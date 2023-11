Redmi Watch 4 débarque avec un écran AMOLED de 1,97 pouces, HyperOS et GPS

Aujourd’hui a été une grande journée pour tous les fans de Redmi qui attendaient la révélation de la série Redmi K70. Cependant, ces appareils ne sont pas venus seuls sur scène. Redmi a également saisi l’occasion pour dévoiler une série de nouveaux produits, y compris la toute nouvelle Redmi Watch 4. La nouvelle version de la série de montres intelligentes de l’entreprise est arrivée avec une série d’améliorations intéressantes. La Redmi Watch 4 arbore un design de cadran carré et un cadre en alliage d’aluminium robuste avec une finition en acier inoxydable. C’est une bonne montre intelligente en termes de conception, mais les fonctionnalités sont également là pour en faire une offre plutôt intéressante. Voyons-les. (Source).

Redmi Watch 4 – Une montre intelligente solide avec GPS et des fonctionnalités intéressantes pour le suivi de la santé

La nouvelle Redmi Watch 4, comme d’habitude, offrira une compatibilité avec différents types de bracelets. Pour l’instant, nous avons des options comme le métal, le nylon et le silicone. Nous nous attendons à ce que de nouveaux bracelets apparaissent bientôt chez les revendeurs officiels et les revendeurs tiers. Si vous aimez avoir un style unique avec votre montre intelligente, sachez que la Redmi Watch 4 vous le permettra. En ce qui concerne les caractéristiques, l’un des détails les plus intéressants de la Redmi Watch 4 est son écran. L’écran carré offre une diagonale de 1,97 pouce. C’est un écran AMOLED toujours allumé avec une résolution de 390 x 450 pixels. L’écran est assez lumineux sous la lumière directe du soleil, offrant jusqu’à 600 nits de luminosité.

La nouvelle montre est livrée avec le dernier HyperOS. Oui, l’essor de Xiaomi vers un écosystème commun pour ses produits se poursuit avec la Redmi Watch 4 qui rejoint la Xiaomi Watch S3 en tant que deuxième montre intelligente à exécuter HyperOS.

La montre 4 est activée par HyperOS et dispose d’un entraîneur vocal pour le suivi des sports

La nouvelle Redmi Watch 4 est livrée avec plus de 200 cadrans de montre, ce qui vous offre un large éventail d’options. Il existe également plus de 150 modes d’exercice et même un entraîneur vocal. La Watch 4 est dotée d’un capteur PPG à 4 canaux. L’utilisation de ce nouveau système augmente la précision des mesures de 10%. La montre prend en charge la surveillance de la fréquence cardiaque en toutes conditions météorologiques, vous permettant d’ajuster le système à vos conditions météorologiques. Elle peut suivre avec précision toute variation de la fréquence cardiaque et l’associer aux résultats attendus pour une personne en bonne santé.

En plus de ces fonctionnalités, la Redmi Watch 4 est dotée d’une prise en charge GPS, ce qui en réalité un produit autonome pour certaines tâches. Vous n’aurez pas besoin d’avoir votre smartphone avec vous pour les activités nécessitant le GPS. Même avec tout ce hardware, la Redmi Watch offre une bonne autonomie de batterie pouvant atteindre 20 jours. Ces chiffres seront testés dans des conditions réelles.

Les dimensions de la montre 4 sont de 47,58 mm x 41,12 mm x 10,5 mm et elle ne pèse que 31,5 grammes. La montre est dotée d’un capteur de fréquence cardiaque, d’une surveillance du stress, d’un entraînement respiratoire, d’un rappel du cycle menstruel féminin, du Bluetooth 5.3 et de la prise en charge de la NFC. La capacité de la batterie est de 470 mAh et elle offre une utilisation typique pouvant aller jusqu’à 20 jours, jusqu’à 10 jours avec le mode AOD et jusqu’à 30 jours avec le mode de longue durée de vie de la batterie.

Tarification et disponibilité

La Redmi Watch 4 est disponible en noir élégant et en blanc neige argenté. Il existe de nombreuses options de bracelets et la montre est disponible au prix de 499 CNY (70 $ / 5 960 INR). Elle est disponible à l’achat sur mi.com en Chine. Nous pensons qu’elle arrivera en Europe et en Inde, mais cela ne devrait se produire que l’année prochaine.

Notre avis

La Redmi Watch 4 sera une option très intéressante pour ceux qui recherchent une expérience de montre intelligente avancée avec des fonctionnalités telles que le GPS, la NFC et l’écran toujours allumé. Ces fonctionnalités ne se trouvent pas dans le segment des montres intelligentes bon marché, mais la Redmi Watch 4 est là pour changer cette réalité. L’appareil apportera un peu de nouveauté au segment des montres intelligentes bon marché et avec son prix de 70 $, ce sera une offre très intéressante.

