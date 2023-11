L’une des meilleurs batteries que nous avons testé en promo pour le Black Friday ! FOSSiBOT F2400

Le monde de l’énergie portative a vu une vague de nouveautés ces dernières années. Dans le lot, les générateurs solaires portables se distinguent par leur capacité à fournir une source d’énergie constante, mobile et renouvelable. Au cœur de cette révolution, la batterie FOSSiBOT F2400 que nous avons précédemment testée ici) se révèle être un allié de taille pour une alimentation aussi bien domestique qu’extérieure. Nous avions particulièrement apprécié ce produit, pas cher pour sa capacité embarquée et sa qualité de finition. Aujourd’hui il bénéficie d’une belle promotion, l’occasion de faire le tour de ses caractéristiques phares pour voir si il vous convient.

Performances et capacités hors du commun

Le FOSSiBOT F2400 est un concentré de puissance dans un boitier compact. Avec une sortie nominale de 2400W et une capacité de 2048Wh/640 000mAh, ce générateur solaire portable est capable de répondre à vos besoins énergétiques les plus variés. Que vous souhaitiez l’utiliser pour vos appareils domestiques tels que les téléviseurs, les bouilloires électriques, les outils de bricolage, ou même des dispositifs à haut wattage tels que cuisinières électriques, fours à micro-ondes et réfrigérateurs, le FOSSiBOT F2400 ne vous laissera pas tomber.

Le F2400 est équipé de 3 prises de courant CA, de 6 ports de sortie USB et de 4 ports de sortie CC, permettant de l’utiliser avec un large éventail d’appareils. Cette versatilité en fait un partenaire idéal aussi bien pour un usage quotidien que pour des voyages au long cours.

Technologie innovante dotée d’une intelligence inédite

Le F2400 bénéficie de la dernière technologie d’onduleur bidirectionnel, combinée à des boutons de réglage intelligents qui ajustent la puissance d’entrée. Cette combinaison permet de porter la puissance d’entrée à 1100W, assurant une charge de 0 à 80% en seulement 80 minutes, et une charge complète en moins de 2 heures.

Cette batterie F2400 est équipée d’un bouton de réglage intelligent de la puissance d’entrée, qui permet de maintenir une tension d’entrée constante. Avec cinq paliers de puissance d’entrée (300W, 500W, 700W, 900W et 1100W), la vitesse de charge est parfaitement contrôlée pour protéger votre équipement et prolonger la durée de vie de votre F2400.

Multiples méthodes de charge et grand capacité

Le F2400 offre trois méthodes de charge : par prise secteur, solaire ou par chargeur de voiture. Si vous optez pour une combinaison de charge solaire et secteur, la puissance de charge peut atteindre 1600W, assurant une charge de 80% en seulement 70 minutes et une charge complète en 90 minutes.

En outre, le F2400 offre une capacité incroyable de 2048Wh, une puissance de 2400W AC et une puissance de crête de 4800W, ce qui lui permet d’alimenter une large gamme d’appareils, des téléphones mobiles aux climatiseurs, en passant par les cafetières, les vélos électriques et bien plus encore.

Fiabilité et durabilité

Conçu pour durer, le F2400 promet une durée de vie de 10 ans grâce à la technologie de pointe XP-Frate et des batteries LiFePO4 de haute qualité. Il offre également un taux de recharge hyper efficace de 1100W, permettant une charge complète en à peine une heure et demie avec l’alternance du panneau solaire et du courant alternatif.

En cas de panne de courant, le F2400 se transforme en une station d’alimentation de secours UPS, passant en mode alimentation de secours en moins de 8 millisecondes pour alimenter vos équipements.

La station d’alimentation FOSSiBOT F2400 est une solution d’alimentation robuste et versatile que ce soit pour votre usage quotidien ou pour vos aventures en plein air. Avec ses performances de haut niveau, ses options de charge multiples, sa durabilité exceptionnelle, et sa capacité à alimenter une multitude d’appareils, le FOSSiBOT F2400 se positionne comme une option incontournable pour vos besoins énergétiques portables. Profitez de ces offres exceptionnelles aujourd’hui et expérimentez l’indépendance énergétique comme jamais auparavant.