X adapte sa stratégie publicitaire pour attirer les marques de petites et moyennes tailles

Dans le but de remanier sa stratégie publicitaire, X intensifie ses efforts pour attirer les petites et moyennes entreprises. Cette décision intervient à la suite d’une explosion publique du propriétaire de l’entreprise, Elon Musk, et vise à consolider l’activité publicitaire de la plateforme, qui est en sous-performance. La nouvelle stratégie vise à offrir un environnement plus accueillant et propice aux petites marques pour faire de la publicité sur X. Selon le Financial Times, après que plus de 100 marques telles qu’Apple et Disney ont annoncé qu’elles cesseraient de faire de la publicité, la plateforme X a activement ajusté sa stratégie. L’entreprise espère attirer davantage de petites et moyennes marques pour diffuser davantage de publicités.

La plateforme X augmente ses investissements pour promouvoir les dépenses publicitaires des petites entreprises en matière de publicité. Cela vise à compenser les énormes pertes de revenus causées par le départ des grands annonceurs. X travaillait déjà avec de petites et moyennes marques jusqu’à présent. Cependant, après le départ de nombreuses grandes marques, ces petites et moyennes marques sont maintenant sa priorité.

Contexte

La décision de recentrer la stratégie publicitaire de X découle des récentes tests d’Elon Musk à l’égard de l’approche de la plateforme en matière de publicité, notamment de son traitement des petites entreprises. Le reproche public de Musk a mis en évidence la nécessité pour X de réévaluer ses politiques publicitaires. Cela montre également la nécessité de rendre la plateforme plus accueillante à un éventail plus large d’annonceurs. Cela inclut les petites et moyennes marques.

Dans un récent message sur X, Elon Musk affirme ne pas se soucier que les grandes marques placent ou non des annonces. Pour stimuler l’activité publicitaire vacillante de X, il attire activement les petites et moyennes entreprises à placer des annonces.

Elon Musk, le propriétaire de X, fait face à des réactions négatives de la part des annonceurs après avoir soutenu une théorie du complot antisémite sur la plateforme. En conséquence, des dizaines de grandes marques ont interrompu leurs campagnes marketing sur X, et la plateforme pourrait perdre jusqu’à 75 millions de dollars de revenus publicitaires d’ici la fin de l’année. Selon Reuters et WSJ, en réponse au boycott, Musk a utilisé des jurons pour critiquer les annonceurs qui ont quitté la plateforme, leur disant de « se foutre ». Il a également qualifié le boycott de « chantage » et a déclaré qu’il ne se souciait pas des annonceurs qui ont arrêté de dépenser sur X.

Cependant, les annonceurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de revenir sur X de sitôt, et certaines pauses temporaires dans les dépenses risquent de se transformer en gels permanents. Lou Paskalis, fondateur et PDG d’AJL Advisory, une société de conseil en marketing, a déclaré que les jurons de Musk contre les annonceurs sont le « chapitre final » pour les marques qui font affaire avec X et qu’ils « n’oublieront pas ça ». La situation met une pression sur X dans son ensemble, y compris son PDG. Certains experts ont suggéré que le boycott pourrait finalement conduire à la faillite de la plateforme.

Cibler les petites et moyennes marques

La nouvelle stratégie publicitaire de X est centrée sur la création d’un environnement publicitaire plus inclusif et accessible pour les petites et moyennes marques. Cela comprend la révision des politiques publicitaires de la plateforme, la rationalisation du processus de création d’annonces et la fourniture d’options publicitaires ciblées et rentables pour les petites entreprises. Ce faisant, X vise à égaliser les chances et à offrir aux petites marques la possibilité de toucher et d’engager plus efficacement leur public cible.

Cependant, X risque de rencontrer des problèmes pour attirer le marché des petites et moyennes marques. En effet, ces marques n’ont généralement pas le même budget que les grandes marques. Néanmoins, X compte désormais sur ses outils d’achat d’annonces en libre-service sophistiqués. Ces outils permettent aux propriétaires d’entreprise qui ne comprennent rien à la publicité de cibler facilement les bons clients potentiels.

Un problème auquel X devra probablement faire face est qu’elle n’est pas la seule à s’intéresser aux petites et moyennes marques. La transition pour X pourrait être difficile car elle aura à affronter des concurrents tels que Meta, Google et TikTok. Ces marques disposent de plateformes publicitaires de classe mondiale et X devra se surpasser.

Selon ITHome, la PDG de X, Linda Yaccarino, est sous pression de la part de ses amis et anciens collègues. Ils lui demandent de démissionner pour protéger sa réputation. Cependant, si elle peut surmonter les défis chez X, cela pourrait aussi être un tournant dans sa carrière.

Soutien et ressources renforcés

En plus de réviser ses politiques publicitaires, X renforce également son support et ses ressources pour les petites et moyennes marques. Cela comprend la fourniture d’une gestion de compte dédiée et d’un support publicitaire pour les annonceurs de petite taille, ainsi que des ressources éducatives et des bonnes pratiques pour les aider à maximiser l’impact de leurs campagnes publicitaires. En offrant ces services de support supplémentaires, X vise à permettre aux petites marques de naviguer dans la complexité de la publicité numérique et d’atteindre leurs objectifs marketing sur la plateforme.

Un autre aspect clé de la stratégie publicitaire révisée de X est l’accent mis sur les données et les informations pour aider les petites et moyennes marques à optimiser leurs campagnes publicitaires. X exploite sa vaste quantité de données et d’analyses utilisateur pour fournir aux annonceurs de petite taille des informations précieuses sur leurs publics cibles, les performances de leurs annonces et les benchmarks de l’industrie. Cette approche basée sur les données permet aux petites marques de prendre des décisions plus éclairées et de peaufiner leurs stratégies publicitaires pour obtenir de meilleurs résultats sur la plateforme.

Notre avis

Notre avis, la stratégie publicitaire remaniée de X représente un effort concerté pour attirer et soutenir les petites et moyennes marques sur la plateforme. En révisant ses politiques publicitaires, en renforçant le support et les ressources, et en exploitant les données et les informations, X vise à créer un environnement publicitaire plus inclusif et propice pour les annonceurs de petite taille. Ce changement stratégique s’aligne non seulement sur les besoins évolutifs du paysage publicitaire, mais souligne également l’engagement de X à donner aux marques diverses les moyens de réussir sur la plateforme.



