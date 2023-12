Journal des modifications globales de HyperOS fuité

HyperOS a été officiellement lancé le 26 octobre 2023. Depuis lors, Xiaomi se prépare à sortir la version stable de HyperOS. Les versions HyperOS Global ont déjà été repérées par GSMChina et ils les annoncent régulièrement. Maintenant, le journal des modifications de HyperOS Global a été divulgué. La nouvelle mise à jour de HyperOS Global offrira des animations système rafraîchies, une interface utilisateur améliorée et bien plus encore par rapport à MIUI 14.

Journal des modifications de HyperOS Global

Le nouveau journal des modifications de HyperOS Global montre que HyperOS présentera des changements de conception importants. Les icônes rafraîchies, le centre de contrôle et le panneau de notification auront un aspect très impressionnant. Alors que les utilisateurs attendent avec impatience HyperOS, le journal des modifications de la mise à jour de HyperOS Global a été divulgué. Ce nouveau journal des modifications révèle les fonctionnalités à venir dans la ROM HyperOS Global.

Journal des modifications

En date du 6 décembre 2023, Xiaomi fournit le journal des modifications de la mise à jour de HyperOS Global.

[Esthétique vibrante]

L’esthétique mondiale puise son inspiration dans la vie elle-même et modifie l’apparence et le ressenti de votre appareil

Le nouveau langage d’animation rend les interactions avec votre appareil globales et intuitives

Les couleurs naturelles apportent de la vitalité et de la vivacité à tous les coins de votre appareil

Notre nouvelle police de caractères système prend en charge plusieurs systèmes d’écriture

L’application Météo repensée vous donne non seulement des informations importantes, mais vous montre aussi les conditions extérieures

Les notifications se concentrent sur les informations importantes, en les présentant de la manière la plus efficace possible

Chaque photo peut ressembler à une affiche d’art sur votre écran de verrouillage, améliorée par plusieurs effets et un rendu dynamique

Les nouvelles icônes de l’écran d’accueil rafraîchissent les éléments familiers avec de nouvelles formes et couleurs

Notre technologie de rendu multiple interne rend les visuels délicats et agréables dans tout le système

La gestion multitâche est maintenant encore plus simple et pratique avec une interface de fenêtre multiple améliorée

HyperOS Global et HyperOS China peuvent ne pas être identiques. Cependant, par rapport à MIUI 14 Global, la nouvelle interface de HyperOS Global comprend des améliorations significatives. Avec les améliorations d’Android 14, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à HyperOS. Les utilisateurs sont très excités. Nous venons maintenant avec une nouvelle importante pour vous rendre heureux. La mise à jour HyperOS Global de 5 smartphones est prête. Ces versions seront bientôt déployées auprès des utilisateurs. Ne vous inquiétez pas, Xiaomi travaille pour vous satisfaire. Nous avons répertorié les 5 premiers smartphones qui recevront la mise à jour de HyperOS Global. Vous pouvez consulter la liste ci-dessous !

Xiaomi 13 Ultra OS1.0.2.0.UMAEUXM, OS1.0.1.0.UMAMIXM (ishtar)

(ishtar) Xiaomi 13T OS1.0.2.0.UMFEUXM (aristotle)

(aristotle) Xiaomi 12T OS1.0.5.0.ULQMIXM, OS1.0.5.0.ULQEUXM (plato)

(plato) POCO F5 OS1.0.4.0.UMREUXM, OS1.0.2.0.UMRINXM, OS1.0.1.0.UMRMIXM (marble)

(marble) Redmi Note 12 4G / 4G NFC OS1.0.1.0.UMTMIXM, OS1.0.1.0.UMGMIXM (tapas / topaz)

De nombreux smartphones seront mis à jour vers HyperOS. Nous vous informerons des nouveaux développements de HyperOS Global. C’est l’information connue à ce jour. Si vous vous demandez quels appareils recevront HyperOS, vous pouvez consulter notre article « Liste des appareils éligibles à la mise à jour HyperOS : quels modèles Xiaomi, Redmi et POCO recevront HyperOS ? ». Alors qu’est-ce que vous pensez du journal des modifications de HyperOS Global ? N’oubliez pas de partager vos opinions.

