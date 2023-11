Huawei déclare qu’il n’y a aucun plan d’utiliser HarmonyOS dans les modèles non-chinois

Selon Jiemian, Huawei a déclaré qu’il n’y a actuellement aucun plan d’utiliser HarmonyOS sur les téléphones mobiles mondiaux. Les utilisateurs non chinois peuvent continuer à utiliser en toute confiance les applications Android grâce à la surcouche EMUI d’Android développée par Huawei. À l’avenir, Huawei continuera d’augmenter son support aux développeurs du monde entier. Il fournira de meilleurs environnements de développement et des outils améliorés pour offrir de meilleures expériences. Huawei a déclaré que son objectif est d’atteindre une plus grande valeur commerciale.

De nombreuses marques ont précédemment conclu des accords de coopération avec Huawei pour lancer le développement d’applications natives HarmonyOS, notamment Meituan et Qunar. Les données montrent qu’en août de cette année, le nombre d’appareils de l’écosystème Harmony dépassait 700 millions. Les données montrent également que 2,2 millions de développeurs ont investi dans le développement de l’écosystème Harmony. Au 30 octobre, le nombre d’appareils mis à niveau vers HarmonyOS 4 dépassait les 100 millions.

HarmonyOS sur les modèles non chinois

Malgré ses efforts pour développer et améliorer HarmonyOS, Huawei a déclaré que ses plans d’utiliser HarmonyOS sur des modèles non chinois ne sont actuellement pas mis en œuvre. Cela signifie que les smartphones de Huawei en dehors de la Chine continuent d’utiliser Android, tandis que ceux vendus en Chine utilisent HarmonyOS.

Auparavant, des rapports disaient qu’HarmonyOS ne serait plus compatible avec Android l’année prochaine. Huawei n’a pas encore répondu à cela. Cependant, selon le Securities Times, des initiés de l’industrie ont déclaré que Huawei a effectivement des plans internes de lancer une version d’HarmonyOS qui n’est pas compatible avec Android l’année prochaine, mais aucune communication pertinente n’a encore été diffusée en interne. Il n’est donc pas clair quand elle sera lancée. Selon The Paper, un responsable de Huawei a déclaré que le moment de lancement est encore incertain. Le rapport affirme également qu’à l’avenir, HarmonyOS n’aura aucun lien avec Android.

HarmonyOS : un bref aperçu

Huawei, le géant chinois de la technologie, travaille sur son système d’exploitation mobile HarmonyOS depuis 2012. En 2019, l’entreprise a lancé HarmonyOS en remplacement d’Android, dans le but de regagner une part de marché dans l’industrie des smartphones.

HarmonyOS est un système d’exploitation distribué développé par Huawei pour différents types de hardware, y compris les smartphones, les tablettes, les téléviseurs et les montres intelligentes. Il est conçu pour offrir une expérience logicielle unifiée sur plusieurs catégories d’appareils électroniques grand public, similaire à l’écosystème d’Apple. Le système d’exploitation a connu plusieurs versions, la dernière étant HarmonyOS 4, qui a été lancée en août 2023.

Les activités de smartphones de Huawei ont du mal à l’étranger en raison du manque de support 5G et de l’absence d’applications clés telles que Google. Cependant, l’entreprise travaille à l’amélioration de son système HarmonyOS, dans le but de regagner des parts de marché dans l’industrie des smartphones. Le lancement d’HarmonyOS 4 met en évidence l’ambition de Huawei de renforcer son activité de smartphones.

En plus des smartphones, Huawei travaille à l’extension d’HarmonyOS à d’autres appareils, tels que les wearables, les téléviseurs et les systèmes de divertissement embarqués dans les voitures. La société a également lancé Petal Chuxing, une application de covoiturage fonctionnant sur la nouvelle version du système d’exploitation.

Défis auxquels Huawei est confronté dans l’utilisation d’HarmonyOS sur des modèles non chinois

Huawei a confirmé qu’il n’a aucun plan d’utiliser HarmonyOS sur des modèles non chinois. Cependant, si Huawei décide de mettre en œuvre HarmonyOS sur des modèles non chinois, cela posera plusieurs problèmes. La marque chinoise devra développer suffisamment d’applications ou convaincre les développeurs de le faire. Elle devra également faire face aux problèmes de rétention et d’interdiction commerciale.

Pénurie d’applications

Un des plus grands défis auxquels Huawei est confronté dans la mise en œuvre d’HarmonyOS sur des modèles non chinois est la pénurie d’applications. HarmonyOS n’est pas compatible avec Android, et donc, les applications associées devraient être modifiées. Avec plus de 2 millions d’applications sur le Play Store de Google, il faudrait beaucoup de patience et de ressources financières pour convaincre les développeurs d’adapter leurs applications d’Android à HarmonyOS et de les maintenir à jour. Ce défi n’est pas propre à Huawei, d’autres entreprises comme Microsoft et Samsung ont également échoué à établir un troisième système d’exploitation mobile.

Rétention

Un autre défi auquel Huawei est confronté est la rétention. Le nouvel système d’exploitation de Huawei peut fonctionner facilement sur de nombreux types d’appareils, des téléviseurs aux smartphones. Cependant, si Huawei décide de mettre en œuvre HarmonyOS sur des modèles non chinois, il pourrait rencontrer de la résistance de la part des utilisateurs déjà engagés dans d’autres écosystèmes comme iOS ou Android. Ce défi n’est pas propre à Huawei, d’autres entreprises comme Microsoft et Samsung ont également été confrontées à des défis similaires par le passé.

Interdiction commerciale

L’interdiction commerciale imposée à Huawei est un autre défi que l’entreprise doit relever pour mettre en œuvre HarmonyOS sur des modèles non chinois. Le gouvernement américain a interdit à Google de faire affaire avec Huawei, privant ainsi Huawei de sa licence Android et l’empêchant de livrer des téléphones avec des applications ou des services Google depuis mai 2019. L’incapacité de Huawei à fabriquer des téléphones 5G en raison des restrictions américaines sur l’accès aux semi-conducteurs avancés est la principale raison de ses mauvais résultats. Par conséquent, Huawei pourrait rencontrer des difficultés pour convaincre les utilisateurs non chinois de passer à HarmonyOS.

Notre avis

HarmonyOS de Huawei est une partie importante de la stratégie de l’entreprise pour regagner des parts de marché dans l’industrie des smartphones et créer une expérience logicielle unifiée sur plusieurs catégories d’appareils électroniques grand public. Cependant, il reste à voir si Huawei pourra mettre en œuvre avec succès HarmonyOS sur des modèles non chinois et surmonter les défis posés par le manque de support 5G et l’absence d’applications clés comme Google.

