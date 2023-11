La série Samsung Galaxy S24 a passé la certification FCC

Samsung travaille sur son nouveau téléphone phare, la série Samsung Galaxy S24. Les nouveaux téléphones ont passé les processus de certification nécessaires en Inde, au Vietnam et aux États-Unis. Avec ce périphérique certifié dans différentes parties du monde, il est évident que son lancement est imminent. La série Samsung Galaxy S24 comprend trois modèles : Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra. Selon Sammobile, ces modèles ont maintenant passé la certification de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. Cela indique que les nouveaux modèles sont prêts à être lancés aux États-Unis.

N/B : Veuillez noter qu’il y a plusieurs rumeurs sur la série Galaxy S24 en ligne. Cependant, Samsung n’a fait aucune déclaration officielle concernant ce périphérique. Ainsi, toutes les informations sur les caractéristiques de ce périphérique que vous voyez en ligne ne sont que de simples rumeurs. Les listes officielles telles que celles de la FCC sont les informations les plus authentiques sur cette série.

La certification de la FCC révèle les modèles suivants

SM-S921B : Galaxy S24 (version mondiale)

SM-S926B : Galaxy S24+ (version mondiale)

SM-S928B : Galaxy S24 Ultra (version mondiale)

SM-S921U : Galaxy S24 (version bloquée par l’opérateur américain)

SM-S926U : Galaxy S24+ (version bloquée par l’opérateur américain)

SM-S928U : Galaxy S24 Ultra (version bloquée par l’opérateur américain)

La version mondiale de la série Galaxy S24 sera vendue en Afrique, en Australie, en Europe et en Amérique latine. Selon les rapports de The Verge, la version mondiale de ce périphérique sera équipée du dernier processeur Exynos 2400. Cependant, les versions vendues au Canada, en Chine et aux États-Unis utiliseront le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy. Peu importe le pays ou la région, le Galaxy S24 Ultra utilisera le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy.

Le Elec, un média coréen autorisé, a rapporté que Samsung prévoit de sortir la série phare de smartphones Galaxy S24 à San Jose, en Californie, le 17 janvier prochain. C’est environ un mois plus tôt que l’heure habituelle de sortie de Samsung.

Rappelez-vous que GeekBench a également publié les résultats de référence pour le Samsung Galaxy S24. Selon GeekBench, le Galaxy S24 a obtenu un score monocœur de 2011 points et un score multicœur de 6086 points. Ces scores représentent une hausse significative par rapport au Samsung Galaxy S23, qui se situe actuellement à une moyenne de 1 881 et 4 985 points pour le monocœur et le multicœur, respectivement. Cependant, cela reste nettement inférieur à l’iPhone 15, qui a obtenu un score monocœur de 2559 et un score multicœur de 6375.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :