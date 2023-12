[Meilleures méthodes] Comment contourner le compte Google sur les appareils Samsung

Plusieurs raisons peuvent vous amener à réinitialiser votre smartphone Samsung. Cependant, après une réinitialisation d’usine, de nombreux utilisateurs sont surpris de voir l’activation de la protection de réinitialisation d’usine. Le système demande à l’utilisateur de se connecter à l’appareil avec le même compte Google qui a été utilisé lors de la première configuration, ce qui peut poser un problème pour les utilisateurs qui ont acheté des appareils d’occasion. De même, si vous oubliez votre mot de passe ou le compte d’origine, vous aurez également des problèmes pour récupérer l’appareil. Heureusement, s’il se produit, il existe des moyens simples de récupérer votre appareil. Dans cet article, nous vous apprendrons quelques façons de contourner les comptes Google sur les appareils Samsung.

Partie 1 – Contourner le compte Google sur Samsung avec un ordinateur

L’une des façons les plus pratiques de contourner la vérification du compte Google après une réinitialisation d’usine est d’utiliser votre ordinateur. Il existe de nombreuses solutions sur le Web, mais toutes ne sont pas fiables et certaines peuvent exiger un paiement. Dans cette méthode, nous vous guiderons à travers l’application DroidKit qui propose une fonction intuitive « FRP Bypass ». Vous pouvez contourner facilement la FRP sur les smartphones Samsung.

En plus de cette fonctionnalité, DroidKit propose également une gamme d’autres fonctionnalités intéressantes pour les smartphones, et vous pouvez en profiter facilement sur les ordinateurs Windows et Mac. Voici quelques points forts :

Vous pouvez facilement contourner la verrouillage FRP et la vérification du compte Google après une réinitialisation sur les téléphones et tablettes Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO et OPPO.

Déverrouillez rapidement un téléphone verrouillé par Google.

Il prend en charge Android 6-13 et fonctionne à la fois sur les appareils Windows et Mac.

En plus d’être un outil FRP, il prend également en charge la suppression du verrouillage d’écran Android, la récupération de données perdues ou supprimées, le transfert et la gestion des données de l’appareil, la résolution des problèmes système, etc.

Comment contourner la FRP sur les smartphones Samsung

Étape 1 – Téléchargez et installez l’application DroidKit et sélectionnez le mode de contournement de la FRP.

Étape 2 – La fenêtre ci-dessus apparaîtra. Connectez votre appareil à l’ordinateur via le câble USB. Si l’appareil indique qu’il est déconnecté, veuillez reconnecter votre appareil ou changer de câble USB et réessayer.

Note : Cette fonctionnalité prend en charge les appareils Samsung, Xiaomi (Xiaomi, Redmi et POCO) et Oppo. Sélectionnez la marque de votre appareil en conséquence.

Étape 3 : Une fois le téléchargement terminé, l’application commencera à préparer le fichier de configuration pour votre appareil. Cela peut prendre quelques minutes en fonction de votre connexion Internet.

Une fois le processus terminé, l’écran ci-dessus apparaîtra. Cliquez sur le bouton « Commencer à contourner ».

Étape 4 : Vous devez sélectionner votre version système et le modèle de l’appareil en fonction de l’interface à l’écran. Poursuivez et entrez votre interface de mot de passe actuel pour l’appareil. Suivez les instructions à l’écran de l’application pour terminer les réglages correspondants. Après être entré en mode d’usine, veuillez cliquer sur « Réinitialiser » dans l’application.

Lorsque vous avez terminé les étapes ci-dessus, le verrou FRP de Samsung sera supprimé avec succès. Nous recommandons DroidKit car le processus est simple et l’application est intuitive et fiable. Avec des étapes simples et sans avoir besoin de connaissances approfondies, vous pourrez supprimer le verrou FRP de votre appareil.

Partie 2 – Contourner la vérification du compte Google sur Samsung sans PC via le clavier Google

Il est également possible de contourner la vérification du compte Google sur les smartphones Samsung sans ordinateur en utilisant le clavier Google. Cependant, cette méthode ne fonctionne pas à 100% du temps et nécessite certaines connaissances de la part de l’utilisateur.

Voici comment contourner la vérification Google sur Samsung via le clavier Google.

