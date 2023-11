vivo Y100i Dévoilé : Un Appareil Économique avec des Caractéristiques Exceptionnelles

Le vivo Y100i a été initialement annoncé au milieu du mois, avec des précommandes disponibles en Chine il y a quelques jours. Maintenant, la marque a officiellement lancé l’appareil sur le marché national.

En tant que nouveau membre de la série vivo Y, le vivo Y100i propose de bonnes fonctionnalités sans pour autant afficher un prix élevé. Pour être précis, il est plus abordable que le Y100, ce qui lui donne une offre supérieure au modèle de base de la série.

Principales caractéristiques du vivo Y100i

Même si le vivo Y100i est un smartphone abordable, ses caractéristiques sont très compétentes. Voici un aperçu de ses principales caractéristiques pour vous aider à comprendre ce que l’appareil apporte :

Écran et biométrie

À l’avant, le vivo Y100i est doté d’un écran de 6,64 pouces. Il s’agit d’un écran LCD d’une résolution de 2388 x 1080 pixels. Cela signifie qu’il peut fournir une résolution FHD+, suffisante pour des images nettes et détaillées. De plus, l’appareil offre une couverture respectable de l’espace colorimétrique pour améliorer l’expérience visuelle.

Pour être précis, l’écran du Y100i bénéficie d’une couverture de l’espace colorimétrique NTSC de 96% et P3 de 100%. Cela devrait rendre l’affichage plus dynamique avec des couleurs réalistes.

Comme l’écran du vivo Y100i n’est pas AMOLED, il est équipé d’un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté. Il est intégré au bouton d’alimentation, ce qui rend le capteur de déverrouillage sécurisé, rapide et pratique.

Configuration de l’appareil photo performante du vivo Y100i

À l’arrière, le vivo Y100i est doté d’une configuration à double appareil photo. Il dispose d’un capteur principal de 50 MP, avec une ouverture f/1,8. L’appareil est équipé d’un capteur de profondeur de 2 MP avec une ouverture f/2,4 en tant que deuxième appareil photo. Bien que cette configuration puisse ne pas sembler excitante, le fait que l’appareil propose un capteur principal de 50 MP à ce prix est formidable.

En ce qui concerne l’appareil photo selfie, le Y100i est équipé d’un capteur de 8 MP. Cet appareil photo frontal est logé dans un poinçon central en haut de l’écran. Pour ceux qui se demandent, il dispose d’une ouverture f/2.0.

Un hardware performant de milieu de gamme

Un processeur MediaTek Dimensity 6020 alimente le vivo Y100i. Ce processeur 7 nm dispose d’une configuration à huit cœurs avec deux cœurs ARM Cortex A76 et six cœurs ARM Cortex A55. Bien qu’il s’inscrive dans la catégorie de milieu de gamme, il peut gérer la plupart des applications et des jeux intensifs avec aisance.

En ce qui concerne les jeux, le processeur est doté d’un GPU Mali G57, qui peut offrir de bonnes performances générales dans les jeux populaires. Pour tirer le meilleur parti du processeur, le vivo Y100i dispose de 12 Go de RAM LPDDR4X. Il offre également une capacité généreuse. Pour être précis, il dispose de 512 Go de stockage UFS 2.2.

Autres fonctionnalités du vivo Y100i

Une batterie de grande capacité de 5000 mAh alimente l’interne du vivo Y100i. Elle bénéficie d’une charge rapide de 44 watts, ce qui signifie que le téléphone peut se recharger entièrement rapidement à partir de 0%.

En ce qui concerne le logiciel, le Y100i fonctionne sous OriginOS 3, qui est basé sur Android 13. D’autres fonctionnalités du smartphone incluent la prise en charge de deux cartes SIM, un emplacement dédié pour carte SD et le Bluetooth 5.1.

Prix et disponibilité du vivo Y100i

Le vivo Y100i est proposé au prix de CNY1599, ce qui équivaut à environ 225 dollars américains. Il est disponible en bleu, noir et rose. Pour le moment, il n’est disponible à l’achat qu’en Chine, et vivo n’a pas encore partagé d’informations sur une sortie mondiale. Mais le Y100 est disponible à l’international, ce qui signifie que le nouvel appareil pourrait être lancé mondialement prochainement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :