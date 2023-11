Meizu Flyme 10.5 lancé avec un modèle AI large et prend en charge le nouvel assistant Aicy

Lors de la conférence écologique illimitée de l’automne de Meizu, Meizu a publié le système Flyme 10.5 avec le nouvel assistant Aicy. Selon la société, le nouveau Aicy est alimenté par le grand modèle Flyme AI et dispose de plusieurs nouvelles fonctions d’IA. Les fonctionnalités incluent

Une encyclopédie de questions-réponses rapides|Aicy possède une grande quantité de connaissances et peut répondre à différentes questions telles que les sciences naturelles, les connaissances de la vie, les connaissances en matière de santé, les questions-réponses émotionnelles, etc.;

Facilite et améliore l’écriture|Mises à jour Weibo, lettres de remerciement, discours de réunion annuelle… Aicy peut vous aider à tout faire;

Un assistant personnel à portée de main | Avec Aicy, tous les problèmes de votre vie et de votre travail deviendront un jeu d’enfant;

Peintures générées par l’inspiration créative | Le grand peintre Aicy peut facilement créer des peintures dans différents styles tels que le style réaliste, le style bidimensionnel, le style à l’encre, etc.

Mise à jour de la galerie Meizu Flyme 10.5

Meizu a également révélé que la galerie Flyme 10.5 avait bénéficié d’une mise à niveau majeure. Les utilisateurs peuvent utiliser Aicy pour effectuer des recherches d’images basées sur l’IA et effectuer des opérations d’image basées sur l’IA P. Les fonctions incluent

Recherche d’images basée sur l’IA|Supporte les descriptions de couleur, d’action, de scène et d’atmosphère, rendant la recherche d’images plus facile;

Expansion d’image | L’IA étend intelligemment l’image, permettant plus de liberté dans la composition;

Élimination magique|Effacement intelligent des débris, sauvetage des morceaux gaspillés, transformer les déchets en trésor;

Photo IA | Créez facilement et librement vos propres portraits magnifiques.

De plus, Flyme 10.5 Aicy Suggestion a également bénéficié de nombreuses mises à jour. Non seulement il propose des services de voyage plus attentionnés et une fonction « copier directement » plus utile, mais Aicy Suggestion peut également être directement « transféré vers le bus » via le domaine mobile Flyme Link.

En ce qui concerne l’adoption du Meizu Flyme 10.5, la nouvelle série Meizu 21 sera livrée avec ce système d’usine. La série Meizu 20 ouvrira les inscriptions pour la version bêta fermée le 1er décembre. De plus, Flyme AI ouvrira la version bêta fermée début décembre.

De plus, Aicy, soutenu par le grand modèle Flyme AI, est également disponible dans la voiture Flyme Auto. Il peut répondre à des questions telles que les instructions d’utilisation du véhicule, les consultations sur les règles de circulation, l’entretien du véhicule, etc. Aicy peut également personnaliser profondément la planification d’itinéraire pour les utilisateurs et organiser des hôtels et des restaurants en une seule étape.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :