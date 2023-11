Notre sélection des meilleurs ordinateurs portables à acheter d’ici la fin de 2023

Dans le but de rafraîchir sa gamme de produits de jeu en 2022, Asus présente le ROG Strix Scar 15, le positionnant comme une merveille technologique mettant en avant un équipement performant de premier plan. Au-delà de ses caractéristiques impressionnantes, cet ordinateur portable de jeu présente des fonctionnalités convaincantes pour capturer votre attention.

La configuration du Asus ROG Strix Scar 15 n’est rien de moins que redoutable, avec un processeur Intel Core i9-12900H associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ou 3070, selon la version choisie. Accompagnée de 32 Go substantiels de RAM DDR5, cette combinaison place l’ordinateur portable parmi les meilleurs performers de la sélection, excellent dans le jeu et le multitâche. La cerise sur le gâteau est la possibilité de jouer en QHD avec un taux de rafraîchissement remarquable de 240 Hz, grâce à un écran exceptionnel – une indication claire que cet ordinateur portable est spécialement conçu pour les passionnés de jeux.

Construit avec des matériaux haut de gamme, le ROG Strix Scar 15 est un produit bien construit, mettant en valeur sa durabilité et sa robustesse. Cependant, il est important de noter que, étant donné l’immense puissance qu’il possède, un certain niveau de taille est à prévoir en compensation. Un inconvénient notable est l’absence d’une webcam, limitant potentiellement son utilité dans des contextes professionnels.

Pour ceux qui recherchent l’incarnation de la puissance, le ROG Strix Scar 17 de 2023 prend place en tant qu’ordinateur portable le plus puissant disponible. Doté d’un processeur Ryzen 7950 et d’une carte graphique RTX 4090, ce modèle est le choix idéal pour ceux qui souhaitent bénéficier des meilleures performances absolu pour gérer toutes les tâches informatiques. Si une puissance intransigeante est votre priorité, le Scar 17 se démarque en tant que choix phare dans la gamme des ordinateurs portables de jeu ASUS ROG.

Apple MacBook Pro 16 M2 Pro 2023: Le meilleur MacBook

L’Apple MacBook Pro 16 M2 Pro 2023 prend la tête en tant que meilleur MacBook, offrant une combinaison exceptionnelle de design, de performances et de fonctionnalités. Restant fidèle au design épuré et aux finitions de premier ordre de son prédécesseur, le MacBook Pro 2021, Apple maintient l’attrait esthétique avec un châssis inchangé. Le clavier conserve sa sensation agréable et le pavé tactile expansif reste l’un des meilleurs de l’industrie.

Ce MacBook Pro dispose toujours du magnifique panneau mini-LED introduit avec l’iPad Pro. Offrant un contraste impressionnant, une luminosité et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. La précision des couleurs et la définition, à 3 456 x 2 234 pixels, contribuent à l’un des meilleurs écrans d’ordinateur portable du marché. Cependant, la présence d’une encoche sur l’écran, sans les avantages de Face ID, peut laisser certains utilisateurs perplexes.

La principale amélioration réside dans l’introduction de la puce M2 Max, qui fait preuve d’une puissance robuste rivalisant sans effort avec les puces Intel les plus puissantes. Notamment, elle excelle dans la gestion de la température, maintenant les performances même en cas d’utilisation sur batterie. Avec une autonomie impressionnante allant de 9 à 10 heures, ce MacBook Pro offre une endurance exceptionnelle.

Adapté aux exigences professionnelles, le MacBook Pro 16 M2 Pro convient particulièrement aux travaux de vidéo et de photographie. En faire donc un investissement judicieux pour ceux qui disposent du budget requis. Cependant, pour une utilisation plus basique comme regarder des vidéos et télétravailler, le MacBook Air peut être un choix plus économique.

Apple MacBook Air 13 M2 2022: Le MacBook le plus équilibré

L’Apple MacBook Air 13 M2 2022 se distingue en tant que MacBook le plus équilibré. Il offre une combinaison convaincante de prix, de design et de performances. Initialement, son prix créait une position quelque peu inconfortable, mais avec des ajustements ultérieurs, il est devenu une option plus recommandable, en particulier par rapport à son prédécesseur, le M1.

Le châssis subit un lifting, marquant le premier changement significatif depuis 2008. Cependant, un inconvénient potentiel réside dans la concentration de connecteurs du côté gauche de l’ordinateur portable. L’écran LCD 13 pouces 60 Hz, bien qu’il soit bon, est confronté à des défis de comparaison avec certains modèles OLED.

Alimenté par la puce Apple M2, une version améliorée de son prédécesseur, le MacBook Air 13 M2 offre des performances fiables sans changements révolutionnaires. Notamment, il excelle dans le maintien d’un fonctionnement silencieux tout en gérant sans effort les tâches quotidiennes grâce au logiciel macOS bien optimisé.

L’une de ses caractéristiques marquantes est une autonomie de batterie impressionnante, capable de durer deux jours complets avec une utilisation modérée en multitâche d’applications. Cependant, les utilisateurs doivent être attentifs à la chaleur, car elle peut affecter les performances et réduire l’autonomie de la batterie. Une flexibilité de charge est fournie, prenant en charge tout chargeur compatible avec la norme Power Delivery.

Avec un prix réduit, commençant désormais à partir de 1 299 $, le MacBook Air 13 M2 devient une option attrayante. De plus, l’introduction d’un nouveau MacBook Air de 15 pouces M2, doté d’un grand écran de 15,3 pouces et d’un prix de départ de 1 599 $, ajoute un attrait supplémentaire pour ceux qui recherchent un PC familial ou un écran plus grand pour le travail.

Choses à considérer lors de l’achat d’un ordinateur portable

But: Réfléchissez à l’utilisation principale de votre ordinateur portable. Si vous êtes étudiant, vous aurez besoin d’un ordinateur portable capable de gérer des tâches basiques telles que le traitement de texte, la navigation sur le Web et les e-mails. Si vous êtes un joueur, vous aurez besoin d’un ordinateur portable avec une carte graphique puissante. Et si vous êtes un professionnel qui a besoin d’utiliser des logiciels exigeants, vous aurez besoin d’un ordinateur portable avec un processeur puissant et beaucoup de RAM.

Écran: L’écran est l’écran de l’ordinateur portable et il est important de tenir compte de sa taille, de sa résolution et de son type. La taille de l’écran déterminera la facilité avec laquelle vous pourrez voir l’écran. La résolution de l’écran déterminera la netteté de l’image. Et le type d’écran déterminera la luminosité et les couleurs de l’image.

Conseils supplémentaires pour l’achat d’un ordinateur portable

Faites vos recherches avant d’acheter. Lisez les test sur différents ordinateurs portables et comparez les prix.

Achetez auprès d’un revendeur réputé. Cela contribuera à vous assurer que vous achetez un produit de qualité et que vous disposez d’une garantie en cas de problème avec l’ordinateur portable.

Envisagez de souscrire une garantie. Cela vous protégera en cas de panne de l’ordinateur portable.

Familiarisez-vous avec l’ordinateur portable avant de commencer à l’utiliser. Cela vous aidera à éviter tout problème et à tirer le meilleur parti de votre nouvel achat.

