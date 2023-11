Le PDG de NVIDIA déclare que les États-Unis ont besoin de 10 à 20 ans pour devenir indépendants en matière d’approvisionnement en puces

Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a déclaré qu’il pourrait falloir au moins 10 à 20 ans aux États-Unis pour parvenir à une indépendance en matière d’approvisionnement en puces. La chaîne d’approvisionnement mondiale en puces est complexe, avec divers composants fabriqués dans différents pays. Taïwan est un acteur clé dans la fabrication de puces, en particulier pour la technologie des semi-conducteurs avancés. Cette complexité de la chaîne d’approvisionnement en puces signifie qu’aucune marque ne détient tout. Pour cette raison, les marques américaines dépendent de plusieurs autres pays pour différentes parties du processus de fabrication de puces.

Les États-Unis travaillent à réduire leur dépendance vis-à-vis de la fabrication de puces étrangères, notamment face aux tensions géopolitiques et aux préoccupations en matière de sécurité nationale. L’administration Biden a souligné la nécessité de renforcer la chaîne d’approvisionnement en puces du pays pour garantir sa résilience et sa sécurité. Parvenir à l’indépendance en matière de puces est crucial pour les États-Unis. En effet, cela réduirait le risque de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les menaces potentielles pour la sécurité nationale. Cela renforcerait également le leadership technologique et la compétitivité du pays sur le marché mondial.

Les projections du PDG de NVIDIA

Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a dressé un bilan réaliste du calendrier pour parvenir à l’indépendance des puces aux États-Unis. Il estime que le pays mettra entre 10 et 20 ans pour parvenir à une indépendance totale en matière d’approvisionnement en puces. Huang a souligné la complexité de la chaîne d’approvisionnement et les défis liés à sa reconfiguration.

Dans une déclaration lors de la conférence DealBook du New York Times, Huang a déclaré : « Nous sommes à environ une décennie ou deux de l’indépendance de la chaîne d’approvisionnement. Ce n’est pas vraiment réalisable pour une décennie ou deux. » Il a mis en évidence la nature complexe de la chaîne d’approvisionnement en puces, qui implique des composants provenant de différentes parties du monde. Cela rend vraiment difficile d’atteindre une indépendance immédiate.

L’évaluation de Huang souligne le caractère à long terme de la tâche à venir et la nécessité d’efforts soutenus pour reconfigurer la chaîne d’approvisionnement en puces. Cependant, il a déclaré que pour travailler vers l’indépendance en matière de puces, les États-Unis devront investir dans la fabrication nationale de semi-conducteurs. Il faudra également consacrer beaucoup de fonds à la recherche et au développement. La collaboration entre le gouvernement, l’industrie et le milieu universitaire sera cruciale pour stimuler l’innovation et construire une chaîne d’approvisionnement en puces solide et sécurisée.

Notre avis

Le chemin vers l’indépendance en matière de puces est un projet complexe et à long terme qui nécessite une planification stratégique, des investissements et une collaboration. Bien que les États-Unis fassent face à d’importants défis pour remodeler leur chaîne d’approvisionnement en puces, les avantages potentiels de l’indépendance sont considérables, tant en termes de sécurité nationale que de leadership technologique. La projection du PDG de NVIDIA, Jensen Huang, d’un calendrier de 10 à 20 ans souligne l’ampleur de la tâche et la nécessité d’un engagement soutenu envers cet objectif essentiel.

