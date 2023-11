Aspirateur et laveur sans fil JIMMY HW9 Pro: Le ménage enfin facile et efficace

Le ménage n’est plus une tâche pénible grâce à l’aspirateur et laveuse sans fil JIMMY HW9 Pro. Doté de nombreuses fonctionnalités innovantes, cet appareil promet une expérience de nettoyage supérieure. Il s’agit d’une machine qui est à la pointe de la technologie pour nettoyer facilement et efficacement votre domicile. Dans et article nous allons passer en revue les caractéristiques de ce produit, actuellement en promotion, afin de comprendre pourquoi il pourrait s’avérer indispensable au quotidien.

Un nettoyage avancé en un seul passage

Grâce à sa brosse rotative composite pour sols durs et sa brosse pour tapis en caoutchouc, couplées à deux modes de nettoyage, le JIMMY HW9 Pro offre un nettoyage puissant et sophistiqué. Que cela soit de la poussière, des poils d’animaux, de la graisse ou des résidus alimentaires, il est capable d’éliminer une grande variété de débris, secs ou humides, sur tous types de sols.

Nettoyez facilement les zones difficiles d’accès

Le JIMMY HW9 Pro est capable de pivoter jusqu’à 180 degrés, lui permettant de se glisser facilement sous les meubles pour nettoyer les zones généralement difficiles à atteindre. Qu’il s’agisse du sol sous votre canapé, votre lit ou votre chaise, le JIMMY HW9 Pro nettoie efficacement chaque recoin de votre maison.

La conception exclusive de la tête de brosse du JIMMY HW9 Pro garantit un nettoyage sans traces le long des murs et dans les coins difficiles à atteindre. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez être sûr que chaque partie de votre sol est impeccablement propre.

Double réservoir d’eau de grande capacité et auto-nettoyage

Le JIMMY HW9 Pro est équipé de réservoirs d’eau de grande capacité pour l’eau propre et l’eau sale, vous permettant de nettoyer de grandes surfaces sans interruption.

De plus, le réservoir d’eau sale a une conception de séparation solide-liquide, empêchant le colmatage et facilitant son nettoyage. Avec une simple pression d’un bouton, l’appareil peut s’auto-nettoyer, gardant vos mains propres et votre maison sans odeur.

Un contrôle précis et une utilisation intuitive

L’appareil est également doté d’un système de lavage visible avec contrôle de la pulvérisation d’eau, rendant le lavage des sols plus efficace avec une consommation d’eau minimale.

De plus, l’écran LED du JIMMY HW9 Pro permet de visualiser en temps réel des informations telles que le temps de fonctionnement restant et le mode d’alimentation. L’appareil dispose également d’un système vocal pour des rappels utiles pendant le nettoyage.

Stérilisation efficace pour un nettoyage plus sûr

Le réservoir d’eau propre du JIMMY HW9 Pro est doté d’un matériau antibactérien aux ions d’argent intégré, qui génère de l’eau antibactérienne aux ions d’argent, stérilisant efficacement les bactéries et rendant le nettoyage plus sûr.

Performance du moteur et facilité de transport

Le JIMMY HW9 Pro est doté d’un moteur étanche en alliage de magnésium qui est entièrement scellé et waterproof, lui offrant une performance accrue. Son efficacité améliorée de 35 % à 50 % permet une manipulation facile des déchets secs et humides. Plus léger de 35 % que son prédécesseur grâce à la réduction du poids du moteur, cet appareil est très facile à transporter, facilitant grandement le nettoyage de votre maison.

Autonomie et capacité de la batterie

Le JIMMY HW9 Pro est alimenté par une batterie de 7 x 3 Ah, avec une capacité totale de 75,6 Wh et une tension de 25,2V. L’appareil a une durée de fonctionnement de 22 minutes en mode tapis et de 35 minutes en mode sol dur, offrant un nettoyage continu et sans interruption.

JIMMY HW9 Pro: Prix et promotion

Si vous êtes intéressé par le JIMMY HW9 Pro, vous êtes au bon endroit au bon moment. Celui-ci est disponible à l’achat avec un prix réduit actuellement. En utilisant le code ‘9c9TXVeu‘, vous pouvez bénéficier de 50 euros de réduction sur votre achat.

➡️ Voir l’offre sur le JIMMY HW9 Pro

En conclusion, le JIMMY HW9 Pro est bien plus qu’un simple aspirateur sans fil. Il est conçu pour offrir une expérience de nettoyage complète, efficace et sans effort. Avec son moteur puissant et étanche, ses brosses spécialisées, sa capacité à atteindre les coins les plus difficiles de votre maison, et ses réservoirs d’eau de grande capacité, le JIMMY HW9 Pro est véritablement la solution de nettoyage ultime pour votre maison.