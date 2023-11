Fortnite : toutes les skins et objets interdits dans les cartes pour tous les âges

Suite à l’arrivée de la mise à jour 27.10, Fortnite interdit l’utilisation de skins et d’objets utilisant des armes ou ayant un aspect intimidant dans les maps créatives classées adaptées à tous les publics. Dans cette actualité, nous résumons quels sont ces skins et objets interdits dans les maps créatives pour tous les âges. Voici toutes les informations :

L’arrivée du nouveau système de classification par âge dans Fortnite a conduit Epic Games à interdire complètement l’utilisation de skins et d’objets skins tels que les sacs à dos, les pioches ou les graffitis qui montrent des armes à feu ou ont un caractère intimidant ou effrayant. Une section du site non officiel Fortnite.GG répertorie précisément tous ces objets. Voici la liste des skins interdites dans les maps pour tous les âges de Fortnite :

Cette liste est constamment mise à jour et complète ; au fil du temps, de nouveaux objets qui ne respectent pas les règles seront sûrement ajoutés.

En utilisant les différents filtres disponibles sur ce site, nous pouvons également voir quels accessoires tels que les sacs à dos, les pioches, les ailes-delta, les traînées, etc. sont affectés par cette mesure. Comme nous le voyons, de nombreux skins de collaborations sont touchés, provenant de sagas de jeux vidéo et de films d’action et utilisant donc des armes, comme Leon S. Kennedy et Claire Redfield de Resident Evil ou le T-800 de la saga Terminator. Pour l’instant, nous ne pourrons pas utiliser ces personnages et certains accessoires dans les maps créatives marquées comme appropriées à tous les âges.

Nous vous rappelons que pour le moment, nous ne pouvons pas utiliser un skin interdit dans une map ou un mode de Fortnite adapté à tous les publics, car le jeu le remplace automatiquement par un skin prédéfini.

Lors de la mise en place de la mesure, il y avait 132 skins interdites et Epic Games estime que cela représente environ 7% de tous les skins disponibles dans Fortnite à la date du 16/11/2023. Cependant, l’entreprise propose une solution particulière : au cours de l’année prochaine, la plupart de ces personnages seront rendus compatibles avec les maps créatives pour tous les publics en ajustant automatiquement leur apparence, nous comprenons en éliminant les éléments problématiques tels que les armes à feu.

More on today’s rating announcement. About 7% of Fortnite Outfits can only be equipped in islands rated Teen. Over the next year we will enable most of these Outfits to be compatible with all ratings by having them auto-adjust appearance based on the island you want to play.

— Fortnite (@FortniteGame) November 16, 2023