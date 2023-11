Notre sélection des meilleures montres connectées à acheter d’ici la fin de 2023

Le fabricant asiatique Samsung maintient la continuité de sa gamme de produits avec la Samsung Galaxy Watch 5 Pro, conservant le design et les fonctionnalités de la génération précédente. Remarquablement similaire à son prédécesseur, ce modèle continue de lutter contre le problème récurrent d’une autonomie de batterie décevante.

Apple Watch Series 9

Comme prévu, Apple présente le dernier ajout à sa gamme de montres intelligentes avec l’Apple Watch Series 9, reprenant le flambeau de son prédécesseur avec des améliorations subtiles. Notamment, le design reste largement inchangé, avec un verre Ion-X pour le modèle en aluminium et un cristal de saphir pour la déclinaison en acier pour protéger l’écran. Sur le plan ergonomique, la Series 9 ressemble étroitement à ses prédécesseurs.

Le point central de la montre intelligente est indéniablement son écran OLED, proposé en 1,69 ou 1,9 pouces selon la version choisie. Avec un affichage noir profond, un taux de rafraîchissement variable et une luminosité maximale impressionnante mesurée à 2000 cd/m2, la Series 9 offre une expérience visuelle frappante. Apple propose une vaste gamme de cadrans de montre personnalisables pour répondre aux préférences individuelles.

Améliorée par WatchOS 10, la montre intelligente élargit sa gamme de fonctionnalités. Le système innovant Double Tap, bien que intelligent pour des utilisations spécifiques, pourrait bénéficier de fonctionnalités supplémentaires. L’interface reste étroitement alignée sur la dernière version, soulignant une compatibilité exclusive avec les iPhones. Notamment, la Series 9 excelle dans la surveillance des sports et de la santé, exploitant la précision du GPS et du capteur cardiaque.

En termes d’autonomie de batterie, Apple maintient sa tradition de ne pas divulguer la capacité. Lors des tests, l’Apple Watch Series 9 a démontré une résilience de 28 heures d’utilisation avant d’atteindre une autonomie de batterie de 10 %, avec un temps de charge d’une heure. Il est important de noter que si vous possédez déjà une Series 7 ou 8, la mise à niveau vers ce modèle peut ne pas être essentielle.

Parallèlement, Apple présente la nouvelle génération Apple Watch SE aux côtés de l’iPhone 14. Les évaluations de la version 2022 révèlent une excellente expérience utilisateur. Cette montre intelligente sophistiquée prend en charge plusieurs applications, des réponses aux messages et des activités sportives.

L’Apple Watch SE 2022 offre une expérience utilisateur complète, qu’elle soit utilisée comme montre connectée quotidienne ou à des fins sportives. Le principal inconvénient est son exclusivité aux utilisateurs d’iPhone. Au prix de 299 $, elle se démarque comme l’une des meilleures montres en termes de rapport qualité-prix.

Garmin Fenix 7

La série Fenix de Garmin s’étend avec sa dernière itération, présentée au CES 2022 et disponible en trois tailles distinctes. Cette diversité de tailles garantit une adaptabilité aux poignets de dimensions différentes, s’adaptant même aux profils les plus minces. Bien qu’il ne soit pas le plus dédié en termes de design, le Garmin Fenix 7 dégage une esthétique élégante.

Tout en conservant une apparence dédiée, le Fenix 7 est indéniablement conçu pour les athlètes. Il possède des certifications lui permettant de résister à des pressions équivalentes à une profondeur de 100 mètres. L’interface transflective MIP ajuste la luminosité en fonction des conditions ambiantes et est tactile, offrant le choix entre des boutons physiques et des gestes.

Alimentée par un logiciel propriétaire, la montre intelligente intègre un module NFC, un capteur de fréquence cardiaque et un baromètre intégré. L’intégration transparente avec l’application Garmin Connect démultiplie les possibilités d’utilisation quotidienne, fournissant l’un des ensembles logiciels les plus complets du marché, avec des fonctionnalités avancées pour la course à pied, le cyclisme et différents modes sportifs, y compris le ski. Pour plus de commodité, Garmin Pay facilite les paiements sans contact.

Malgré la possibilité d’améliorer sa fonctionnalité de coach intégrée, le Fenix 7 excelle dans le suivi précis des données, fournissant des informations complètes sur la santé. Notamment, la montre intelligente impressionne par une autonomie de batterie remarquable de 14 jours, une fonctionnalité exceptionnelle compte tenu de son ensemble étendu de capacités.

Il est essentiel de noter que le Fenix 7 est clairement axé sur le sport. Si une expérience de montre intelligente plus traditionnelle est préférée, ce modèle peut ne pas être le choix idéal, en particulier compte tenu de son prix de départ de 699 $, qui peut représenter un investissement important pour certains.

Huawei Watch 3

Huawei se lance dans le segment haut de gamme avec la Watch 3, représentant la première utilisation de HarmonyOS par la marque. Esthétiquement, Huawei propose une offre impressionnante avec un design élégant et finement travaillé, bien que notablement imposant, ce qui peut poser des problèmes aux personnes aux poignets plus petits.

