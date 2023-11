Xiaomi Redmi 13C : Petits améliorations, grande valeur

Xiaomi Redmi 13C a été officiellement annoncé. Et avec ce lancement, il est assez clair que Xiaomi introduira la série Redmi 13 de manière ascendante. C’est-à-dire que d’abord, nous verrons le modèle d’entrée de gamme, puis la marque dévoilera les appareils haut de gamme de la série.

Cependant, le Xiaomi Redmi 13C n’est pas une mise à niveau majeure par rapport à son prédécesseur, le Xiaomi 12C. Mais les changements qu’il apporte rendent certainement l’offre d’entrée de gamme actuelle de Xiaomi plus attrayante dans la gamme. Parmi les améliorations, le nouveau téléphone apporte une meilleure configuration de l’appareil photo, une vitesse de chargement plus rapide, une connectivité et un écran.

Points forts du Redmi 13C

Essentiellement, le Redmi 13C est assez similaire au Poco C65 que Xiaomi a sorti il y a quelques jours. Comme le C65 et le Redmi 12C, le nouveau téléphone Redmi est équipé d’une puce Helio G85 en 12 nm. Mais contrairement au Poco C65, le 13C est fourni avec 4 Go, 6 Go et 8 Go de RAM. Le Poco C65 n’est disponible qu’avec 6 Go et 8 Go de RAM.

En ce qui concerne le stockage, le Redmi 13C est disponible avec 128 Go et 256 Go de stockage eMMC 5.1 intégré. C’est la même configuration de stockage que le Poco C65, mais meilleure que le Redmi 12C. De plus, tandis que le 12C était doté d’un écran HD+ de 60 Hz, le 13C dispose d’un panneau de 90 Hz. Cela permettra d’obtenir des images plus fluides à l’écran.

En ce qui concerne les caméras, le Redmi 13C dispose d’un capteur principal de 50 MP à l’arrière. Un capteur macro de 2 MP accompagne ce capteur, ce qui est une amélioration par rapport au capteur de profondeur de 0,08 MP du 12C. À l’avant, le téléphone dispose d’un appareil photo selfie de 8 MP.

Mis à part cela, le Redmi 13C dispose d’un port USB-C, tout comme le Poco C65. En comparaison, le 12C était fourni avec un port micro-USB obsolète. De plus, la batterie de 5000 mAh à l’intérieur du téléphone peut se charger à 18 watts en mode filaire, une amélioration par rapport à la capacité de charge de 10 watts du Redmi 12C.

Quant au prix, le Xiaomi Redmi 13C est actuellement en vente au Nigeria à partir d’environ 122 dollars américains.

