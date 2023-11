Samsung lance la mise à jour One UI 6.0 pour la série Galaxy S22

Samsung a finalement dévoilé la très attendue mise à jour One UI 6.0, et l’excitation est palpable. Basée sur Android 14, cette dernière itération fait ses débuts sur la série Galaxy S22 en Europe, apportant une vague d’améliorations et d’innovations. Après une phase de test bêta approfondie, la mise à jour est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Galaxy S22 dans la région, marquant une nouvelle ère pour les passionnés de Samsung.

Pour ceux qui sont impatients de mettre la main sur la mise à jour, le processus est simple. Accédez aux Paramètres, puis à Mise à jour logicielle, et optez pour Télécharger et installer. Préparez-vous à télécharger environ 3,1 Go, témoignage de l’ampleur des améliorations intégrées à One UI 6.0.

Mais que apporte exactement cette mise à jour ? Plongez-vous dans les fonctionnalités innovantes qui redéfinissent l’expérience utilisateur. Des transformations visuelles remarquables embellissent le volet des Paramètres rapides, l’écran de verrouillage et le volet de notification. L’introduction d’une application d’édition vidéo Studio ajoute une dimension créative, tandis qu’un paramètre de blocage automatique renforce la sécurité de l’appareil. Ces changements, ainsi que plusieurs ajustements mineurs, élèvent collectivement les performances et la facilité d’utilisation du Galaxy S22.

One UI 6.0 n’est pas qu’une merveille ponctuelle ; elle marque la deuxième mise à jour majeure pour la série Galaxy S22. La société s’est engagée à fournir quatre mises à jour importantes pour cette série, marquant la réalisation à mi-parcours de sa promesse. L’attente se construit pour la mise à jour Android 15 prévue pour fin 2024, avec le grand final d’Android 16 attendu fin 2025.

Notamment, le Galaxy S23 a déjà adopté One UI 6, démontrant l’engagement de Samsung à maintenir sa gamme de smartphones à jour. Un calendrier méticuleux détaille les modèles en attente de cette mise à jour transformative, témoignant d’un engagement louable envers la satisfaction des utilisateurs. L’écart entre Android et Apple en termes de mises à jour se réduit, mettant en évidence la progression de l’industrie vers des expériences utilisateur améliorées et une pertinence à long terme des appareils. Les avancées de Samsung avec One UI 6.0 soulignent une tendance prometteuse dans le paysage dynamique de l’évolution des smartphones.

Liste des nouvelles fonctionnalités de la mise à jour One UI 6.0 de Samsung :

Nouveau panneau Paramètres rapides

Une nouvelle disposition qui facilite l’accès aux fonctionnalités que vous utilisez le plus Le Wi-Fi et le Bluetooth ont désormais leurs propres boutons dédiés en haut de l’écran Des fonctionnalités visuelles telles que le mode sombre et le bouclier de confort oculaire ont été déplacées vers le bas D’autres boutons de paramètres rapides apparaissent dans une zone personnalisable au milieu



Nouvelles fonctionnalités de la caméra

Options de fréquence d’images automatique pour les vidéos : la fréquence d’images automatique peut vous aider à enregistrer des vidéos plus lumineuses dans des conditions de faible luminosité. La fréquence d’images automatique dispose maintenant de 3 options : désactivée, 30 ips seulement ou 30 ips et 60 ips.

Numériser des documents et du texte : vous pouvez désormais utiliser l’application de caméra pour numériser automatiquement des documents et du texte. L’application éliminera automatiquement tout objet indésirable de la numérisation.

Rénover les photos : la fonction de remasterisation a été améliorée pour faciliter la retouche des anciennes photos et faire ressortir les détails.

Ajouter un effet de portrait et élever un objet : vous pouvez désormais ajouter un effet de portrait aux photos et élever des objets en premier plan.

Fonctionnalités de l’écran de verrouillage

Widget SmartThings : vous pouvez désormais ajouter un widget SmartThings à votre écran de verrouillage pour contrôler les appareils connectés.

Le positionnement de l’heure peut être modifié : vous pouvez désormais déplacer l’heure sur l’écran de verrouillage à différentes positions.

Widgets de caméra personnalisés : vous pouvez désormais ajouter des widgets de caméra personnalisés à votre écran d’accueil.

Autres nouvelles fonctionnalités

Options de taille de vidéo plus faciles : une fenêtre contextuelle apparaît désormais lorsque vous appuyez sur le bouton de taille de vidéo, ce qui facilite la visualisation de toutes les options et le choix des bonnes.

Nouvelle disposition des boutons dans les paramètres : les boutons de l’application Paramètres ont été réorganisés pour faciliter la recherche de ce que vous recherchez.

Animations améliorées : les animations de One UI 6.0 ont été améliorées pour les rendre plus fluides et plus fluides.

