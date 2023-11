Xiaomi présente le Redmi K70 : un puissant smartphone abordable

Xiaomi a lancé aujourd’hui trois nouveaux appareils : le Redmi K70, le K70 Pro et le K70E. Comme nous l’avons déjà mentionné, le K70E vise principalement à satisfaire les clients au budget limité. Et même s’il s’agit d’un smartphone d’entrée de gamme, il est performant. Vous pouvez lire notre couverture complète du K70E sur ce lien.

En ce qui concerne le Redmi K70, Xiaomi a fourni un véritable successeur à la gamme K60. Il apporte plusieurs améliorations par rapport à ses prédécesseurs. De plus, l’appareil conserve des prix compétitifs, ce qui en réalité une alternative abordable aux fleurons coûteux.

Principales caractéristiques du Redmi K70

Le Xiaomi Redmi K70 devrait être attrayant pour de nombreux consommateurs qui attendent de mettre à niveau leur ancien téléphone. Il présente d’excellentes caractéristiques combinées à d’excellentes fonctionnalités logicielles. Voici un aperçu des caractéristiques principales du téléphone :

Écran

Xiaomi a équipé le Redmi K70 d’un magnifique écran OLED de 6,67 pouces. L’écran offre une résolution de 1440p, capable de fournir des visuels riches en détails. Il est également doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui se traduira par des mouvements fluides et fluides dans différents médias.

De plus, l’écran du Redmi K70 peut atteindre une luminosité de crête impressionnante de 4000 NITS. C’est la plus élevée de l’industrie à ce jour, ce qui permettra une expérience de visionnage confortable même sous la lumière directe du soleil.

Pour améliorer encore l’expérience d’affichage, Xiaomi a équipé le Redmi K70 d’un algorithme d’intelligence artificielle. Il améliore la qualité visuelle de certaines applications et jeux vidéo sélectionnés.

Performances matérielles du Redmi K70

Sous le capot, le Redmi K70 embarque le Snapdragon 8 Gen 2. Ce n’est pas le dernier cri de Qualcomm. Cependant, il ne faut pas oublier qu’il n’a qu’une génération de retard, ce qui signifie qu’il bénéficie encore de performances de premier ordre dans la plupart des jeux et applications.

Xiaomi a associé le Snapdragon 8 Gen 2 à jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X, ce qui permet au K70 de gérer la plupart des jeux gourmands en ressources. En ce qui concerne le stockage, l’appareil est équipé de jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0, offrant des transferts rapides.

Excellente configuration de l’appareil photo

À l’arrière, le Redmi K70 est équipé d’un capteur principal de 50 MP. Il s’agit d’un nouveau capteur avec une ouverture f/1.6 et une taille de 1/1.55 pouces. Le capteur principal est également doté de la stabilisation optique de l’image (OIS), garantissant des vidéos et des photos stables. Cet appareil photo est associé à des capteurs ultralarges de 8 MP et de profondeur de champ de 2 MP.

Le Redmi K70 dispose également d’un capteur de 16 MP à l’avant. Bien que Xiaomi n’ait pas révélé les caractéristiques de ce capteur, il semble être le même que celui du Redmi K60.

Batterie, système d’exploitation et autres fonctionnalités du Redmi K70

Le Redmi K70 est alimenté par une batterie de 5000 mAh. Il est compatible avec une charge rapide de 120 watts, ce qui permet de charger complètement l’appareil en seulement 18 minutes. L’appareil est doté de puces de gestion de la batterie G1 et de charge P2 dédiées. Ces deux éléments surveillent la batterie pendant la charge et la décharge, garantissant une durée de vie prolongée de la batterie.

Pour maintenir le système au frais pendant les charges extrêmes, le Redmi K70 dispose d’un système de refroidissement de 5000 mètres carrés. Ce système est doté d’une chambre à vapeur, qui, grâce à sa grande surface, offre une meilleure dissipation de la chaleur par rapport au modèle précédent.

En ce qui concerne le système d’exploitation, le K70 rejoint les dernières versions de Xiaomi avec HyperOS. Il fonctionne sous Android 14 et propose des fonctionnalités de personnalisation avancées. Les autres points forts de l’appareil comprennent Bluetooth 5.3, NFC et un emplacement pour carte SIM double nano.

Prix et disponibilité du Redmi K70

Le Redmi K70 sera disponible à la vente en Chine à partir du 1er décembre. Il sera proposé dans quatre coloris : bleu, violet, noir et blanc. En ce qui concerne les prix, le modèle de base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sera vendu CNY2499, soit environ 350 $. En revanche, la version haut de gamme avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage sera proposée au prix de CNY3399, soit environ 480 $.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :