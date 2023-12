La Crew : Motorfest – Listes de lecture de la saison 2 et liste des voitures

Le Crew: Motorfest d’Ubisoft a connu un grand succès. Avec son lancement officiel en septembre et le début de la saison 1, de nombreuses améliorations ont été apportées au jeu dans divers éléments. Cela étant dit, décembre appelle maintenant la saison 2 du jeu.

La deuxième saison du Crew: Motorfest est la première et la plus grande mise à jour jamais réalisée dans le jeu. La saison 2 du Crew: Motorfest est entièrement dédiée à la marque de voitures Hoonigan. En plus de la nouvelle saison, les joueurs ont également accès à de nombreuses nouvelles voitures, une toute nouvelle playlist et un nouveau terrain de jeu.

La saison 2 du Crew: Motorfest sortira le 6 décembre 2023. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle de la saison 2 en vous rendant ici. La mise à jour de la saison 2 sera disponible pour tous les joueurs, quel que soit leur support. Assurez-vous donc de télécharger et d’installer la dernière mise à jour du jeu pour profiter de la nouvelle mise à jour ainsi que des nombreuses voitures qui ont été ajoutées à la saison 2.

La playlist de la saison 2 de Motorfest

Cette nouvelle playlist est axée sur les voitures Hoonigan. Intitulée Gymkhana Grid Masters, la playlist propose plusieurs nouveaux programmes ainsi que des événements principaux intéressants à jouer. Bien sûr, vous recevrez de grandes récompenses lorsque vous terminerez la playlist.

Voici la liste des nouveaux programmes :

Street Customs décembre 6 – décembre 13

Gymkhana Hoonigan décembre 13 – décembre 20

This and That décembre 20 – décembre 27

Holiday Special- Premium Week décembre 27 – janvier 3

Vous pouvez également consulter les dates des nombreux événements principaux qui auront lieu jusqu’au début de 2024.

Hoonigan- Under Pressure janvier 3 – janvier 10

Hoonigan New World janvier 10 – janvier 17

Hoonigan This and That janvier 17 – janvier 24

Drift janvier 24 – janvier 31

Hoonigan Oldies janvier 31 – février 7

Year of the Dragon février 7 – février 14

Hoonigan Way Of Lightning février 14 – février 21

Hoonigan This and That février 21 – février 29

Pitstop Pressure février 29 – mars 4

Hoonigan Showreel Premium Week mars 6 – mars 13

Lorsque vous terminez la playlist de la saison 2, vous débloquez également plusieurs véhicules. Voici la liste.

Édition Chevrolet C3100 Big Block 1953 – Récompense de piste légendaire

Édition Audi S1 eTron Hoonigan Quattro Hoonitron 2021 – Ajout à la boutique Hoonitron

Édition Chevrolet Camaro Z26 Hoonigan 1973 – Récompense du sommet

Édition Mitsubishi Lancer Evolution X Hoonigan 2020 – Récompense exclusive

Liste officielle des voitures de la saison 2 de The Crew: Motorfest

Voici la liste de tous les véhicules que vous pourrez conduire en accomplissant diverses tâches.

Voitures de rue – The Crew: Motorfest

Nom de la voiture Disponible via 1951 Chevrolet 3100 Big Block Légende Motorfest 1967 Mazda Cosmo Sport Boutique 1969 Chevrolet Camaro RS Ghost Edition Importation de collection 1969 Ford Mustang Boss 429 Lime Importation de collection 1971 Chevrolet Camaro Z28 Hoonigan Récompense du sommet 1972 Mazda RX3 Raigyo Edition Importation de collection 1988 Hoonigan ChevroletBig Block 632 Camaro Passe de l’année 1 1988 Mazda RX7 Turbo Outline Edition Importation de collection 1990 Hoonigan Audi Scotto’s Coupe Quattro Passe de l’année 1 1993 Audi RS2 Avant Boutique 1993 HooniganPorsche Scotto’s 911 Turbo RWB Boutique 1999 Mitsubishi Lancer Evo VI GSR Hoonigan Récompense du sommet 2005 Ford GT Ruby Edition Importation de collection 2006 Mitsubishi Lancer Evo IX Passe de l’année 1 2014 Volkswagen Golf GTI Dash Edition Importation de collection 2015 Nissan GT R haru Edition Importation de collection uniquement 2017 BMW M2 Beehive Edition Importation de collection 2022 Audi RS7 Sportback Boutique 2023 Audi RS3 Sportback Boutique

Hypercars – The Crew: Motorfest

Marque de voiture Disponible via 1986 Proto Flashback Importation de collection 2010 Noble M600 Boutique 2013 Jaguar C-X75 Concept Evo Edition Importation de collection 2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Divine Edition Importation de collection 2022 Noble M500 Boutique 2022 Proto Lucky One Marble Edition Importation de collection

Voitures de drift – The Crew: Motorfest

Marque de voiture Disponible via 1965 Hoonigan Ford Hoonicorn Mustang Passe de l’année 1 1999 Mitsubishi Lancer Evo VI GSR Boutique 1999 Mitsubishi Lancer Evo VI GSR FLow Edition Importation de collection uniquement 2006 Hoonigan Mitsubishi Lancer Evo IX Récompense de la playlist 2021 Hoonigan Audi S1 eTron quattro Hoonitron Boutique

Voitures de course – The Crew: Motorfest

Marque de voiture Disponible via 2021 Hoonigan Audi S1e Tron quattro Hoonitron Boutique

Réflexions finales

Cela conclut tout ce que vous devez savoir sur la plus grande mise à jour de The Crew: Motorfest à ce jour. Vous avez toutes les récompenses et les événements de la playlist ainsi que toutes les voitures qui seront disponibles dans la saison 2 de The Crew: Motorfest. J’espère que vous avez apprécié cette liste de voitures. Si vous avez vu votre voiture préférée dans cette liste, mentionnez-la sur nos réseaux sociaux.