La Watch 3 offre une gamme d’options de bracelet, de l’élastomère à l’acier, et dispose d’une couronne numérique rappelant celle de l’Apple Watch. La luminosité de l’écran AMOLED assure une lisibilité dans différentes conditions. L’application Huawei Health propose une vaste sélection de près de 300 cadrans de montre, bien qu’une partie importante puisse nécessiter des frais d’accès.

En termes de suivi d’activité, la Watch 3 excelle, couvrant toutes les mesures standard, bien que l’absence de la fonction d’électrocardiogramme soit notable. Ce qui surprend, c’est la capacité de la montre à mesurer la température de la peau, fournissant des alertes en cas de fièvre. La durée de vie de la batterie, bien que moyenne, permet environ 3 jours d’utilisation sur une seule charge.

L’introduction de HarmonyOS sur une montre intelligente rencontre un franc succès, avec une interface bien conçue. Cependant, un inconvénient réside dans la disponibilité limitée des applications tierces, malgré les efforts déployés pour ouvrir le système aux développeurs.

En résumé, la Watch 3 s’avère être un produit louable, positionné pour rivaliser avec les modèles des géants de l’industrie tels qu’Apple et Samsung.

Garmin Forerunner 255

Garmin s’est taillé une niche dans la conception de montres intelligentes axées sur le sport, et la Garmin Forerunner 255 se distingue comme un choix exceptionnel à la fois pour les amateurs de sport et le suivi de la santé.

Une de ses caractéristiques remarquables est la précision du suivi GPS et de la surveillance de la fréquence cardiaque, permettant un suivi minutieux de diverses activités sportives. La Forerunner 255 se distingue en offrant une multitude de séances d’entraînement sans abonnement supplémentaire. L’affichage lisible en plein soleil assure un accès facile aux données essentielles.

Avec une utilisation intermittente du mode GPS, la montre intelligente offre une autonomie impressionnante de 14 jours, capable de durer. Cependant, il est bon de noter que la Forerunner 255 penche fortement vers la fonctionnalité sportive, et qu’elle n’inclut pas certaines fonctionnalités en dehors de ce domaine. Bien que la lecture de musique soit prise en charge, la réponse aux appels ou aux messages ne l’est pas. De plus, l’absence d’un écran tactile peut imposer certaines limitations en termes d’utilisabilité globale.

Au prix de 350 $, la Garmin Forerunner 255 se présente comme un choix convaincant, en particulier pour ceux qui accordent une importance particulière à un suivi sportif précis et à la surveillance de la santé sans se soucier des fonctionnalités étendues d’une montre intelligente.

Dans la gamme de 2023, Garmin introduit la Forerunner 265, dotée d’un nouvel écran OLED frappant. Cependant, avec une augmentation de prix de 150 $ et une réduction de l’autonomie de la batterie, la décision de passer à cette nouvelle version mérite réflexion, en particulier compte tenu des performances louables de la Forerunner 255 actuelle.

En guise de recommandation, à moins que la qualité améliorée de l’écran ne soit une nécessité absolue, la Forerunner 255 reste un choix solide, en particulier compte tenu de son prix avantageux. Bien que les améliorations de la Forerunner 265 soient intéressantes, il peut être judicieux d’attendre un éventuel ajustement de prix avant de prendre une décision.

Withings ScanWatch

Withings se distingue en proposant l’une des rares marques offrant une montre connectée hybride avec un écran, et la ScanWatch illustre cette approche unique. Arborant un design classique avec des aiguilles traditionnelles, elle intègre un petit écran PMOLED facilitant la navigation dans ses menus.

La ScanWatch se distingue vraiment par ses analyses de santé, équipée d’un ensemble de capteurs pour mesurer la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène et l’électrocardiogramme. Elle va au-delà du simple suivi de la condition physique, permettant aux utilisateurs de surveiller et d’analyser la qualité de leur sommeil. Bien que limitée au suivi GPS basé sur smartphone, la montre prend en charge une sélection de séances de sport.

La configuration et le suivi sont gérés via l’application Health Mate, disponible sur Android et iOS. Bien que la montre ne facilite pas la réponse aux messages ou aux appels, elle permet aux utilisateurs de vérifier les notifications et de personnaliser leurs préférences.

En termes de performances, la ScanWatch impressionne par sa robuste autonomie de batterie, capable de durer jusqu’à 30 jours. Cependant, l’inconvénient réside dans la base de chargement connectée via USB-A, qui nécessite 2 heures et 30 minutes pour une charge complète. Au prix de 300 $, la Withings ScanWatch se positionne comme une montre intelligente haut de gamme pour la surveillance de la santé.

Xiaomi Watch 2 Pro

Xiaomi se lance sur le marché des montres intelligentes avec la Watch 2 Pro, offrant un design assez conventionnel par rapport à ses concurrentes. Disponible dans une seule taille de boîtier, elle a un poids important, mesurant 54 grammes sans le bracelet. Cependant, ce poids ne pose aucun problème pour un usage quotidien.

La caractéristique phare de la montre connectée est son impressionnant écran tactile, un panneau AMOLED de 1,43 pouces offrant une luminosité maximale de 600 cd/m2, assurant une excellente visibilité même en plein soleil. L’affichage toujours actif améliore encore la commodité. Lors des tests, l’écran a montré des performances quasi irréprochables.

Le suivi de la santé et du sport est l’un des principaux atouts de la Xiaomi Watch 2 Pro. Dotée des fonctionnalités attendues d’une montre intelligente de 2023, elle a subi des tests rigoureux de son système de suivi GPS et de la précision de la fréquence cardiaque. La compatibilité avec les systèmes Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS ajoute de la polyvalence. La Watch 2 Pro est particulièrement recommandée pour ceux qui recherchent un suivi détaillé des performances.

Fonctionnant avec WearOS, la montre intelligente offre une multitude de fonctionnalités et d’applications pour une utilisation quotidienne. Cependant, le système d’exploitation a un impact sur l’autonomie de la batterie, qui dure environ trente heures avec une utilisation quotidienne basée sur les tests. Au prix de départ de 269 $, la Xiaomi Watch 2 Pro se démarque comme l’une des options les plus attrayantes en termes de rapport qualité-prix sur le marché des montres intelligentes.

Conseils, astuces et choses à considérer lors de l’achat d’une nouvelle montre intelligente

Les montres intelligentes sont un accessoire populaire de nos jours, et pour une bonne raison. Elles peuvent être un excellent moyen de rester connecté, de suivre votre forme physique et même de réaliser des paiements. Mais avec tant de modèles différents sur le marché, il peut être difficile de savoir lequel vous convient le mieux.

Voici quelques conseils et astuces pour vous aider à prendre la meilleure décision:

1. Tenez compte de vos besoins.

Que souhaitez-vous faire avec votre montre intelligente? Si vous êtes principalement intéressé par le suivi de votre forme physique, vous aurez besoin d’une montre avec un moniteur de fréquence cardiaque et un GPS. Si vous souhaitez être en mesure de passer des appels et d’envoyer des messages, vous aurez besoin d’une montre avec une connexion mobile. Et si vous voulez simplement une montre intelligente de base qui peut vous donner l’heure et vérifier les notifications, vous pouvez opter pour un modèle plus abordable.

2. Fixez un budget.

Les montres intelligentes peuvent aller de 50 $ à 500 $ ou plus. Il est donc important de fixer un budget avant de commencer vos achats. Une fois que vous savez combien vous êtes prêt à dépenser, vous pouvez réduire vos options.

3. Choisissez une montre intelligente compatible.

Si vous possédez un iPhone, vous aurez besoin d’une Apple Watch. Si vous possédez un téléphone Android, vous pouvez choisir parmi une variété de montres intelligentes sous Wear OS. Il existe également quelques montres intelligentes compatibles avec les iPhones et les téléphones Android, telles que la Fitbit Versa 3 et la Sense.

4. Lisez les test.

Avant d’acheter une montre intelligente, il est bon de lire les test d’autres utilisateurs. Cela vous aidera à avoir une idée des points forts et des points faibles de la montre.

5. Essayez la montre intelligente avant de l’acheter.

Vous ne voudriez pas acheter une paire de chaussures sans les essayer d’abord, et il en va de même pour les montres intelligentes. Assurez-vous que la montre est confortable à porter et que vous aimez son apparence.

6. Tenez compte de l’autonomie de la batterie.

Certaines montres intelligentes ne durent qu’une journée avec une seule charge, tandis que d’autres peuvent durer plusieurs jours. Si vous êtes toujours en déplacement, vous voudrez choisir une montre avec une longue autonomie de batterie.

7. Réfléchissez aux fonctionnalités.

Les montres intelligentes sont dotées de différentes fonctionnalités, telles que le suivi de la fréquence cardiaque, le GPS, les haut-parleurs intégrés et les paiements NFC. Décidez quelles fonctionnalités sont importantes pour vous et choisissez une montre qui les possède.

En plus des conseils ci-dessus, voici quelques autres éléments à prendre en compte lors de l’achat d’une nouvelle montre intelligente:

Le système d’exploitation: L’Apple Watch utilise watchOS, tandis que la plupart des autres montres intelligentes utilisent Wear OS. Pensez au système d’exploitation que vous préférez.

L’Apple Watch utilise watchOS, tandis que la plupart des autres montres intelligentes utilisent Wear OS. Pensez au système d’exploitation que vous préférez. Le design: Les montres intelligentes se déclinent en plusieurs styles, choisissez donc celle dont vous aimez l’apparence.

Les montres intelligentes se déclinent en plusieurs styles, choisissez donc celle dont vous aimez l’apparence. Le store d’applications: Assurez-vous que la montre intelligente dispose d’un store d’applications qui propose les applications que vous souhaitez utiliser.

Assurez-vous que la montre intelligente dispose d’un store d’applications qui propose les applications que vous souhaitez utiliser. La garantie: Tenez compte de la garantie avant d’acheter une montre intelligente.

Avec un peu de planification, vous pouvez trouver la montre intelligente parfaite pour vos besoins.