Étape 1 : Accédez à la page d’aide

Lorsque le téléphone Samsung redémarre après une réinitialisation d’usine, sélectionnez une langue et connectez le téléphone au réseau Wi-Fi. Maintenant, on vous demandera les identifiants de votre compte Google. Appuyez sur le champ de texte et lorsque le clavier virtuel apparaît, appuyez et maintenez la touche @ pour obtenir le menu des paramètres.

Maintenant, choisissez les paramètres du clavier Google.

Après cela, vous devez appuyer sur les 3 points en haut à droite de l’écran et sélectionner « Aide et commentaires » dans le menu déroulant.

Étape 2 : Accédez au menu Paramètres.

Dans la page d’aide, sélectionnez l’option « Utiliser le clavier Google ». Appuyez et maintenez l’écran pour sélectionner n’importe quel texte sur cette page, puis appuyez sur « Recherche Web » dans le coin supérieur droit.

Étape 3 : Contourner le verrouillage FRP Samsung

Faites défiler le menu Paramètres pour sélectionner « À propos du téléphone ». Appuyez sur « Informations sur le logiciel » et recherchez l’option « Numéro de build ». Alternativement, vous pouvez rechercher le numéro de build via la barre de recherche. Appuyez sur « Numéro de build » 7 fois pour activer le mode développeur. Maintenant, vous devez retourner au menu précédent et appuyer sur « Options pour les développeurs » que vous avez activées.

Activez « Déverrouillage OEM » et appuyez deux fois sur « Retour ». Enfin, redémarrez votre appareil et reconnectez-vous au Wi-Fi. On ne vous demandera pas les détails du compte Google, mais vous devrez ajouter un nouveau compte Google. Maintenant, vous pouvez choisir n’importe quel compte Google et reprendre la configuration. Cette méthode nécessite beaucoup de travail et certaines connaissances.

Partie 3 – Contourner la vérification du compte Google Samsung avec un appel d’urgence

Il est également possible de contourner la vérification du compte Google sur les smartphones Samsung en utilisant l’appel d’urgence. Vous devrez télécharger l’outil SamFW.com FR Tool sur votre appareil.

Étape 1 : Installez le driver USB Samsung.

Étape 2 : Connectez votre téléphone portable à l’ordinateur

Étape 3 : Accédez à l’appel d’urgence, puis appuyez sur (*#0*#)

Étape 4 : Ouvrez l’outil SamFW FRP, sélectionnez le mobile et appuyez sur « Supprimer FRP ».

Étape 5 : Maintenant, attendez que l’outil active le mode ADM, puis vérifiez l’appareil et commencez le processus.

Le processus peut être compliqué pour ceux qui ont peu de connaissances en matière d’installation de drivers. De plus, il peut ne pas fonctionner avec tous les appareils Samsung en fonction de leur version logicielle.

Partie 4 : Questions fréquentes sur les comptes

Q : Comment contourner un compte Google préalablement synchronisé après une réinitialisation d’usine ?

R : Il existe plusieurs méthodes pour supprimer un compte Google préalablement synchronisé et cela varie d’un appareil à l’autre. En ce qui concerne Samsung, nous pensons que DroidKit est la solution la plus fiable et ne nécessite pas de méthodes compliquées ni d’installations multiples.

Q : Comment récupérer un compte Google sans numéro de téléphone ni e-mail de récupération ?

R : Vous pouvez le faire en utilisant DroidKit car l’application ne traite ni le numéro de téléphone ni l’e-mail d’origine. Elle réinstallera simplement le logiciel et supprimera le verrouillage FRP, ce qui donnera l’impression d’avoir un appareil neuf.

Notre avis

Le verrou FRP sur les téléphones Samsung est là pour renforcer la sécurité des utilisateurs. Cependant, selon la situation, cela peut devenir un problème. Il est donc bon de garder une solution pratique pour le scénario où vous devez réinitialiser votre téléphone Samsung et supprimer le verrou FRP. Dans cet article, nous avons présenté quelques méthodes et parmi elles, DroidKit apparaît comme la meilleure solution pour contourner le verrou FRP. L’application est une boîte à outils complète qui peut résoudre de nombreux problèmes sur votre smartphone Android. Elle offre plusieurs solutions telles que la suppression du verrouillage d’écran Android, la résolution des problèmes système et la récupération à partir de boucles de démarrage. Pour ces raisons, nous vous recommandons d’installer et d’utiliser l’application pour résoudre vos problèmes.

