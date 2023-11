Philips Hue : Comment obtenir la mise à jour Matter

Pour l’automne 2023, le fabricant Signify a annoncé la mise à jour Matter pour Philips Hue. Cela est maintenant disponible et offre une intégration plus facile avec d’autres systèmes domotiques de fabricants tiers qui utilisent également Matter. Mais avant tout, vous devez rendre Matter opérationnel pour Philips Hue. Ce n’est pas trop compliqué, mais il y a quelques « accrocs ».

Contenu :

Philips Hue : Activer Matter

Pour que Matter fonctionne avec Philips Hue, vous devez utiliser la dernière application Hue ainsi qu’un micrologiciel à jour pour le pont. Par conséquent, vous devez d’abord vérifier les mises à jour : assurez-vous que votre application Hue (iOS ou Android) est à jour et que le pont Hue dispose d’au moins la version du micrologiciel BSB002/1.60.1960062030. Dans certains cas, vos lampes Hue peuvent également nécessiter une mise à jour Matter. Vous trouverez l’option correspondante dans l’application Hue sous Paramètres -> Mise à jour du logiciel.

Installez toutes les mises à jour disponibles, y compris pour vos lampes. (Capture d’écran)

Une fois cela fait, voici comment activer Matter pour Philips Hue :

Ouvrez l’application Hue et accédez à Paramètres -> Maison connectée. Touchez « C’est parti » pour associer Hue à des appareils compatibles Matter. Accédez à « Autres applications » et « Suivant » pour le couplage. Confirmez quelles données peuvent être transmises aux applications et services domotiques d’autres fabricants, puis touchez « Suivant ». L’application Hue génère maintenant un code valable 15 minutes. Saisissez le code dans une application compatible Matter (comme l’application Alexa ou Google Home) pour établir la connexion et activer Matter pour Hue.

Connectez Philips Hue à votre système domotique. (Capture d’écran) La fonction Matter est disponible sous « Autres applications ». (Capture d’écran) La liaison peut maintenant commencer. (Capture d’écran)

Remarque : Vous avez besoin d’un compte Hue existant avec lequel vous êtes connecté dans l’application Hue.

Avec quoi puis-je associer Philips Hue à Matter ?

Le pont Hue, avec tous les luminaires, interrupteurs et (à partir de 2024) caméras de surveillance enregistrés, peuvent être associés à n’importe quel système domotique de cette manière. Il est important que ces systèmes prennent également en charge Matter. Les plus connus sont :

Apple Home

Google Home

Amazon Alexa

Samsung Smarthings

Une fois associé, le système domotique prendra en charge non seulement les lampes, les interrupteurs et les capteurs, mais aussi les pièces, les zones et les scènes personnalisées, si les nouveaux environnements Matter les prennent en charge.

Alexa prend déjà en charge Matter et est donc compatible avec Philips Hue. (Photo : Amazon)

L’avantage pour les utilisateurs d’Apple Home : Grâce à Matter, l’utilisation de produits Zigbee non certifiés tels que les ampoules Innr ou Ikea est désormais possible.

Puis-je utiliser le pont Hue pour contrôler d’autres appareils Matter ?

Bien que Philips Hue prenne désormais en charge Matter, le pont Hue ne sert pas de contrôleur Matter. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser l’application Hue pour contrôler des appareils domotiques d’autres fabricants, tels que les thermostats de chauffage ou les capteurs. Un contrôle centralisé n’est donc pas possible. Pour cela, vous devez utiliser les solutions des plates-formes domotiques telles qu’Apple Home, Alexa ou Smarthings.

Le pont Hue est-il également un routeur-frontière ?

Un routeur-frontière est nécessaire pour que les appareils puissent communiquer entre eux indépendamment de la norme radio utilisée – par exemple, les interrupteurs basés sur Zigbee avec des lampes Wi-Fi. Le pont Hue ne peut pas faire cela.

Le pont Hue n’est pas un routeur-frontière. (Photo : Signify)

Pour permettre une communication complète (basée sur IP), il faut un routeur-frontière prenant en charge le protocole radio Thread. Il s’agit notamment de :

Amazon Echo (4e génération)

Apple HomePod (2e génération)

Apple HomePod Mini

Apple TV 4K (2e génération)

Apple TV 4K (3e génération avec Wi-Fi et Ethernet)

Google Nest Hub (2e génération)

Google Nest Hub Max

Si vous associez un Amazon Echo (4e génération) à un pont Hue, l’Echo assurera la fonction de routeur-frontière, vous permettant ainsi une grande flexibilité dans le contrôle des produits compatibles. Dans le meilleur des cas, vous pourrez combiner des accessoires domotiques (capteurs, etc.) d’autres fabricants avec des produits Hue, ce qui n’était pas possible auparavant.

Dois-je migrer Philips Hue vers Matter ?

Signify proposait déjà avant Matter des interfaces étendues, par exemple pour Google Home ou Amazon Alexa. Si vous utilisez cette intégration et que vous êtes satisfait du résultat, nous vous recommandons de ne rien changer. Si vous effectuez également une association via Matter, vous devrez peut-être réattribuer vos lampes, supprimer les anciens luminaires du système domotique et supprimer les entrées en double (scènes, etc.). Cela demande un certain effort et n’est justifié que si vous souhaitez basculer une installation domotique étendue avec plusieurs ponts Hue vers Matter afin de créer une plate-forme unifiée.

Si vous êtes satisfait de votre maison intelligente et de vos lampes Hue, vous n’avez pas nécessairement besoin de migrer vers Matter. (Photo : Google)

Matter devrait offrir de meilleures performances (par exemple, des temps de réponse plus rapides) pour les systèmes domotiques plus complexes. Si vous utilisez Philips Hue avec quelques lampes et, par exemple, une commande vocale Alexa, le passage à Matter ne vaut pas vraiment la peine (actuellement).

Si vous commencez tout juste à utiliser des lampes Hue et à construire une maison intelligente, vous devriez opter dès le départ pour Matter. C’est la norme de l’avenir.

Quels produits Hue sont (in)compatibles avec Matter ?

Selon Signify, tous les luminaires depuis 2012 sont compatibles avec Matter. De plus, les accessoires intelligents tels que les commutateurs Hue Dimmer ou le bouton intelligent Hue fonctionnent avec Matter. Cependant, certains utilisateurs signalent que les commutateurs Friends-of-Hue et les capteurs de mouvement Hue ne sont pas encore pris en charge par Matter – dans le pire des cas, la connexion à Alexa et aux autres services risque d’offrir moins de confort qu’auparavant. Nous pouvons confirmer que les capteurs de mouvement ne fonctionnent pas actuellement avec Matter. On dit que cela devrait changer dans les semaines et les mois à venir.

La boîte Philips Hue Play HDMI-Sync n’est pas compatible avec Matter. (Photo : Netcost)

En principe, les produits non compatibles avec Matter sont la boîte Philips Hue Play HDMI-Sync et l’interrupteur Tap Dial.

En cas de doute, vous pouvez utiliser Matter et les interfaces existantes telles que les compétences Alexa en parallèle, ce qui vous permet de continuer à utiliser des accessoires non compatibles avec Matter. Cependant, cela peut entraîner des problèmes avec les doublons dans les applications de contrôle.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :