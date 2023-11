Google Android 14 lance une nouvelle fonctionnalité pour les téléphones pliables

Google a annoncé que Android 14 introduira une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux applications d’appeler les écrans internes et externes des téléphones pliables en même temps. Cette fonctionnalité ouvrira de nouvelles possibilités pour les développeurs d’applications et les utilisateurs. Par exemple, lorsqu’un utilisateur prend une photo d’un ami ou d’un membre de sa famille, l’utilisateur peut utiliser l’appareil photo sur l’écran interne. Ainsi, l’ami ou le membre de la famille peut voir l’effet de prise de vue sur l’écran externe.

Mode d’affichage double Android 14

Google Android 14 permettra enfin aux applications d’étendre le contenu sur les deux écrans d’un téléphone pliable, ce qui est une fonctionnalité très attendue. Cela signifie que les applications peuvent afficher du contenu à la fois sur l’écran interne et externe d’un téléphone pliable en même temps. Cette fonctionnalité changera la donne pour les développeurs d’applications qui souhaitent créer des expériences plus immersives et interactives pour les utilisateurs.

Avantages du mode d’affichage double

La fonctionnalité de mode d’affichage double permettra aux utilisateurs de multitâcher de manière plus efficace. Par exemple, les utilisateurs peuvent regarder une vidéo sur l’écran externe tout en naviguant sur le web sur l’écran interne. Cette fonctionnalité permettra également aux utilisateurs d’utiliser les applications de nouvelles manières. Par exemple, les utilisateurs peuvent utiliser une application de prise de notes sur l’écran interne tout en regardant une conférence sur l’écran externe. Cette fonctionnalité facilitera également l’utilisation des applications qui nécessitent un espace d’écran plus important, comme les applications d’édition vidéo ou les jeux.

Implications pour les développeurs d’applications

La fonctionnalité de mode d’affichage double permettra aux développeurs d’applications de créer des expériences plus immersives et interactives pour les utilisateurs. Par exemple, les développeurs de jeux peuvent créer des jeux qui s’étendent sur les deux écrans, offrant une expérience de jeu plus immersive. Les développeurs d’applications peuvent également utiliser cette fonctionnalité pour créer de nouveaux types d’applications qui exploitent le format unique des téléphones pliables.

Notre avis

La fonctionnalité de mode d’affichage double dans Android 14 est une avancée significative pour les téléphones pliables. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de multitâcher de manière plus efficace et d’utiliser les applications de nouvelles manières. Elle offrira également aux développeurs d’applications de nouvelles opportunités pour créer des expériences plus immersives et interactives pour les utilisateurs.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :