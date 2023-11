Apple accepte de payer 1,8 million de dollars pour régler une action collective relative aux cartes-cadeaux

Apple a accepté de verser 1,8 million de dollars pour régler un recours collectif accusant l’entreprise d’avoir falsifié la sécurité et la valeur de ses cartes-cadeaux. Le recours affirmait qu’Apple avait trompé ses clients sur la sécurité de ses cartes-cadeaux. Ils ont également déclaré que l’entreprise avait omis de mentionner qu’elles pouvaient être facilement piratées. Cette action collective affirme qu’Apple n’a pas correctement protégé la sécurité de ses cartes-cadeaux. Cela a fait expirer la valeur des cartes-cadeaux lorsque les utilisateurs les ont échangées auprès de tiers non autorisés. Les utilisateurs estiment qu’Apple aurait dû les informer des risques de vol éventuels à l’avance. Ils affirment également que l’entreprise aurait dû prendre des mesures supplémentaires pour protéger leurs cartes-cadeaux. Dans cet article, nous aborderons les détails du procès et du règlement, ainsi que ce que cela signifie pour les clients d’Apple.

Contexte

Le procès a été intenté en 2021 par un groupe de clients qui affirmaient qu’Apple avait falsifié la sécurité et la valeur de ses cartes-cadeaux. Les plaignants ont afirmé qu’Apple avait omis de mentionner que ses cartes-cadeaux pouvaient être facilement piratées et que l’entreprise n’avait pas pris les mesures adéquates pour protéger ses clients contre la fraude. Le procès a également affirmé qu’Apple avait trompé les clients sur la valeur de ses cartes-cadeaux. Elle l’a fait en omettant de mentionner qu’elles ne pouvaient pas être utilisées pour acheter certains articles, tels que des produits Apple.

Les consommateurs ont soutenu qu’Apple avait falsifié la valeur et la sécurité de ses cartes-cadeaux. Ils affirment que l’entreprise a omis de prévenir les utilisateurs que leurs cartes-cadeaux pouvaient être volées. Le règlement prévoit un remboursement de la valeur perdue des cartes-cadeaux de l’App Store et d’iTunes volées. Les acheteurs éligibles ont jusqu’au 8 janvier 2024 pour déposer une demande.

Détails du procès

Le procès a été intenté sous forme d’action collective, ce qui signifie qu’il représentait un groupe de clients tous victimes du même problème. Les plaignants réclamaient une indemnisation pour l’argent qu’ils avaient perdu en raison de la prétendue fraude, ainsi que des dommages pour le préjudice causé par les fausses déclarations d’Apple. Le procès a été réglé en 2023, Apple acceptant de verser 1,8 million de dollars aux plaignants.

Le plaignant estime que les cartes-cadeaux d’Apple comportent des codes PIN argentés à gratter. Après l’achat d’une carte-cadeau, ces codes PIN sont équivalents aux « données personnelles » du client. Si le PIN est divulgué, les données personnelles seront volées. Pour bénéficier des avantages du règlement, les plaignants de la classe doivent soumettre un formulaire de demande valide avant le 17 janvier 2024. Le règlement prévoira une indemnisation pour les clients ayant acheté des cartes-cadeaux de l’App Store ou d’iTunes entre 2019 et 2021. Il s’applique également aux utilisateurs de Californie ayant acheté des cartes-cadeaux entre mai 2017 et février 2018. Ces utilisateurs ont également subi des remboursements non autorisés de cartes-cadeaux et se sont vu refuser des remboursements ou des remplacements.

Détails du règlement des cartes-cadeaux Apple

En vertu des modalités du règlement, les clients ayant acheté des cartes-cadeaux de l’App Store ou d’iTunes entre 2019 et 2021 seront éligibles à une indemnisation. Le montant de l’indemnisation que chaque membre de la classe recevra sera au maximum le montant qu’il a dépensé en cartes-cadeaux pendant cette période. Les clients qui estiment être éligibles à une indemnisation peuvent déposer une demande sur le site web du règlement.

Selon l’administrateur du règlement, toute personne ayant acheté une carte-cadeau de l’App Store et d’iTunes d’Apple aux États-Unis entre mars 2018 et juillet 2020, et dont la carte a été utilisée par un « tiers inconnu » avant son activation, est éligible au règlement. Les personnes ayant acheté des cartes-cadeaux de l’App Store et d’iTunes en Californie entre mai 2017 et février 2018 peuvent également demander un remboursement. Cependant, il convient de souligner que ce règlement n’exige pas que Apple admette avoir commis une faute.

Impact sur les clients d’Apple

Le règlement est une bonne nouvelle pour les clients qui ont été touchés par la prétendue fraude. Il prévoit une indemnisation pour l’argent qu’ils ont perdu. Il envoie également un message à Apple selon lequel elle doit prendre la sécurité de ses cartes-cadeaux plus au sérieux. Cependant, le règlement souligne également la nécessité pour les clients d’être vigilants lors de l’achat de cartes-cadeaux. Les clients doivent toujours acheter des cartes-cadeaux auprès de sources réputées. Ils doivent également se méfier de toute offre qui semble trop belle pour être vraie.

Les cartes-cadeaux Apple peuvent être utilisées pour acheter des produits Apple, des applications, de la musique et d’autres produits via les différentes boutiques en ligne d’Apple. Cependant, les clients d’Apple doivent être conscients des arnaques liées aux cartes-cadeaux. Des fraudeurs demandent parfois des codes provenant de cartes-cadeaux Apple, de cartes-cadeaux de l’App Store et d’iTunes, ou de cartes-cadeaux Apple Store. Ils demandent aux personnes de faire des paiements par téléphone pour des choses comme les impôts, les factures d’hôpital, la caution, les recouvrements de dette et les factures de services publics. Les cartes-cadeaux Apple et les cartes-cadeaux de l’App Store et d’iTunes ne peuvent être utilisées que pour acheter des biens et des services chez Apple. Si vous pensez être victime d’une arnaque impliquant des cartes-cadeaux Apple, des cartes-cadeaux de l’App Store et d’iTunes, ou des cartes-cadeaux Apple Store, vous pouvez appeler Apple au 800-275-2273 (États-Unis) et dire « cartes-cadeaux » lorsque cela vous est demandé.

