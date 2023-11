Votre PC est-il sous-performant? Apprenez à détecter et résoudre les problèmes de bottleneck (goulot d’étranglement) sur PC

Si vous prévoyez de construire un nouvel ordinateur ou si vous avez l’intention d’en construire un, vous avez peut-être déjà rencontré le terme « bottleneck (goulots d’étranglement) ». Et vous savez probablement que ce n’est pas une bonne chose.

Essentiellement, lorsque votre PC est confronté à un bottleneck (goulot d’étranglement), cela signifie que le hardware n’est pas utilisé à son plein potentiel. Et même si cela peut sembler être un gros problème, résoudre les problèmes de bottleneck (goulot d’étranglement) du PC ne nécessite pas toujours de vider votre portefeuille et de construire un nouveau système complet.

Qu’est-ce qu’un bottleneck (goulot d’étranglement) ?

En ce qui concerne les PC, un bottleneck (goulot d’étranglement) se produit lorsque un ou plusieurs composants limitent les capacités et les performances des autres. Lorsqu’il y a un bottleneck (goulot d’étranglement) au niveau du PC, vous obtenez généralement entre 50 et 70 pour cent des performances que le système peut réellement fournir.

Mais dans la plupart des cas, ce sont le CPU et le GPU qui peuvent causer un bottleneck (goulot d’étranglement) sur votre PC. L’un pourrait limiter l’autre en termes de ce qu’il peut apporter. En conséquence, vous n’obtenez pas les performances maximales du système.

Au fil du temps, les joueurs sur PC ont tendance à mettre à niveau différentes parties de leurs systèmes à différents moments. Par exemple, la plupart des utilisateurs optent pour un nouveau GPU lorsque l’ancien devient trop ancien pour gérer les jeux modernes. Dans de tels cas, si le système n’a pas un CPU performant, le processeur sera un facteur de bottleneck (goulot d’étranglement).

Cependant, il est tout à fait possible de rencontrer des problèmes de bottleneck (goulot d’étranglement) sur un nouveau système. Si vous n’associez pas les bonnes versions, peu importe le prix du système, vous n’en tirerez pas le meilleur parti. Par exemple, associer un CPU haut de gamme à un GPU haut de gamme est nécessaire.

En revanche, si vous associez un GPU haut de gamme à un CPU économique, vous n’obtenez qu’un peu plus de la moitié, voire moins, de ce que le GPU peut offrir. Et cela cause essentiellement un bottleneck (goulot d’étranglement) du PC. Donc, en bref, la clé pour éviter les bottleneck (goulots d’étranglement) est l’équilibre.

Comment vérifier si vous êtes confronté à un problème de bottleneck (goulot d’étranglement) du PC ?

Vous ne savez pas si vous êtes confronté à un bottleneck (goulot d’étranglement) du PC ? Pas besoin de s’inquiéter car ces problèmes sont faciles à vérifier. Et vous avez plusieurs options pour le vérifier.

Par le biais d’un calculateur de bottleneck (goulot d’étranglement)

La manière la plus simple de vérifier si votre PC présente un bottleneck (goulot d’étranglement) est d’utiliser un simple calculateur de bottleneck (goulot d’étranglement). Vous pouvez utiliser cet outil en ligne, qui vous demandera d’entrer les composants de votre PC. Une fois qu’il analyse la combinaison, il vous donnera des suggestions sur le composant qui pourrait limiter les performances du système.

Cependant, ce n’est pas l’outil parfait pour voir si votre PC est confronté à un bottleneck (goulot d’étranglement). Il a tendance à donner des recommandations très générales et ne tient pas compte des spécificités de votre PC.

En surveillant les performances du PC avec NVIDIA GeForce Experience

Vous pouvez vérifier si vous avez des problèmes de bottleneck (goulot d’étranglement) du PC en surveillant de près les performances du système. L’un des meilleurs outils à utiliser à cet égard est NVIDIA GeForce Experience. Il offre des indicateurs qui montrent combien de CPU et de GPU sont utilisés pendant que vous jouez.

Si vous remarquez que l’un est poussé à son maximum pendant que l’autre est pratiquement inactif, il y a un bottleneck (goulot d’étranglement). Cependant, cet outil fonctionnera uniquement avec les systèmes qui utilisent une carte graphique NVIDIA. Si vous n’avez pas de carte graphique NVIDIA, vous voudrez envisager l’alternative discutée ci-dessous.

Surveiller les performances avec MSI Afterburner

Peu importe les caractéristiques de votre PC, vous pouvez surveiller ses performances avec MSI Afterburner. Il s’agit d’un outil gratuit de surveillance qui vous permet de vérifier facilement s’il y a un bottleneck (goulot d’étranglement) du PC. Pour vérifier les bottleneck (goulots d’étranglement) avec l’outil, suivez ces étapes :

Lancez MSI Afterburner sur le PC et cliquez sur l’option Paramètres Rendez-vous dans la section Surveillance Sélectionnez votre GPU et CPU dans les graphiques de surveillance hardware actifs Sous l’historique de surveillance hardware, cliquez sur Enregistrer l’historique dans un fichier Cliquez sur Appliquer

Ensuite, avec MSI Afterburner en cours d’exécution, chargez vos jeux préférés et jouez pendant un certain temps. Je recommande de jouer pendant au moins une heure. Ensuite, rendez-vous à l’emplacement où l’outil enregistre les fichiers journaux. Il se trouve généralement sur « C:/Program Files (x86)/MSI Afterburner ».

Là, vous trouverez un fichier nommé HardwareMonitoring.hml. Dans ce journal, vérifiez s’il y a une grande différence de performances dans l’utilisation du GPU et du CPU. Ces données vous permettront de savoir si vous rencontrez des problèmes de bottleneck (goulot d’étranglement) du PC.

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter lorsqu’il y a une petite différence de performances. De plus, il est important de souligner que certains jeux sont conçus pour être plus intensifs en CPU. Alors, tenez compte des jeux auxquels vous jouez tout en vérifiant les problèmes de bottleneck (goulot d’étranglement) du PC.

Comment pouvez-vous faire face aux bottleneck (goulots d’étranglement) du PC ?

Si vous constatez un bottleneck (goulot d’étranglement), la seule option est de mettre à niveau le composant qui pose problème. Par exemple, si votre PC présente un bottleneck (goulot d’étranglement) pour le CPU, vous devez acheter un meilleur processeur. De même, si le problème concerne le GPU, vous devez le mettre à niveau.

À ce propos, vous pouvez mettre à niveau votre CPU sans changer la carte mère et les autres composants. Vous devez simplement rechercher un processeur plus performant de la même génération.

