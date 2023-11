Apple A17 Pro bat Snapdragon 8 Gen 3 dans le test de performance de la batterie

Le Snapdragon 8 Gen 3 récemment lancé a fait la une pour l’amélioration qu’il apporte. Plus précisément, la nouvelle puce offre une augmentation de 18% des performances monocœurs et une amélioration de 40% des performances multicœurs par rapport au Snapdragon 8 Gen 2.

Et même si le Snapdragon 8 Gen 3 est fabriqué selon un ancien procédé de fabrication, il surpasse toujours l’Apple A17 Pro en termes de performances multicœurs. Cependant, la nouvelle puce de Qualcomm présente un défaut important : l’autonomie de la batterie.

Nouveau test de batterie montre que l’Apple A17 est plus efficace que le Snapdragon 8 Gen 3

Le test de batterie (vidéo ci-dessous) met en concurrence plusieurs appareils phares. Parmi tous les appareils, les deux modèles qui sont mis en avant sont le Xiaomi 14 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Tous deux équipent des chipsets mobiles de classe supérieure. Il s’agit respectivement du Snapdragon 8 Gen 3 et de l’Apple A17 Pro.

Les deux appareils sont réglés sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz afin de rendre le test de batterie équitable. Cependant, il est important de souligner que les deux appareils disposent de la fonction de résolution dynamique, que les utilisateurs ne peuvent pas ajuster. Une autre chose à noter est que le Xiaomi 14 Pro avec le Snapdragon 8 Gen 3 a une capacité de batterie plus importante.

Plus précisément, l’appareil équipé du Snapdragon 8 Gen 3 dispose d’une batterie de 4880 mAh. En comparaison, le smartphone équipé de l’Apple A17 Pro a une batterie de 4441 mAh. Mais même si le Xiaomi 14 Pro a une batterie plus grande, il est battu par l’iPhone 15 Pro d’Apple dans le test de batterie.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, le Xiaomi 14 Pro a duré 10 heures et 24 minutes. D’un autre côté, l’iPhone 15 Pro d’Apple a duré 11 heures et 54 minutes. Cela signifie que l’appareil équipé du Snapdragon 8 Gen 3 a perdu face au smartphone équipé de l’Apple A17 Pro de 1 heure et 30 minutes.

Cela a permis au Xiaomi 14 Pro de se classer deuxième lors du test. L’iPhone 15 Pro d’Apple a quant à lui obtenu la première position.

Que signifie cela ?

D’après les résultats du test, il est assez clair que le Snapdragon 8 Gen 3 n’est pas aussi efficace que l’Apple A17 Pro. Et cela montre que Qualcomm a dû faire fonctionner sa dernière puce sur une puissance supérieure pour obtenir de meilleures performances globales. Cette utilisation d’une haute puissance pourrait être la raison pour laquelle il n’a pas pu battre l’Apple A17 Pro dans le test de batterie.

Cependant, la différence entre l’iPhone 15 Pro Max et le Xiaomi 14 Pro n’est pas si importante. Et 10 heures et 54 minutes dans un tel test n’est pas mauvais du tout. Donc, simplement parce qu’il est en deuxième position, cela ne signifie pas que vous n’obtiendrez pas de bonnes performances de batterie dans la vie réelle.

Comment les autres smartphones se sont-ils comportés ?

Parmi les autres smartphones du test, il y a le Samsung Galaxy S23 Ultra. Il est équipé du Snapdragon 8 Gen 2, qui est une puce de dernière génération. Mais il dispose d’une capacité de batterie plus élevée, à 5000 mAh. Cependant, la capacité de batterie plus élevée ne l’a pas beaucoup aidé dans ce cas.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra a duré 10 heures et 5 minutes dans le test. Cela montre que le Snapdragon 8 Gen 3 est bien plus efficace que son prédécesseur. Bien que le test de batterie inclue tous les fleurons actuels, il n’y a aucun appareil équipé de la puce Dimensity 9300. Il s’agit de la dernière puce de MediaTek.

Mais le fait est que les appareils équipés de la puce Dimensity 9300 ne sont pas encore là. Mais on s’attend à ce qu’ils fassent leurs débuts officiels prochainement. Et il sera intéressant de voir comment les smartphones avec cette puce se comportent face au Snapdragon 8 Gen 3 et à l’Apple A17 Pro.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :