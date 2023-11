Samsung détient 84% du marché des smartphones coréens

Selon les données publiées par Counterpoint Research le lundi, Samsung conserve sa position de leader en Corée du Sud. Le rapport révèle qu’au troisième trimestre 2023, Samsung représente 84% du marché coréen. Il s’agit d’une position largement en tête. En deuxième position loin derrière se trouve Apple, qui représente 15% du marché coréen des smartphones. Cela signifie qu’il existe essentiellement deux marques de téléphones mobiles sur le marché coréen, Samsung et Apple. Les deux marques représentent une part écrasante de 99% du marché. Cela signifie que toutes les autres marques sur le marché coréen se partagent 1%.

Counterpoint Research révèle que malgré la baisse de la part de marché de Samsung, il possède toujours plus de 80% du marché des smartphones en Corée du Sud. La baisse est principalement due au lancement de l’iPhone 15 qui fait maintenant concurrence à ses téléphones haut de gamme. L’une des raisons de la faible part de marché d’Apple en Corée du Sud est le lancement tardif de la série iPhone 15 sur le marché. La série iPhone 15 a été lancée en Corée du Sud en octobre. Ainsi, elle est présente sur le marché depuis seulement quelques semaines. Cependant, au cours de ces quelques semaines, la part de marché d’Apple a augmenté de 2%, passant de 13% à 15%.

Samsung domine le marché coréen des smartphones

Selon les dernières données de l’industrie, Samsung Electronics a capté plus de 80% de la part de marché des smartphones (84%, pour être précis) dans sa patrie, la Corée du Sud, au troisième trimestre 2023. Selon Counterpoint Research, ces chiffres exceptionnels sont dus à la demande contractée pour les smartphones haut de gamme et autres gadgets. Le rapport souligne qu’environ 3,4 millions de smartphones Samsung ont été vendus en Corée du Sud au cours du troisième trimestre, c’est-à-dire de juillet à septembre. Notamment, ces chiffres sont en baisse de 10% par rapport à la même période de l’année précédente. Samsung Electronics a réussi à capturer une part de marché plus importante, grâce à la popularité et au battage médiatique autour des derniers appareils pliables, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5.

La part de marché d’Apple en Corée

Les iPhones d’Apple représentent 15% du marché, soit une augmentation de 2 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent. Ce sont des chiffres encourageants pour le fabricant américain de smartphones, malgré le lancement retardé de sa série Apple iPhone 15. Le rapport de Counterpoint Research (via l’agence de presse Yonhap News) montre que d’autres marques, telles que Motorola Inc., détenaient les 1% restants du marché.

L’attente est que dans les deux à trois prochains mois, l’iPhone 15 réalisera probablement de bonnes ventes en Corée. Du moins, il se maintiendra avant le lancement officiel de la série Galaxy S24.

Raisons de la part de marché de Samsung

Il y a plusieurs raisons derrière la part de marché élevée de Samsung en Corée du Sud. Pour ceux qui ne le savent pas, la Corée du Sud est le pays d’origine de Samsung. Ainsi, il y a une sorte de fidélité à la marque en Corée du Sud. Jetons un coup d’œil aux facteurs qui ont contribué à la part de marché élevée de Samsung en Corée du Sud.

Popularité des appareils pliables : Les derniers appareils pliables de Samsung, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5, ont été bien accueillis sur le marché coréen, contribuant à la part de marché de Samsung. Loyauté à la marque : Samsung est une entreprise coréenne, et de nombreux Coréens préfèrent acheter des produits fabriqués par des entreprises coréennes. Samsung bénéficie d’une forte image de marque en Corée, ce qui l’aide à maintenir sa part de marché. Large gamme de produits : Samsung propose une large gamme de smartphones à différents prix, les rendant accessibles à un large éventail de consommateurs.

Raisons de la part de marché d’Apple

Tout comme Samsung, il y a aussi des raisons derrière la part de marché d’Apple en Corée du Sud. Voici quelques-unes des raisons.

Performance : Selon une enquête menée par Counterpoint Research, les personnes interrogées ont cité « la performance » (32%) comme la première priorité pour passer d’un téléphone Android à un iPhone. Cela signifie qu’il y a un intérêt général pour l’iPhone en Corée en raison de ses performances. Image de marque : Les personnes interrogées dans la même enquête ont cité « l’image de marque » (31%) comme la deuxième priorité pour passer d’un téléphone Android à un iPhone. Apple bénéficie d’une très bonne image de marque à l’échelle mondiale. Ainsi, les personnes peuvent acheter un iPhone sans craindre que l’appareil ne réponde pas à leurs besoins. Cela se produit principalement en raison de la bonne image de marque que l’entreprise a. Appareil photo : La satisfaction et les attentes liées à l’appareil photo ont eu le plus grand impact sur la décision d’achat, selon la même enquête. Lancement retardé : Malgré le lancement retardé de sa série Apple iPhone 15, Apple a réussi à augmenter sa part de marché de deux points de pourcentage, passant de 13% à 15% au cours du troisième trimestre 2023. Le lancement retardé a affecté les ventes de la série iPhone 15 dans le pays. Si elle avait été lancée quelques semaines plus tôt, les résultats auraient été différents.

Derniers mots

Samsung domine le marché coréen des smartphones avec une part de marché de 84%, tandis qu’Apple représente 15% du marché. La part de marché de Samsung peut être attribuée à des facteurs tels que la popularité des appareils pliables, la fidélité à la marque et une large gamme de produits. La part de marché d’Apple peut être attribuée à des facteurs tels que la performance, l’image de marque et la qualité de l’appareil photo.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :