Voici comment optimiser le stockage de votre Android avec les fichiers Google

Autres conseils et astuces pour libérer de l’espace de stockage sur votre téléphone Android

Identifier et supprimer les fichiers en double : Les fichiers en double peuvent consommer une quantité significative d’espace de stockage sans que vous le sachiez. Utilisez des applications ou des outils de gestion de fichiers pour analyser votre téléphone à la recherche de fichiers en double et les supprimer.

Déplacer les fichiers volumineux vers un ordinateur ou un stockage cloud : Transférez les fichiers volumineux, tels que les vidéos ou les photos haute résolution, vers votre ordinateur ou le service de stockage cloud pour libérer de l’espace sur votre téléphone. Ceci est particulièrement utile pour les fichiers auxquels vous n’avez pas besoin d’accéder régulièrement.

Désactiver les mises à jour automatiques des applications : Les mises à jour automatiques des applications peuvent rapidement épuiser votre forfait de données et l’espace de stockage. Pensez à désactiver les mises à jour automatiques des applications non essentielles pour contrôler votre consommation de stockage.

Utiliser les fonctionnalités d’économie d’espace de stockage des applications : De nombreuses applications proposent des fonctionnalités intégrées d’économie d’espace de stockage. Par exemple, les applications de streaming musical peuvent vous permettre de télécharger des chansons pour une écoute hors ligne uniquement lorsque vous avez accès au Wi-Fi.

Effacer les données de navigation : Vos données de navigation, y compris les images en cache et les cookies, peuvent consommer une quantité considérable d’espace de stockage. Effacez régulièrement vos données de navigation pour libérer de l’espace et protéger votre vie privée.

Nettoyer les données de l’application de messagerie : Les applications de messagerie comme WhatsApp et Telegram peuvent accumuler de grandes quantités de données, y compris des photos, des vidéos et des messages vocaux. Passez régulièrement en revue et supprimez les fichiers médias inutiles de ces applications.

Utiliser une application de nettoyage de stockage tierce : Envisagez d’utiliser une application de nettoyage de stockage tierce réputée pour analyser votre téléphone à la recherche de fichiers encombrants cachés et les supprimer en toute sécurité.

Soyez attentif aux autorisations des applications : Lors de l’installation de nouvelles applications, examinez attentivement les autorisations qu’elles demandent. Évitez d’accorder des autorisations inutiles aux applications, car cela peut augmenter leur capacité à consommer de l’espace de stockage et des ressources.

Activer les fonctionnalités « Smart Storage » ou similaires : Certains appareils Android incluent des fonctionnalités intégrées telles que « Smart Storage » ou « Adaptive Storage » qui gèrent intelligemment votre stockage et déplacent automatiquement les fichiers moins fréquemment utilisés vers un stockage cloud ou un stockage externe.

Utiliser les outils de gestion du stockage de Google One : Les abonnés Google One peuvent accéder à des outils de gestion du stockage avancés, tels que des recommandations personnalisées pour libérer de l’espace et la possibilité de configurer des sauvegardes automatiques pour les photos et les vidéos.

N’oubliez pas, une maintenance régulière et une utilisation réfléchie peuvent avoir un impact significatif sur l’efficacité de stockage de votre téléphone et prolonger sa durée de vie.

