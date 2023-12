Mise à jour de décembre du Google Pixel résout une longue liste de problèmes

Google vient de publier la mise à jour mensuelle de Pixel. Oui, la mise à jour de décembre 2023 est disponible pour les appareils Pixel. Le meilleur, c’est que cette dernière mise à jour logicielle résout une longue liste de problèmes et améliore le correctif de sécurité mensuel.

Google déploie le nouveau logiciel sur tous les téléphones Pixel avec la version logicielle UQ1A.231205.015, à l’exception du Pixel 5a (5G), qui a reçu la mise à jour avec le numéro de version UQ1A.231205.014. La mise à jour est déployée de manière progressive et sera disponible pour tout le monde très prochainement.

En termes de fonctionnalités et de modifications, la mise à jour apporte une plus grande stabilité et des améliorations aux applications système, des améliorations pour la charge et l’utilisation de la batterie, des améliorations de la stabilité de l’appareil photo, des corrections des problèmes de reconnaissance d’empreintes digitales, et bien plus encore.

Voici la liste complète des modifications apportées par la mise à jour de décembre 2023 pour Pixel.

Applications Améliorations générales de la stabilité ou des performances avec certaines applications système (Pixel 8 et 8 Pro)

Audio Correction des problèmes rencontrés par les utilisateurs lors de l’appairage d’une aide auditive avec le téléphone pendant les appels dans certaines conditions

Batterie et charge Améliorations générales de la charge et de l’utilisation de la batterie (Pixel 8 Pro, Pixel 8, Pixel Fold, Tablette Pixel)

Biométrie Correction des problèmes de reconnaissance d’empreintes digitales lors de la première tentative lorsque l’affichage permanent est activé dans certaines conditions (Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro)

Bluetooth Correction du problème entraînant l’arrêt de la fonctionnalité de découverte Bluetooth dans certaines conditions Correction du problème entraînant l’arrêt du fonctionnement du Bluetooth dans certaines conditions

Appareil photo Améliorations générales de la stabilité de l’appareil photo dans certaines conditions

Affichage et graphismes Correction du problème entraînant une brillance excessive des icônes emoji par rapport au reste du contenu adjacent (Pixel 8 et 8 Pro) Correction du problème entraînant l’apparition d’artefacts visuels lors du défilement sur l’écran d’accueil dans certaines conditions (Pixel 8 et 8 Pro) Correction du problème entraînant l’apparition d’un écran vert lors de l’utilisation du téléphone dans certaines conditions Améliorations générales de la stabilité de l’affichage

Cadre Améliorations générales de la stabilité et des performances du système dans certaines conditions

Localisation et GPS Correction du problème entraînant une instabilité du GPS dans certaines conditions

Capteurs Correction du problème de vibration continue du téléphone dans certaines conditions (Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro)

Système Correction du problème entraînant le plantage des applications tierces au démarrage dans certaines conditions Correction du problème avec les notifications de chargement de la batterie dans certaines conditions

Téléphonie Correction du problème entraînant l’échec des appels vocaux sur Wi-Fi dans certaines conditions Améliorations générales de la stabilité et des performances de la connexion réseau dans certaines conditions

Interface utilisateur Correction de la barre noire apparaissant en bas de l’écran après avoir changé l’économiseur d’écran dans certaines conditions (Pixel Fold et Tablette) Correction de l’écran noir dans certaines conditions (Pixel 8 et 8 Pro) Correction des utilisateurs qui ne peuvent pas partager de vidéos/captures d’écran/documents dans certaines conditions (Pixel Fold et Tablette) Correction du rétablissement de l’horloge personnalisée par défaut dans certaines conditions Correction des superpositions de notification de messagerie qui ne sont pas supprimées dans certaines conditions Correction de l’écran d’accueil vide après déverrouillage via l’empreinte digitale dans certaines conditions Correction de l’arrière-plan vide de l’écran d’accueil après déverrouillage dans certaines conditions (Pixel Fold et Tablette) Correction de l’affichage incorrect de la date et de l’heure dans la barre d’état dans certaines conditions Correction du problème empêchant l’activation des paramètres rapides dans certaines conditions Correction du problème entraînant le chevauchement de l’horloge et de la température sur l’écran de verrouillage Correction du problème des notifications vides dans certaines conditions Correction de l’icône SMs des messages n’apparaissant pas dans certaines conditions Correction des icônes manquantes après déverrouillage via l’empreinte digitale dans certaines conditions Correction des icônes mobiles manquantes dans certaines conditions lors de l’utilisation de plusieurs cartes SIM Correction de l’impossibilité de déverrouiller l’appareil dans certaines conditions (Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro) Correction du fond d’écran de l’écran d’accueil affichant un écran noir dans certaines conditions Correction de la non-affichage de l’icône Wi-Fi dans certaines conditions Amélioration générale du flux de configuration de l’assistant de démarrage concernant la sélection du mode de navigation (Pixel 8 et 8 Pro) Améliorations générales des performances et de la gestion de la mémoire dans certaines transitions de l’interface utilisateur Améliorations générales des performances et de la stabilité dans certaines transitions et animations de l’interface utilisateur Améliorations générales de la stabilité et des performances du système dans certaines conditions

Wi-Fi Améliorations générales de la stabilité et des performances du Wi-Fi dans certaines conditions



Actuellement, la mise à jour est déployée progressivement. Vous recevrez une notification de mise à jour OTA une fois disponible sur votre appareil. Vous pouvez appuyer dessus et télécharger la mise à jour ou simplement accéder à Paramètres > Système > Avancé > Mise à jour du système pour installer le nouveau logiciel.

De plus, vous pouvez installer manuellement la mise à jour de décembre 2023 sur votre téléphone Google Pixel en téléchargeant le logiciel en mode sideloading. Les images d’usine et les fichiers OTA de la mise à jour de décembre 2023 sont déjà disponibles. Mais assurez-vous de sauvegarder vos données avant d’installer le nouveau logiciel en mode sideloading.

