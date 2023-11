Sam Altman retourne officiellement chez OpenAI en tant que PDG

OpenAI a annoncé qu’il avait conclu un accord de principe et que le retour d’Altman était complet. Microsoft a annoncé qu’il obtiendrait un siège d’observateur non votant au sein du conseil d’administration à but non lucratif qui contrôle OpenAI.

« Je n’ai jamais été aussi excité pour l’avenir », a déclaré Altman dans un mémo aux employés partagé avec The Verge. « Je suis extrêmement reconnaissant du travail acharné de chacun pendant des circonstances incertaines et sans précédent, et je crois que notre résilience et notre esprit nous distinguent dans l’industrie. Je me sens très, très optimiste quant à nos chances de réussir dans notre mission. »

Étant donné que trois des quatre membres du conseil d’administration qui ont décidé de limoger abruptement Altman sont maintenant partis, le nouveau conseil d’administration d’OpenAI est composé du président Bret Taylor, de Larry Summers et d’Adam D’Angelo. Adam D’Angelo était la seule personne du conseil d’administration précédent qui insistait sur le fait de ne pas licencier.

OpenAI a également ajouté Microsoft à son conseil d’administration en tant qu' »observateur non votant ». Microsoft est un investisseur important dans OpenAI, détenant 49% de l’entité à but lucratif.

Altman a déclaré dans un mémo aux employés qu’il n’avait « aucun ressentiment » envers le co-fondateur et scientifique en chef d’OpenAI, Ilya Sutskever. Ilya Sutskever a été initialement impliqué dans le renvoi du conseil d’administration, mais a ensuite demandé le retour d’Altman. « Bien que Ilya ne siégera plus au conseil d’administration, nous espérons pouvoir continuer notre collaboration et discutons de la manière dont il peut poursuivre son travail chez OpenAI », a déclaré Altman.

Après une brève période d’incertitude, Sam Altman est officiellement revenu à son poste de PDG d’OpenAI. Cela fait suite à son départ temporaire abrupt et inattendu, qui a suscité un tourbillon de spéculations et d’inquiétude. Altman, l’un des fondateurs d’OpenAI, s’est adressé aux employés de l’entreprise dans un mémo, exprimant sa gratitude pour leur travail acharné pendant cette situation incertaine et sans précédent. Il a également confirmé que la PDG par intérim, Mira Murati, quittera son poste et reprendra son rôle précédent de directeur de la technologie. De plus, Altman a annoncé le nouveau conseil d’administration initial, qui sera présidé par le PDG de Salesforce, Bret Taylor.

Le nouveau conseil d’administration initial d’OpenAI, présidé par Bret Taylor, est composé de personnalités éminentes avec des parcours et des expertises diversifiés. Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor des États-Unis, et Adam D’Angelo, PDG de Quora, apportent une expérience précieuse au conseil d’administration. L’ajout de Microsoft en tant qu’observateur non votant renforce davantage le conseil et reflète l’engagement de l’entreprise à améliorer sa structure de gouvernance. Le conseil se concentrera sur la constitution d’un conseil d’administration aux perspectives diverses. Il s’agit d’une étape cruciale pour assurer la stabilité d’OpenAI et établir une base solide pour l’avenir.

Notre avis

Le retour officiel de Sam Altman en tant que PDG d’OpenAI fait suite aux problèmes initiaux qui ont conduit à son éviction. L’ajout de Microsoft au conseil en tant qu’observateur non votant marque un nouveau chapitre dans l’histoire de l’entreprise. OpenAI est sur le point de réussir sous la direction d’Altman. Il se concentre sur l’avancement de ses recherches, l’amélioration de ses produits et le meilleur service à la clientèle. Le nouveau conseil d’administration initial, présidé par Bret Taylor et comprenant des personnalités éminentes. Cela comprend Larry Summers et Adam D’Angelo. Il reflète l’engagement de l’entreprise à renforcer sa structure de gouvernance et à constituer une équipe de direction diversifiée et expérimentée. L’ajout de Microsoft au conseil renforce également les partenariats stratégiques de l’entreprise. Il ouvre également la voie à un avenir prometteur pour OpenAI.

