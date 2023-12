Fortnite recevra bientôt de nouveaux modes de jeu LEGO, Rocket League et Guitar Hero

Fortnite a utilisé son spectaculaire événement final Le Big Bang pour donner un petit aperçu de ce qui va arriver : les nouveaux modes de jeu de LEGO, Rocket League et Guitar Hero. Ils sont déjà officiels et arriveront début décembre 2023. Nous vous en disons plus sur chacun d’entre eux ci-dessous :

Voici le nouveau mode de jeu LEGO dans Fortnite : à quoi il ressemble et quand il est disponible

Artwork du nouveau mode de jeu LEGO de Fortnite

Le nouveau mode de jeu LEGO dans Fortnite est très similaire à Minecraft conceptuellement. Nous pouvons utiliser nos outils pour collecter des ressources à partir de l’environnement, puis les utiliser pour construire toutes sortes de structures, telles que des maisons ou des châteaux. Nous faisons également face à diverses créatures et nous pouvons domestiquer des animaux et avoir notre propre ferme.

Voici le nouveau mode de jeu LEGO dans Fortnite

Dans ce mode de jeu, notre personnage est également une figurine LEGO ; il existe des versions de skins de Fortnite comme Midas mais ce sont des figurines LEGO.

Nous pouvons construire des maisons et toutes sortes de structures ; la limite est notre imagination

Le mode de jeu LEGO dans Fortnite sera disponible à partir du 7 décembre 2023.

Rocket League arrive dans Fortnite : quand est disponible le nouveau mode de jeu de course ?

Artwork du nouveau mode de jeu Rocket Racing de Fortnite

Une autre grande nouveauté de Fortnite en décembre 2023 est un nouveau mode de jeu Rocket League de course. Nous pouvons utiliser tous les objets skins que nous avons débloqués dans Rocket League dans Fortnite et bien sûr utiliser des boosters et faire toutes sortes de cascades aériennes pour profiter des raccourcis des circuits et ainsi arriver premiers à la ligne d’arrivée.

Le nouveau mode de jeu Rocket League laisse le football de côté et se concentre sur les courses

Le nouveau mode de jeu Rocket League sera disponible dans Fortnite à partir du 8 décembre 2023.

Fortnite Festival : voici le nouveau mode de jeu musical ; quand est-il disponible ?

Artwork du nouveau mode de jeu Festival de Fortnite

Enfin, mais non moins important, il y a Festival, le nouveau mode de jeu musical de Fortnite avec des mécaniques très similaires à celles de Rock Band et Guitar Hero. Fondamentalement, nous devons appuyer sur les boutons au bon moment pour jouer chaque chanson correctement.

Dans le nouveau mode de jeu Festival de Fortnite, nous jouons comme si nous étions dans un Rock Band ou un Guitar Hero

Ce nouveau mode de jeu musical sera disponible dans Fortnite à partir de décembre 2023 et sera lancé avec un concert de The Weeknd.

Ces trois modes de jeu sont de nouvelles expériences créées pour Fortnite, qui seront disponibles dans le cadre du nouveau chapitre 5 du jeu.

