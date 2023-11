Samsung présente Galaxy AI pour la gamme Galaxy S24

Presque tous les fabricants de téléphones se vantent des capacités d’IA de leurs téléphones. Et avec la sortie du Snapdragon 8 Gen 3, l’IA embarquée est devenue un sujet brûlant dans l’industrie. Mais Samsung est resté silencieux pendant un bon moment concernant l’IA. En introduisant Galaxy AI pour la série Galaxy S24, Samsung a finalement rompu son silence.

Samsung affirme que les prochains téléphones Galaxy S24 seront dotés de nouvelles fonctionnalités d’IA. Le géant sud-coréen a confirmé que toutes ces nouvelles fonctionnalités d’IA seront rendues possibles par une nouvelle « intelligence universelle pour les téléphones », que Samsung appelle Galaxy AI.

Galaxy AI sur la série Galaxy S24 n’est pas Bixby

Avant toute chose, vous devez savoir que Galaxy AI sur la prochaine gamme Galaxy S24 n’est pas Bixby. Au lieu de cela, Samsung affirme qu’il sera plus intelligent et offrira plus de fonctionnalités que l’assistant intelligent. Pour être exact, il offrira une « communication sans obstacle, une productivité simplifiée et une créativité sans contrainte ».

Nous avons déjà eu des rapports disant des choses similaires. Comme Ice Universe l’a indiqué, Samsung travaille à l’intégration profonde de ses nouvelles fonctionnalités d’IA avec One UI au lieu de donner à son assistant intelligent de nouvelles capacités d’IA. Mais Samsung n’optera pas complètement pour l’IA embarquée pour la série Galaxy S24.

À la place, Samsung a confirmé que Galaxy AI sera un mélange d’IA embarquée développée par Samsung et d’IA basée sur le cloud. La partie cloud est rendue possible grâce aux partenaires constructeurs de Samsung.

Autre chose à noter, Samsung a annoncé hier une nouvelle IA générative. Elle s’appelle Samsung Gauss. C’est le modèle qui alimentera Galaxy AI. Bien que nous ne sachions pas comment elle se comportera sur les appareils Galaxy S24, Samsung a assuré que les utilisateurs peuvent compter sur elle.

Samsung a également déclaré qu’il maintiendra les normes de sécurité et de confidentialité les plus élevées. Samsung a également donné un exemple de la façon dont Galaxy AI peut améliorer l’expérience des utilisateurs sur les appareils Galaxy S24. Il apportera des traductions audio et textuelles en temps réel. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous en apprendrons plus sur les fonctionnalités.

