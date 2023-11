Prenez le contrôle de vos onglets : Google Chrome présente un outil de surveillance de la mémoire

Google Chrome introduit une nouvelle fonctionnalité qui affiche « Utilisation de la mémoire » lors du survol d’un onglet. Cela simplifie la surveillance et la gestion de l’utilisation de la mémoire, offrant aux utilisateurs un aperçu rapide des pages qui consomment plus de ressources système. La fonctionnalité est disponible dans la version 119 de Chrome, offrant un moyen pratique d’optimiser les performances de l’ordinateur.

Survolez pour afficher l’utilisation de la mémoire dans Google Chrome

Maintenant, lorsque vous survolez un onglet dans Chrome sur votre ordinateur (comme Mac, Windows ou ChromeOS), vous verrez un nouvel élément surligné – « Utilisation de la mémoire ». Cela vous indique la quantité de mémoire que cette page spécifique utilise sur votre système. Avant, pour le savoir, vous deviez consulter différents menus. Cette nouvelle fonctionnalité est plus facile – il suffit de survoler l’onglet.

Cela vous permet de voir rapidement quelles pages peuvent utiliser beaucoup de mémoire de votre ordinateur. Chrome avait déjà des moyens d’économiser de la mémoire, comme les modes Économiseur de mémoire et Économiseur d’énergie. L’Économiseur de mémoire libère de la mémoire des onglets que vous n’utilisez pas, et ils se rechargent lorsque vous y retournez.

Comment activer la fonctionnalité d’utilisation de la mémoire dans Google Chrome

Pour utiliser cette fonctionnalité, survolez un onglet et vous verrez le nom de la page, le domaine et combien de mémoire il utilise. Il s’agit d’une manière simple de mieux gérer les ressources de votre ordinateur. Vous pouvez également contrôler les paramètres de mémoire et d’énergie dans les paramètres de Chrome sous « Performances ». Cela montre que Chrome met l’accent sur la simplification des choses pour les utilisateurs et leur donne plus de contrôle sur la manière dont leur navigateur utilise leur ordinateur. La fonctionnalité « Utilisation de la mémoire » est disponible avec la version 119 de Chrome et vous pouvez l’activer en vous rendant sur chrome://flags/#memory-saver-memory-usage-in-hovercards si vous ne l’avez pas encore.

Notre avis

Notre avis, la nouvelle fonctionnalité « Utilisation de la mémoire » dans Google Chrome offre un moyen convivial de surveiller et de gérer l’utilisation de la mémoire, améliorant ainsi l’expérience de navigation globale. Avec cette addition, les utilisateurs peuvent facilement identifier les pages consommant beaucoup de mémoire de leur système et optimiser les performances de celui-ci. Cette fonctionnalité fait partie des efforts continus de Chrome pour rationaliser les fonctionnalités et améliorer l’accessibilité de l’utilisateur.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :