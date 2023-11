Voulez-vous programmer votre télécommande Optimum pour la TV ? Si oui, vous êtes au bon endroit, dans ce guide vous verrez différentes façons de le faire.

Optimum TV by Altice est l’un des fournisseurs de services les plus populaires aux États-Unis, fournissant des services de câble, d’internet et de téléphone. Si vous avez acheté le service de télévision par câble Optimum, vous avez une télécommande avec celui-ci.

Pour utiliser la télécommande Optimum avec votre téléviseur, vous devrez la programmer. Le processus de programmation de la télécommande est simple. Lisez la suite pour découvrir comment programmer la télécommande Optimum sur votre téléviseur.

Comment associer la télécommande Optimum Noire à votre box [Pour une télécommande avec Netflix et bouton Home]

Vous pouvez facilement contrôler votre télécommande à l’aide d’une commande vocale en l’associant à Altice one via Bluetooth, et une fois connectée, vous pouvez contrôler la télévision jusqu’à 30 pieds de distance. Voici les étapes pour les associer :

Étape 1 : Sur la télécommande, appuyez sur le bouton Home ou sur le bouton A.

Étape 2 : Accédez aux Paramètres et appuyez sur l’icône Télécommande.

Étape 3 : Sélectionnez Associer la télécommande à Altive One et suivez les instructions à l’écran.

Étape 4 : Une fois que vous avez associé la télécommande, appuyez dessus.

Étape 5 : Désormais, vous verrez un message de confirmation indiquant que votre télécommande a été associée.

Une fois associée, vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler la box associée.

Comment programmer une télécommande Optimum Noire pour la TV (avec la fonction de recherche automatique)

Vous pouvez facilement utiliser votre télécommande pour contrôler le volume et les fonctions d’alimentation de votre téléviseur en la programmant à l’aide de la solution de programmation avec recherche automatique :

Étape 1 : Tout d’abord, assurez-vous que votre téléviseur est allumé.

Étape 2 : Appuyez simultanément sur les touches Volume + et Mise sous tension de la télécommande pendant environ 5 secondes ou jusqu’à ce que vous voyiez le bouton Home clignoter deux fois.

Étape 3 : Ensuite, appuyez une fois sur le bouton 1, puis maintenez le bouton Mise sous tension enfoncé jusqu’à ce que le téléviseur s’éteigne.

Étape 4 : Une fois que le téléviseur est éteint, appuyez sur la touche Sélectionner pour enregistrer le code.

Comment programmer une télécommande Optimum Noire pour la TV (pour une télécommande avec une icône Home)

Vous pouvez également utiliser la solution de programmation à un chiffre si vous avez un téléviseur des marques Insignia, LG, Panasonic, Philips / Magnavox, Samsung, Sanyo, Sharp, Sony, Toshiba et Vizio. Suivez les étapes ci-dessous pour la programmer :

Étape 1 : Tout d’abord, allumez votre téléviseur.

Étape 2 : Maintenez enfoncé le bouton Mise sous tension et le bouton numérique, en fonction de la marque de votre téléviseur, pendant environ 3 secondes ou jusqu’à ce que la lumière témoin s’allume.

1 : Insignia

2 : LG

3 : Panasonic

4 : Philips / Magnavox

5 : Samsung

6 : Sanyo

7 : Sharp

8 : Sony

9 : Toshiba

0 : Vizio

Étape 3 : Maintenez la touche Mise sous tension enfoncée jusqu’à ce que le téléviseur s’éteigne.

Étape 4 : Appuyez ensuite sur la touche Sélectionner pour enregistrer le code.

Enfin, vérifiez si la télécommande fonctionne parfaitement en appuyant sur le bouton Mise sous tension. Si le téléviseur s’allume, tout fonctionne correctement.

Comment programmer la télécommande Altice One Optimum pour la TV (Programmation avec un code à quatre chiffres pour une télécommande avec une icône Home)

Si la solution précédente ne fonctionne pas, vous pouvez également utiliser la solution de programmation avec un code à quatre chiffres pour associer la télécommande à votre téléviseur. Voici comment vous pouvez le faire :

Étape 1 : Tout d’abord, allumez votre téléviseur.

Étape 2 : Recherchez le code de votre téléviseur dans la liste que nous avons fournie ci-dessous dans l’article.

Étape 3 : Appuyez sur le bouton Mise sous tension, puis maintenez les touches Mise sous tension et Sélectionner enfoncées pendant environ 3 secondes ou jusqu’à ce que le bouton Home ou le bouton A clignote deux fois.

Étape 4 : Tout en pointant la télécommande vers votre téléviseur, entrez le code à quatre chiffres. S’il y a plusieurs codes pour votre téléviseur, entrez les codes un par un jusqu’à ce que le téléviseur s’éteigne.

Étape 5 : Une fois terminé, le voyant lumineux s’éteindra également. Désormais, vérifiez l’alimentation du téléviseur en appuyant sur le bouton Mise sous tension pour vérifier si la télécommande fonctionne correctement.

Comment programmer la télécommande Optimum Argent pour la TV [Avec le bouton d’entrée/sortie]

Si vous avez une télécommande Optimum Argent équipée d’un bouton d’entrée/sortie, suivez les étapes ci-dessous pour la programmer sur la TV