Notre sélection des meilleurs smartphones à acheter d’ici la fin de 2023

Découvrez notre collection soigneusement sélectionnée des meilleurs smartphones performants en novembre 2023. Identifiez le téléphone idéal pour votre budget, que vous préfériez les options haut de gamme, d’un rapport qualité-prix optimal, ou abordables.

Déterminer le smartphone phare de 2023 n’est pas une tâche simple, étant donné les différents facteurs tels que les contraintes budgétaires, les dimensions de l’écran, l’autonomie de la batterie et les capacités photographiques. Ainsi, une comparaison complète des téléphones est indispensable pour prendre une décision éclairée.

À la recherche du smartphone ultime qui correspond précisément à vos besoins ? Celui qui est équipé de composants de pointe ? Qu’il s’agisse d’un processeur puissant, d’une qualité exceptionnelle de caméra, ou d’une longue durée de vie de la batterie ? Explorez l’analyse détaillée ci-dessous, présentant une comparaison côte à côte des meilleurs téléphones de 2023. Ces smartphones haut de gamme ne font aucun compromis, reflétant leurs aspirations élevées tant en termes de performance que, sans surprise, de prix.

Le meilleur smartphone à acheter d’ici la fin de 2023

Samsung Galaxy S23 Ultra : Le meilleur smartphone de 2023

Dans le monde des smartphones haut de gamme, Samsung se distingue une fois de plus avec ses dernières offres. Le choix parmi elles est le Samsung Galaxy S23 Ultra. Il consolide sa position en tant que premier smartphone de 2023 grâce à ses performances exceptionnelles dans tous les domaines.

Une amélioration notable de ce smartphone haut de gamme est l’introduction de la puce Snapdragon 8 Gen 2, associée à un minimum de 8 Go de RAM. Ce qui se traduit par des performances globales impressionnantes. Le Samsung Galaxy S23 Ultra se démarque comme l’un des smartphones Android les plus puissants avec sa configuration robuste. Le logiciel OneUI 5.1 offre de nombreuses personnalisations attrayantes, et l’utilisation du stylet S-Pen a été optimisée pour plus de confort pour l’utilisateur.

Le design du téléphone ressemble à celui de son prédécesseur, avec une construction solide qui offre une prise en main sécurisée, associée à un écran Dynamic AMOLED généreusement dimensionné de 6,8 pouces. La fonction de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz améliore l’expérience visuelle. Avec une luminosité maximale de 1609 cd/m2 et un Delta E de 4.58, l’écran excelle, bien qu’il puisse présenter une légère imprécision sur la précision des couleurs.

Une amélioration notable réside dans l’autonomie de la batterie du Samsung Galaxy S23 Ultra, gérée par une robuste batterie de 5000 mAh. Lors des tests, le smartphone a montré une endurance impressionnante de deux journées complètes. Selon notre protocole ViSer, il a fallu 15 heures et 14 minutes pour passer de 100% à 10%. Cela le place parmi les meilleurs performers en termes d’autonomie de la batterie. Notamment, cette performance exceptionnelle est complétée par un chargeur 45W (vendu séparément pour 50 $), capable de charger l’appareil à 100% en environ une heure.

En ce qui concerne la photographie, le Samsung Galaxy S23 Ultra s’appuie sur le succès de son prédécesseur, se positionnant comme le summum des smartphones avec appareil photo. Les quatre objectifs arrière, notamment le remarquable objectif principal de 200 mégapixels, offrent des prises de vue de haute qualité avec une stabilisation optique efficace. Quel que soit le scénario de prise de vue, l’appareil photo offre une performance constante, témoignant d’une remarquable polyvalence.

Cependant, le seul inconvénient notable est le prix. Bien que la version de base soit maintenant disponible à 1,159 €, ce qui représente une réduction substantielle par rapport à son prix de lancement initial de 1,419 €, le Samsung Galaxy S23 Ultra reste dans les échelons supérieurs des prix des smartphones.

iPhone 15 Pro Max : Le meilleur iPhone de 2023

Les derniers ajouts à la gamme iPhone, les iPhone 15 Pro Max et 15 Pro, apportent plusieurs fonctionnalités remarquables, même s’ils ne représentent pas une révolution. L’introduction d’un châssis en titane apporte une touche bienvenue, contribuant à la légèreté remarquable du premier téléphone d’Apple. En complément, le dos du téléphone est recouvert d’un revêtement en verre mat, offrant une sensation agréablement douce pour une prise en main améliorée.

Une caractéristique majeure de cette année est l’inclusion de la puce A17 Pro, offrant des performances impressionnantes, particulièrement dans le domaine du jeu. L’iPhone 15 Pro Max, grâce à ses capacités robustes, émerge comme l’un des smartphones les plus puissants disponibles.

L’écran du 15 Pro Max est tout simplement spectaculaire, avec un panneau OLED de 6,7 pouces et une résolution de 2 796 x 1 290 pixels à 460 ppp. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz de l’écran et la compatibilité avec le Dolby Vision contribuent à une expérience visuelle immersive. Bien que la luminosité maximale soit élevée, certains utilisateurs pourraient trouver la colorimétrie légèrement plus froide.

Les amateurs de photographie apprécieront la configuration à triple capteur de l’iPhone 15 Pro Max, comprenant un objectif grand angle de 48 MP, un objectif ultra grand angle de 12 MP et un puissant objectif téléobjectif de 12 MP avec un zoom 5x. L’appareil excelle non seulement dans la performance photo, mais aussi dans les capacités vidéo, avec un mode Portrait offrant des résultats esthétiquement plaisants.

En termes d’autonomie de la batterie, l’iPhone 15 Pro Max offre une journée et demie d’utilisation respectable. Cependant, il est important de noter que la vitesse de charge reste un point d’attente, car la génération actuelle se limite à un maximum de 23W, laissant les utilisateurs en attente d’avancées plus rapides dans la recharge.

Sur une note connexe, l’iPhone 15 Pro présente une option attrayante, disponible à environ 200 $ de moins, en en faisant une excellente alternative pour ceux qui recherchent un smartphone compact tout en réalisant des économies. Cependant, il est essentiel de noter une légère réduction de l’autonomie de la batterie par rapport à son homologue, et en ce qui concerne l’appareil photo, l’objectif téléobjectif X5 est remplacé par le X3 tout en restant satisfaisant.

Pour ceux qui ont un budget plus restreint, l’iPhone 14 Pro s’avère une recommandation intéressante. Il se démarque comme l’un des meilleurs smartphones haut de gamme d’Apple en offrant un équilibre convaincant entre les fonctionnalités et le rapport qualité-prix.

Google Pixel 8 Pro : Le smartphone Android ultime en termes de durabilité

Dans le domaine des smartphones haut de gamme, Samsung s’est récemment distingué par la qualité remarquable des appareils de sa gamme Galaxy A, offrant des smartphones qui se distinguent par leur rapport qualité-prix exceptionnel. Le Samsung Galaxy A54, en particulier, se démarque en tant que premier smartphone de moins de 500 $ sur le marché actuel.

Cette distinction est attribuée à des choix de matériaux réfléchis, résultant en un appareil au design agréable et ergonomique, malgré la présence de bordures légèrement épaisses. Notamment, le Galaxy A54 bénéficie d’une certification IP67, garantissant une résistance aux éclaboussures et à la poussière. L’appareil dispose d’un superbe écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz louable. Les tests ont révélé une luminosité maximale de 1275 cd/m², en faisant l’écran de smartphone milieu de gamme actuellement disponible.

Sous le capot, le Samsung Galaxy A54 est équipé de la puce Exynos 1380 associée à 8 Go de RAM. Bien qu’il ne prétende pas être le meilleur en termes de performances sur le marché, il se révèle plus rapide que son prédécesseur. De plus, la batterie impressionnante de 5 000 mAh offre une autonomie de 19 heures et 21 minutes, équivalente à deux jours d’utilisation avec une approche conservatrice. Cependant, l’absence de charge rapide est notable, car l’appareil met 1 heure et 22 minutes pour se charger complètement.

En termes de photographie, les performances générales sont louables dans des conditions optimales. Le capteur principal, cependant, rencontre des difficultés dans les environnements peu éclairés. L’aspect logiciel maintient un niveau élevé. Surtout avec la promesse de 4 ans de mises à jour majeures d’Android, garantissant ainsi la longévité et la pertinence future du téléphone.

En résumé, le Samsung Galaxy A54 se profile comme l’incarnation de la valeur sur le marché des smartphones. Avec un prix de départ de 499 $ qui est susceptible de voir des réductions supplémentaires à l’avenir.

