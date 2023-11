X pourrait perdre plus de 70 millions de dollars cette année en raison de la perte d’annonceurs

X, anciennement connu sous le nom de Twitter, fait face à une importante perte de revenus due à une baisse des recettes publicitaires. Cette baisse est attribuée à une série de controverses et de changements survenus après l’acquisition de la plateforme par Elon Musk. La perte d’annonceurs a entraîné une baisse substantielle des revenus, avec des estimations suggérant une baisse de 75 millions de dollars d’ici la fin de l’année. Selon un communiqué du New York Times repris par Reuters, X pourrait perdre jusqu’à 75 millions de dollars d’ici la fin de cette année si davantage d’annonceurs se retirent.

La détention de X par Elon Musk a été marquée par des changements et des controverses significatifs, ce qui a entraîné une baisse des revenus publicitaires. Les actions de Musk, notamment le licenciement de cadres supérieurs, le retrait des politiques de modération du contenu et la réintégration de comptes précédemment bannis, ont effrayé les principaux annonceurs, incitant de nombreux d’entre eux à cesser leurs dépenses.

La baisse des revenus publicitaires a été significative, avec des rapports indiquant une chute de 54% des revenus publicitaires et une baisse de 60% des revenus publicitaires aux États-Unis. Cette baisse est attribuée aux craintes concernant les normes de modération sur la plateforme. Il y a également des inquiétudes concernant le leadership de Musk et la pression exercée par des groupes militants, tels que la Ligue anti diffamation, qui lutte contre l’antisémitisme et la xénophobie.

Un document interne consulté par le New York Times révèle que plus de 200 unités publicitaires d’entreprises auraient suspendu leurs publicités. Cela inclut des poids lourds tels que Airbnb, Amazon, Coca-Cola et Microsoft. Insider Intelligence estime que X générera 1,89 milliard de dollars de revenus publicitaires cette année. Cela représente une baisse de 54% par rapport à 2022, le dernier moment où ses revenus publicitaires étaient proches de ce niveau remontant à 2015. La situation financière de la plateforme semble précaire, Musk affirmant que l’entreprise avait perdu environ la moitié de ses revenus publicitaires. Il affirme que l’entreprise reste lourdement endettée.

Notre avis

La perte d’annonceurs par X et la baisse conséquente des revenus publicitaires ont eu un impact significatif sur ses perspectives financières. Les controverses et les changements intervenus après la prise de contrôle par Elon Musk ont entraîné une baisse substantielle des revenus. Des estimations suggèrent une baisse de 75 millions de dollars d’ici la fin de l’année. La plateforme fait face à des défis pour regagner la confiance des annonceurs et stabiliser ses flux de revenus en pleine controverse et changements en cours.

