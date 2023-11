Les scientifiques disent que le Soleil est plus petit que ce que nous pensions

En réalité, avec de plus en plus de technologie « regardant » notre étoile, les scientifiques sont maintenant convaincus que le Soleil est juste un peu plus petit que prévu. Une nouvelle recherche apporte de nouvelles données importantes pour un calcul plus précis de l’astre roi.

Quelques kilomètres en moins… ça fait une différence ?

Une nouvelle étude, disponible en ligne pendant qu’elle est en cours de révision par les pairs, corrobore des travaux antérieurs qui utilisaient des ondes sonores dans le Soleil – essentiellement son activité sismique – pour calculer sa taille, et qui avaient également trouvé une disparité dans le rayon de l’étoile par rapport au modèle solaire traditionnel.

Maintenant, en utilisant un « mode » différent d’ondes sonores, les chercheurs ont découvert que le rayon du Soleil est plus petit de quelques centièmes de pourcentage, soit une différence de quelques dizaines de kilomètres, ce qui peut avoir de plus grandes implications sur la façon dont nous comprenons le fonctionnement de sa structure interne.

Les inférences sismologiques concernent les réactions nucléaires, la composition chimique et la structure de base du Soleil.

a déclaré Douglas Gough, coauteur de l’étude, de l’Université de Cambridge, à la New Scientist.

Alors que les scientifiques estimaient traditionnellement la taille du Soleil en mesurant sa coquille extérieure lumineuse appelée photosphère, les méthodes plus récentes se sont tournées vers les modes d’oscillation de l’étoile.

À mesure que les ondes sonores se propagent à travers l’intérieur du Soleil, elles rebondissent sur la photosphère et font osciller des parties de sa surface. Les scientifiques divisent ces ondes en différents « modes », en fonction de ce qui les provoque.

Le « ruban à mesurer » est maintenant différent

Les ondes de mode F étaient utilisées dans le passé pour estimer la taille du Soleil, avec des résultats suggérant que l’étoile était légèrement plus petite que la normale. Mais il y avait une certaine incertitude autour de ces estimations, car, comme l’expliquent les chercheurs, les ondes de mode f peuvent ne pas pénétrer complètement dans la photosphère et sont donc moins fiables pour les mesures.

Pour une conclusion plus solide, les chercheurs ont utilisé les ondes de mode p. Celles-ci sont causées par d’énormes fluctuations de pression à l’intérieur turbulent du Soleil et peuvent traverser facilement son noyau. Le résultat était un rayon « plus ou moins cohérent » avec les estimations du mode f, ont écrit les chercheurs, ce qui renforce l’idée d’un Soleil plus petit.

Aussi minime soit la différence – seulement quelques centièmes de pour cent, pour le répéter – cela peut faire une énorme différence potentielle dans la structure et la composition du Soleil, où une précision absolue est essentielle.

Il est possible de tirer des conclusions trompeuses sur les éléments subtils de la structure interne du Soleil.

a expliqué William Chaplin, de l’Université de Birmingham, qui n’a pas participé à l’étude, à la New Scientist.

