Les 10 raccourcis clavier les plus puissants dans Microsoft Word

Microsoft Word est un puissant logiciel de traitement de texte utilisé par des millions de personnes dans le monde. Une façon d’augmenter la productivité lors de l’utilisation de Word est d’utiliser des raccourcis clavier. Dans cet article, nous discuterons des 10 raccourcis clavier les plus puissants dans Microsoft Word.

1. Ctrl + C, Ctrl + X, Ctrl + V

Ce sont les raccourcis clavier les plus couramment utilisés dans Microsoft Word. Ctrl + C est utilisé pour copier du texte ou un objet, Ctrl + X est utilisé pour couper du texte sélectionné et Ctrl + V est utilisé pour coller un élément qui est stocké dans le presse-papiers. Ces raccourcis peuvent vous faire gagner beaucoup de temps lors de la modification d’un document.

2. Ctrl + Z, Ctrl + Y

Ctrl + Z est le raccourci clavier pour la commande Annuler dans Microsoft Word. Il vous permet d’annuler la dernière action que vous avez effectuée dans le document, comme la frappe, la suppression ou la mise en forme. Ctrl + Y est la commande Rétablir, qui vous permet de rétablir la dernière action que vous avez annulée.

3. Ctrl + A

Ctrl + A est un raccourci clavier qui sélectionne tout le texte dans un document. Il est utilisé dans Microsoft Word et d’autres programmes de traitement de texte pour sélectionner rapidement tout le texte dans un document.

4. Ctrl + S

Ctrl + S est le raccourci utilisé pour enregistrer un document dans Microsoft Word. Pour l’utiliser, appuyez simplement sur les touches Ctrl et S en même temps.

5. Ctrl + F

Ctrl + F ouvre la boîte de dialogue pour rechercher un mot ou une phrase spécifique dans le texte. Ce raccourci peut vous faire gagner beaucoup de temps lors de la recherche d’informations spécifiques dans un long document.

6. Ctrl + B, Ctrl + I, Ctrl + U

Ces raccourcis sont utilisés pour mettre en forme le texte dans Microsoft Word. Ctrl + B est utilisé pour mettre le texte en gras, Ctrl + I est utilisé pour mettre le texte en italique et Ctrl + U est utilisé pour souligner le texte.

7. Ctrl + L, Ctrl + E, Ctrl + R

Ces raccourcis permettent d’aligner le texte dans Microsoft Word. Ctrl + L aligne le texte à gauche, Ctrl + E aligne le texte au centre, tandis que Ctrl + R aligne le texte à droite.

8. Ctrl + K

Ctrl + K ouvre la boîte de dialogue pour insérer un hyperlien. Ce raccourci peut vous faire gagner beaucoup de temps lors de l’ajout de liens dans un document.

9. Ctrl + P

Ctrl + P ouvre la fenêtre d’impression afin que vous puissiez modifier les paramètres d’impression. Il vous permet également de prévisualiser l’apparence de votre document après l’impression, puis d’imprimer votre document.

10. Alt + Ctrl + 1, Alt + Ctrl + 2, Alt + Ctrl + 3

Ces raccourcis fonctionnent pour appliquer les styles Titre 1, Titre 2 et Titre 3 au texte dans Microsoft Word. Les utilisateurs utilisent généralement ces styles pour créer des titres et des sous-titres dans un document.

Notre avis, les raccourcis clavier peuvent aider à économiser du temps et des efforts lors de l’utilisation de Microsoft Word. Les raccourcis abordés dans cet article sont parmi les plus puissants et les plus couramment utilisés dans Word. En utilisant ces raccourcis, les utilisateurs peuvent augmenter leur productivité et effectuer leurs tâches de manière plus efficace.

