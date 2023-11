Le Huawei nova 12 / 12 Ultra obtient une nouvelle certification en Chine

Le géant chinois de la fabrication, Huawei, travaille sur son dernier téléphone mobile de la série Nova. Une recherche récente de la base de données de certification chinoise 3C révèle que le Huawei Nova 12 est maintenant présent sur son site Web. Cela signifie que l’appareil a passé la certification chinoise 3C et est prêt à être lancé en Chine. Sur la base de données 3C, cet appareil porte le numéro de modèle FIN-AL60. Les données de certification montrent que ce nouveau téléphone est fabriqué par Changsha BYD Electronics Co., Ltd.

Il révèle également que cet appareil prendra en charge une puissance de charge de 66 W et qu’il s’agit d’un téléphone mobile numérique TD-LTE. Bien sûr, comme tous les autres téléphones mobiles Huawei, cet appareil ne prendra pas en charge un réseau 5G pour des raisons évidentes. Pour référence, la génération précédente du Huawei Nova 11 est dotée d’un écran direct OLED de 6,7 pouces à l’avant avec une résolution de 2412 x 1084. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 778G 4G et d’une batterie intégrée de 4500 mAh, qui prend en charge une charge rapide de 66 W.

Huawei Nova 12 Ultra

En plus du Huawei Nova 12, le Huawei Nova 12 Ultra a également passé la certification chinoise 3C. Cet appareil porte le numéro de modèle ADA-AL00U. La certification révèle que le fabricant de cet appareil sera Guilin Deep Technology et qu’il est fourni avec un chargeur HW-200500C00. Le chargeur de cet appareil, selon la liste, prend en charge une charge rapide de 100 W jusqu’à 20 V 5 A.

Des rapports précédents ont révélé que le Nova 12 Ultra de Huawei sera équipé d’une version basse fréquence de 2,49 GHz de la puce HiSilicon Kirin 9000S et prendra en charge les réseaux 5G. Pour référence, la génération précédente du Nova 11 Ultra de Huawei est équipée d’une puce Qualcomm Snapdragon 778G 4G. Cet appareil prend en charge le verre Kunlun, une batterie intégrée de 4500 mAh et une charge rapide de 100 W. Il prend également en charge la messagerie satellite Beidou bidirectionnelle.

Le Huawei Nova 12 et le Nova 12 Ultra sont les téléphones mobiles les plus récents de Huawei. La société ne sort pas trop de téléphones chaque année, donc les fans de Huawei sont toujours curieux lorsqu’un nouvel appareil est en chemin. Les prédécesseurs de ces appareils, le Nova 11 / 11 Ultra de Huawei, étaient plutôt décents. Ils ont reçu de bonnes tests lorsqu’ils sont arrivés sur le marché l’année dernière. Cependant, le Nova 12 / 12 Ultra sera une amélioration de la série Nova 11.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :