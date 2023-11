Les scientifiques affirment qu’il existe deux énormes bulles extraterrestres à l’intérieur de la Terre

Saviez-vous que la Terre possède deux grandes « bulles » à l’intérieur? L’une est située sous l’Afrique et l’autre sous l’océan Pacifique. Oui, elles sont énormes, toutes deux ont environ deux fois la taille de la lune de la Terre! Comment sont-elles arrivées là-bas? Et qu’est-il arrivé à la planète Theia?

Une planète a heurté la Terre et a donné naissance à la Lune

Depuis quelques années, on soupçonne que la Terre a « quelque chose à l’intérieur » qui est un corps étranger. C’est-à-dire qu’il y a deux bulles qui ne font pas partie du manteau de notre monde, la couche de roche silicatée entre la croûte et le noyau externe de la Terre. Elles sont composées d’éléments différents de ceux du manteau.

Alors, comment ces grandes bulles à l’intérieur de la Terre se sont-elles formées?

Une équipe internationale de chercheurs a déclaré en ce début du mois de novembre que les bulles sont probablement le résultat d’une ancienne collision, que de nombreux scientifiques croient s’être produite il y a des milliards d’années. C’est à ce moment-là qu’une jeune planète – appelée Theia (THAY-eh) par les scientifiques – aurait pu entrer en collision avec la Terre primitive. Selon cette théorie, cet impact massif a également créé la lune de la Terre.

Il semble que les bulles de la Terre soient les vestiges d’une collision planétaire qui a formé notre lune. En d’autres termes, les énormes bulles qui se trouvent actuellement à l’intérieur de la Terre, juste sous nos pieds, sont extraterrestres. La Terre n’a pas seulement des « bulles », la Terre a des bulles extraterrestres!

A déclaré Ed Garnero, chercheur à l’Université d’État de l’Arizona, impliqué dans l’étude.

Bulles inhabituelles à l’intérieur de la Terre

Les scientifiques savent depuis plus de 20 ans que ces deux bulles existent. Les géophysiciens les ont découvertes pour la première fois dans les années 80. Leur composition était différente de celle du manteau environnant. Si elles pouvaient être fondues et placées à la surface de la Terre, elles formeraient une couche d’une épaisseur de 100 km autour de notre planète. C’est une valeur énorme si l’on considère que l’altitude de croisière typique de la plupart des avions commerciaux se situe entre 10 et 12 km au-dessus du niveau de la mer.

Donc, ces bulles à l’intérieur de la Terre sont grandes. Et les scientifiques savent qu’elles sont là, à l’intérieur de la Terre. Mais d’où viennent-elles?

Quand Theia a heurté la Terre

La nouvelle étude suggère que les bulles se sont formées à partir de la même collision qui a créé notre lune. Cette collision était avec l’hypothétique Theia, une jeune planète plus petite que la Terre. Les scientifiques pensent que la matière de l’impact a été formée dans la lune.

Mais qu’est-il advenu du reste de Theia? Où est passé le reste du matériau?

Les scientifiques n’ont pas encore trouvé de traces dans les météorites ou dans la ceinture d’astéroïdes. Mais maintenant, les chercheurs derrière la nouvelle étude disent que la Terre a probablement absorbé la majeure partie de Theia.

La Lune semble contenir des matériaux à l’intérieur d’elle qui représentent à la fois la Terre pré-impact et Theia, mais on pensait que les restes de Theia sur Terre auraient été « effacés » et homogénéisés par des milliards d’années de dynamique (par exemple, convection du manteau) à l’intérieur de la Terre. Il s’agit de la première étude à affirmer que des « morceaux » distincts de Theia résident encore à l’intérieur de la Terre, à sa frontière noyau-manteau.

A déclaré Steven Desch, professeur à l’École d’Exploration de la Terre et de l’Espace de l’Université d’État de l’Arizona.

Ondes sismiques

Les scientifiques ont découvert les bulles – appelées grandes provinces de basse vitesse, ou LLVP – en utilisant des ondes sismiques. Les ondes sismiques sont des vibrations générées par un tremblement de terre, une explosion ou une autre source d’énergie. Les ondes se propagent à travers la Terre, à des vitesses différentes et à travers différents matériaux.

Dans les années 1980, des études des ondes sismiques ont révélé quelque chose d’inhabituel. Il y avait de grandes variations profondes dans le manteau. Qu’est-ce qui les causait?

Comme on l’a découvert, il y avait deux structures – les deux bulles – très en dessous de la surface, près du noyau de la Terre. Elles étaient plus chaudes et plus denses que le manteau environnant, et contenaient des quantités exceptionnellement élevées de fer. Et elles étaient énormes, de la taille des continents.

C’est ainsi que les bulles sont devenues connues des scientifiques.

La Lune et les bulles à l’intérieur de la Terre ont la même origine

Il est bien sûr que Theia a disparu depuis longtemps. Et nous ne pouvons pas percer suffisamment l’intérieur de la Terre pour extraire un morceau des bulles et mesurer leur composition. Mais ces chercheurs ont testé leurs idées en modélisant les compositions chimiques possibles de Theia. Les résultats ont confirmé l’idée que les bulles provenaient de Theia.

Ainsi, cette étude aide à expliquer comment les bulles à l’intérieur de la Terre se sont formées. L’étude fournit également plus de preuves de l’origine de la Lune par impact. Le co-auteur Travis Gabriel, du Service géologique des États-Unis, a déclaré:

En regardant à l’intérieur de la Terre plutôt qu’en direction de la Lune, nous avons trouvé une autre preuve de la catastrophe cosmique qu’est l’énorme impact qui forme la Lune.

Une étude de la NASA en 2022 a également montré que la Lune aurait pu se former incroyablement rapidement, en seulement quelques heures.

Avant notre ère, l’origine de notre lune était longuement débattue. Mais les scientifiques modernes s’accordent en grande partie pour dire que notre lune s’est formée à la suite d’un énorme impact entre la Terre et une autre petite planète rocheuse, Theia. Maintenant, il semble que cette collision ait laissé des preuves sous la forme de deux taches à l’intérieur de la Terre.

