ChatGPT Ne Fonctionne Pas ? Apprenez Comment Le Réparer

Alors que nous avions déjà des outils d’IA alimentés par LLM avant ChatGPT, il va sans dire que l’offre d’OpenAI a explosé en popularité en très peu de temps. À l’heure actuelle, ChatGPT compte plus de 180,5 millions d’utilisateurs. Bien que les performances aient été assez stables, il arrive souvent que les utilisateurs rencontrent un problème avec ChatGPT qui ne fonctionne pas correctement.

Dans de tels cas, vous vous demandez peut-être : « Pourquoi ChatGPT ne fonctionne-t-il pas ? » Eh bien, il peut y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles ChatGPT pourrait ne pas fonctionner de votre côté. Dans ce guide, vous pourrez explorer toutes les causes possibles et apprendre les solutions pour chacune d’entre elles.

Que faire lorsque ChatGPT ne fonctionne pas ?

Donc, lorsque vous rencontrez des problèmes avec le non-fonctionnement de ChatGPT, vous pouvez faire plusieurs choses. Les voici :

Vérifiez si ChatGPT est en panne

Avant toute autre chose, vous devez vérifier si ChatGPT est en panne. Bien que l’IA soit désormais soutenue par des serveurs puissants et plus fiables, ces serveurs doivent toujours traiter de nombreuses demandes. Il est donc possible que ChatGPT ne fonctionne pas pour vous parce que les serveurs sont en panne.

Pour vérifier si ChatGPT est en panne, vous pouvez visiter la page de statut officielle d’OpenAI. Si le service est en panne, vous verrez quelque chose comme « Taux d’erreurs élevé sur tous les modèles ». Cela indique qu’il y a un problème du côté du service. En d’autres termes, si vous voyez ce message, le service est en panne pour tout le monde.

Mais si vous ne pouvez pas charger la page de statut officielle de ChatGPT, vous pouvez utiliser un service tiers. Dans ce cas, je recommande Down Detector, car il est raisonnablement fiable pour fournir des informations précises.

Laissez ChatGPT récupérer

Parfois, ChatGPT peut se charger, mais vous pouvez remarquer qu’il ne répond pas à vos demandes. Dans ce cas, le service peut être temporairement en panne. En général, vous devriez voir un message d’erreur interne du serveur lorsque cela se produit. Mais parfois, la charge peut être si élevée qu’aucun message d’erreur ne s’affiche.

Dans ce cas, la meilleure chose à faire est d’attendre quelques heures. Laissez ChatGPT récupérer et devenir fonctionnel à nouveau. Si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez opter pour ChatGPT Plus. Avec ce plan, vous avez toujours un accès prioritaire au chatbot, même lorsque le service rencontre une charge élevée.

Vérifiez si ChatGPT ne fonctionne pas à cause de votre connexion Internet

Une autre cause possible de ChatGPT ne fonctionnant pas ou vous donnant une alerte « Erreur réseau » est que votre internet n’est pas stable. Vérifiez si vous pouvez charger d’autres sites web populaires pour vérifier si votre internet fonctionne correctement. Vous pouvez également évaluer la stabilité du réseau via Fast.com.

Si d’autres sites web ne fonctionnent pas, tout comme ChatGPT, alors c’est votre connexion internet qui est en cause. Dans ce cas, vous pouvez essayer de passer à une connexion internet différente. Si vous utilisez le chatbot sur votre téléphone, vous pouvez passer du WiFi aux données mobiles.

De plus, si vous êtes connecté à un VPN et rencontrez un problème avec ChatGPT qui ne fonctionne pas, vous devez vous déconnecter du VPN. Le service peut bloquer les adresses IP courantes des VPN pour prévenir les abus.

Déconnectez-vous et reconnectez-vous à votre compte

Avez-vous laissé ChatGPT s’exécuter en arrière-plan pendant trop longtemps ? Avez-vous constaté que ChatGPT ne fonctionne pas après votre retour ? Dans ce cas, votre session a peut-être expiré. Dans ce cas, vous devriez vous déconnecter et vous reconnecter à votre compte.

Vous vous demandez comment vous déconnecter de votre compte ChatGPT ? Localisez le bouton « Déconnexion » situé dans le coin inférieur gauche. Appuyez dessus et vous serez déconnecté. Ensuite, vous trouverez un écran de connexion où vous devez entrer vos identifiants.

Essayez d’exécuter ChatGPT en mode navigation privée

Il peut y avoir un problème avec les paramètres de votre navigateur, ce qui peut empêcher ChatGPT de fonctionner correctement. Dans de tels cas, le mode navigation privée vient à votre secours. Si vous utilisez Chrome sur votre smartphone, appuyez sur les trois points en haut et appuyez sur « Nouvel onglet de navigation privée ».

Sur le bureau, vous pouvez appuyer sur Cntrl+Shift+N pour ouvrir un onglet de navigation privée. Alternativement, lorsque vous constatez que ChatGPT ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser un navigateur différent.

Effacez le cache et les paramètres du navigateur

Comme mentionné précédemment, un problème de paramètres du navigateur peut empêcher ChatGPT de fonctionner correctement. Si vous ne souhaitez pas utiliser le mode navigation privée lorsque vous constatez que ChatGPT ne fonctionne pas, vous pouvez vider le cache et restaurer ses paramètres. Notez que cela supprimera les sessions connectées et supprimera les données du navigateur.

Utilisez l’application mobile ChatGPT

L’application ChatGPT est désormais disponible pour Android et iOS. Grâce à cela, OpenAI offre un autre moyen d’accéder au chatbot. Donc, lorsque vous constatez que ChatGPT ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser l’application mobile. Dans la plupart des cas, vous aurez une meilleure expérience sur l’application que sur la version web.

Optez pour une alternative lorsque ChatGPT ne fonctionne pas

Si ChatGPT ne fonctionne toujours pas pour vous, vous pouvez accomplir la même tâche avec une alternative. Je recommanderais personnellement Bing Chat, car il offre GPT4 gratuitement. Vous pouvez également utiliser Perplexity.ai, qui est mon chatbot de prédilection pour la recherche. De même, Anthropic a Claude, que vous pouvez utiliser lorsque ChatGPT est en panne.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :