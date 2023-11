Samsung présente la fonction de filtre ND dans l’application Expert RAW.

Samsung a récemment déployé une mise à jour pour ses smartphones phares de la gamme Galaxy, améliorant les fonctionnalités de l’application Expert RAW Camera. Conçue pour les passionnés de photographie, cette application avancée permet aux utilisateurs de prendre le contrôle manuel de différents paramètres de prise de vue, d’enregistrer des images au format RAW de haute qualité, d’accéder à une plage dynamique plus large et d’utiliser des fonctionnalités spécialisées telles que l’astrophotographie.

Mise à niveau de l’application Expert RAW Camera de Samsung : Libérer le pouvoir créatif avec des filtres ND

Parmi les outils expérimentaux proposés par Expert RAW, qui incluent déjà l’astrophotographie et la combinaison manuelle d’images prises à différentes expositions, l’entreprise a introduit une autre fonctionnalité innovante : un filtre de densité neutre (ND).

Qu’est-ce qu’un filtre de densité neutre exactement ? En termes simples, c’est un filtre appliqué aux appareils photo pour réduire la quantité de lumière qui entre dans l’objectif. Cela est particulièrement utile dans des situations nécessitant la photographie à longue exposition dans des conditions lumineuses, telles que la lumière du jour.

Prenons cet exemple : vous souhaitez capturer une scène en plein jour avec un flou de mouvement, comme une cascade en cascades. Pour obtenir cet effet, une vitesse d’obturation lente est nécessaire. Cependant, l’utilisation d’une vitesse d’obturation lente pendant la journée peut donner une photographie excessivement lumineuse et surexposée. Voici le filtre ND.

Pensez à un filtre ND comme des lunettes de soleil pour votre appareil photo pendant une photographie à longue exposition en plein jour. Comme les lunettes de soleil protègent vos yeux de l’éblouissement du soleil, les filtres ND empêchent l’image de devenir surexposée tout en permettant à l’appareil photo de bénéficier d’une vitesse d’obturation plus lente.

Traditionnellement, les filtres ND sont des accessoires physiques pour les appareils photo dédiés. Cependant, Expert RAW apporte une touche numérique à ce concept. Désormais, les utilisateurs peuvent appliquer des filtres ND via un logiciel, élargissant les possibilités créatives pour les photographes de smartphone.

Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs doivent mettre à jour leur application Expert RAW depuis le Galaxy Store. Une fois mise à jour, le filtre de densité neutre peut être trouvé dans la section Expert RAW Labs des paramètres de l’application. L’activation de cette fonctionnalité ajoutera une icône « ND » dans le coin supérieur droit du viseur, permettant aux utilisateurs de personnaliser la puissance du filtre par multiples de deux, allant de 2 à 1000. Cette innovation numérique donne aux photographes de smartphone un plus grand contrôle sur leurs images, ouvrant de nouvelles voies pour l’expression créative dans le monde de la photographie mobile.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :