Découvrez du contenu personnalisé sur YouTube avec la fonctionnalité « Pour vous »

YouTube a récemment dévoilé une toute nouvelle fonctionnalité appelée « Pour vous » dans les onglets d’accueil des créateurs de chaînes. Cette fonctionnalité passionnante vise à améliorer l’engagement et à aider les spectateurs à découvrir du contenu en leur proposant des recommandations de vidéos personnalisées basées sur leur historique de visionnage.

La section « Pour vous » offre une expérience sur mesure aux visiteurs de votre chaîne en mettant en valeur un mélange de vidéos sélectionnées qui correspondent à leurs préférences de visionnage individuelles. Les créateurs ont le pouvoir de choisir les types de contenu qu’ils souhaitent inclure dans cette section et peuvent même choisir de n’afficher que le contenu publié au cours des 12 derniers mois.

La section « Pour vous » de YouTube : Recommandations personnalisées de chaînes

Il est important de noter que la disponibilité de la section « Pour vous » peut varier selon les onglets d’accueil des différentes chaînes, il est donc essentiel de vérifier si cette fonctionnalité est accessible sur votre chaîne.

Si vous êtes un créateur et souhaitez apporter des ajustements à la section « Pour vous », voici un guide rapide pour le faire :

Connectez-vous à YouTube Studio. Sélectionnez « Personnalisation » dans le menu de gauche et accédez à la section « Mise en page ». Faites défiler jusqu’à « Recommandations pour vos spectateurs » et cliquez sur « Plus de paramètres ». Dans les paramètres, vous pouvez choisir les types de contenu spécifiques que vous souhaitez afficher et décider si vous souhaitez n’afficher que du contenu récent des 12 derniers mois. Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur « Terminé » puis sur « Publier ».

Les créateurs ont un contrôle total sur cette fonctionnalité et peuvent facilement l’activer ou la désactiver dans les paramètres de leur chaîne. Pour plus d’options de personnalisation détaillées, l’accès à « plus de paramètres » dans la section « Recommandations pour vos spectateurs » fournira des choix supplémentaires.

Les créateurs peuvent encore personnaliser la section « Pour vous » en choisissant d’afficher des vidéos courtes, des diffusions en direct, des vidéos complètes ou une combinaison des deux. De plus, ils peuvent décider d’inclure tout le contenu ou de ne montrer que le hardware le plus récent. Activer ou désactiver la section « Pour vous » peut être fait en basculant l’option dans « Recommandations pour vos spectateurs ».

Le déploiement de la section « Pour vous » est prévu pour le 20 novembre 2023. Les créateurs sont invités à vérifier leurs paramètres et à effectuer les sélections de format nécessaires avant que la fonctionnalité ne soit disponible pour les spectateurs. En profitant de cette nouvelle fonctionnalité excitante, les créateurs peuvent améliorer l’engagement des spectateurs et faciliter la découverte de leur contenu par leur audience.

