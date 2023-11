YouTube Playables fait ses débuts pour les utilisateurs Premium

YouTube se bat depuis un certain temps contre les bloqueurs de publicité. Et avec les récentes actions de la plateforme, il est assez clair que YouTube souhaite que plus de personnes s’abonnent à son abonnement Premium. Maintenant, pour rendre le niveau Premium un peu plus attrayant, il a lancé YouTube Playables.

Ainsi, avec l’ajout de Playables, vous bénéficiez d’une expérience améliorée sans publicité et de l’accès à certaines fonctionnalités intéressantes de la plateforme via le niveau Premium. Cela dit, la fonctionnalité peut ne pas être disponible par défaut. Certains utilisateurs ont signalé avoir reçu une notification de YouTube leur demandant de l’activer depuis l’onglet Paramètres.

Qu’est-ce que YouTube Playables exactement?

YouTube Playables est essentiellement une fonctionnalité à valeur ajoutée qui ne coûte rien de plus. Et ce n’est pas quelque chose de nouveau. Nous avons déjà vu une approche similaire de Netflix. Néanmoins, sur YouTube, elle a sa propre section dans l’application et sur le site web. Lorsque vous y accédez, vous pouvez jouer à des jeux d’arcade.

La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Tous les jeux s’exécuteront sur l’application YouTube ou le navigateur de bureau. Actuellement, il est possible de jouer à l’un des 37 jeux proposés par YouTube Playables. Et ce jeu est Angry Birds Showdown.

Cela dit, YouTube Playables pourrait être une fonctionnalité temporaire, car YouTube n’est pas certain à ce sujet. La plateforme de streaming indique que le service sera disponible jusqu’au 28 mars 2024. Elle évaluera si le service est réellement quelque chose que les utilisateurs Premium voudraient utiliser. Sinon, elle pourrait supprimer la fonctionnalité.

En d’autres nouvelles concernant YouTube Premium, l’option améliorée en 1080p est désormais disponible sur Android et les téléviseurs. Auparavant, elle était uniquement disponible sur iOS et la version web. Donc, si YouTube Playables ne vous intéresse pas, le streaming en 1080p de meilleure qualité pourrait l’être. Vous pouvez découvrir les autres fonctionnalités que Premium propose dans ce lien.

