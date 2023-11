Les sociétés de télécommunication européennes s’allient à Google pour ouvrir iMessage

Selon un communiqué récent, les principaux opérateurs de télécommunications européens et Google exhortent la Commission européenne à catégoriser iMessage comme un service « central » en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA). Ils soulignent le rôle crucial d’iMessage en tant que canal de communication entre les entreprises et les clients.

Google et les géants des télécommunications se battent pour la compatibilité d’iMessage

Google a activement promu l’adoption de RCS, une norme de messagerie interplateforme, par Apple. À travers sa campagne #AgriezLeMessage, Google argumente que l’exclusivité d’Apple avec iMessage est un mouvement stratégique. Et met l’accent sur l’importance de l’interopérabilité avec d’autres services de messagerie.

Alors que l’application Messages d’Apple peut envoyer des messages interplateformes via SMs, certaines fonctionnalités améliorées d’iMessage, telles que le chiffrement et le partage de médias de meilleure qualité, sont limitées à l’écosystème d’Apple.

De plus, la lettre commune, signée par Google et les PDG des principales sociétés de télécommunications, dont Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica et Orange, affirme qu’iMessage devrait être considéré comme un service de plateforme central. Ils soutiennent que, puisqu’Apple est une entreprise générant des revenus substantiels et disposant d’une base d’utilisateurs importante, elle joue un rôle essentiel en tant que passerelle entre les entreprises et les consommateurs, en particulier dans le secteur des affaires. Cela justifie la désignation d’Apple en tant que contrôleur du service en vertu de la DMA.

En réponse, Apple affirme que iMessage est principalement destiné à la communication personnelle des consommateurs et sort du champ d’application de la DMA. La société affirme que les consommateurs ont accès à diverses applications de messagerie et que l’accent d’iMessage reste sur la communication personnelle.

Ouverture d’iMessage pour une compatibilité RCS : Une analyse approfondie

Pendant des années, le manque d’interopérabilité entre iMessage d’Apple et la norme de messagerie services de communication riches (RCS) a été une source majeure de frustration pour les utilisateurs. Alors qu’iMessage offre une expérience de messagerie riche avec des fonctionnalités telles que des appels vidéo et audio de haute qualité, des accusés de réception de lecture et des indicateurs de saisie, il reste exclusif aux appareils Apple. Cela crée une barrière de communication entre les utilisateurs Apple et Android, les obligeant à s’appuyer sur des messages SMs moins avancés ou des applications tierces.

La norme RCS et ses avantages

RCS est une norme industrielle de messagerie visant à moderniser les SMs en offrant une gamme de fonctionnalités avancées, notamment :

Partage de fichiers de haute qualité et support multimédia

Accusés de réception de lecture et indicateurs de saisie

Améliorations des messages de groupe

Chiffrement de bout en bout amélioré

L’adoption de RCS connaît une croissance régulière, avec le support des principaux opérateurs et fabricants de dispositifs du monde entier. Cependant, la décision d’Apple de garder iMessage exclusif a entravé son adoption généralisée et a créé un paysage de messagerie fragmenté.

Avantages de l’ouverture d’iMessage pour une compatibilité RCS

L’ouverture d’iMessage pour une compatibilité RCS apporterait plusieurs avantages significatifs, notamment :

Expérience utilisateur améliorée : Tous les utilisateurs, quel que soit leur plateforme de dispositifs, auraient accès à une expérience de messagerie plus moderne et riche en fonctionnalités.

Tous les utilisateurs, quel que soit leur plateforme de dispositifs, auraient accès à une expérience de messagerie plus moderne et riche en fonctionnalités. Réduction de la fragmentation : Une norme de messagerie unifiée éliminerait le besoin de plusieurs applications de messagerie, facilitant ainsi la communication entre les utilisateurs.

Une norme de messagerie unifiée éliminerait le besoin de plusieurs applications de messagerie, facilitant ainsi la communication entre les utilisateurs. Augmentation de la concurrence : L’ouverture d’iMessage encouragerait l’innovation et le développement continu dans l’espace de la messagerie, ce qui profiterait finalement aux utilisateurs.

Défis potentiels et considérations

Bien que l’ouverture d’iMessage pour une compatibilité RCS apporte d’importants avantages, il existe certains défis et considérations potentiels :

Réticence d’Apple : Apple a hésité à adopter RCS, potentiellement en raison de préoccupations concernant la perte de contrôle sur son écosystème de messagerie et l’impact potentiel sur l’avantage concurrentiel d’iMessage.

Apple a hésité à adopter RCS, potentiellement en raison de préoccupations concernant la perte de contrôle sur son écosystème de messagerie et l’impact potentiel sur l’avantage concurrentiel d’iMessage. Mise en œuvre technique : L’intégration de RCS dans iMessage nécessiterait une collaboration technique entre Apple et d’autres acteurs de l’industrie.

L’intégration de RCS dans iMessage nécessiterait une collaboration technique entre Apple et d’autres acteurs de l’industrie. Adoption par les utilisateurs : Même si iMessage devient compatible avec RCS, il peut y avoir un délai dans l’adoption par les utilisateurs, car certains d’entre eux peuvent ne pas être conscients des avantages ou préférer rester fidèles à des applications de messagerie familières.

Notre avis

L’ouverture d’iMessage pour une compatibilité RCS représenterait une avancée significative dans l’évolution de la messagerie mobile. Elle supprimerait les barrières de communication entre les utilisateurs Apple et Android, offrirait une expérience de messagerie plus cohérente et riche en fonctionnalités, et encouragerait l’innovation continue dans l’espace de la messagerie. Bien qu’il y ait quelques défis à relever, les avantages potentiels de l’ouverture d’iMessage pour une compatibilité RCS l’emportent sur les risques. Apple devrait sérieusement envisager d’adopter RCS pour permettre à tous les utilisateurs de profiter des avantages de la messagerie moderne.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :