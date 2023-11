Google étend l’IA générative dans la recherche à plus de 120 nouveaux pays

Google a fait une annonce majeure concernant son IA générative dans la recherche, révélant qu’elle sera désormais disponible dans plus de 120 nouveaux pays et territoires. Cette expansion marque le plus grand déploiement international de l’Expérience Générative de Recherche (EGE) à ce jour.

Initialement, l’EGE était uniquement accessible aux États-Unis, mais elle s’est récemment étendue pour inclure l’Inde et le Japon. Maintenant, elle atteint encore plus d’endroits, tels que le Mexique, le Brésil, la Corée du Sud, l’Indonésie, le Nigeria, le Kenya et l’Afrique du Sud. La liste complète des pays et territoires où l’EGE est maintenant disponible se trouve sur le site web de Google.

Pour ceux des pays récemment ajoutés, vous pouvez activer l’EGE dans Chrome sur ordinateur en visitant les Laboratoires de Recherche. Dans la semaine à venir, l’accès s’étendra également via l’application Google sur les appareils Android et iOS.

Pour célébrer cette expansion, Google a ajouté quatre nouvelles langues à l’EGE : l’français, le portugais, le coréen et l’indonésien. Ces langues sont désormais prises en charge pour tous les utilisateurs.

De plus, la dernière mise à jour permet aux utilisateurs de poser des questions de suivi directement depuis la page des résultats de recherche. De plus, lorsque vous approfondissez un sujet, vous pouvez consulter vos questions précédentes et les résultats de recherche, y compris les publicités de recherche, dans des espaces publicitaires dédiés tout au long de la page. Cette mise à jour sera déployée progressivement dans les semaines à venir, en commençant par l’anglais aux États-Unis.

Dans un proche avenir, l’EGE introduira une fonctionnalité où si vous demandez une traduction pour une phrase avec des mots ambigus, ces termes seront mis en évidence. En cliquant sur l’un des mots mis en évidence, vous pouvez préciser le sens voulu. Initialement, cette capacité de traduction alimentée par l’IA sera disponible pour les traductions de l’anglais vers l’français aux États-Unis, avec des projets de prise en charge de plus de pays et de langues.

Enfin, sur les recherches pertinentes liées à la programmation et à la santé, des mots spécifiques seront mis en évidence. En survolant ces mots, vous obtiendrez un aperçu de leur définition ou des images associées. Cette mise à jour sera progressivement disponible au cours du mois prochain en anglais aux États-Unis, et une expansion ultérieure vers d’autres pays et langues se fera bientôt.

En résumé, l’expansion de Google de l’IA générative dans la recherche et les améliorations apportées à l’Expérience Générative de Recherche offrent une accessibilité accrue, une prise en charge linguistique et des fonctionnalités interactives aux utilisateurs du monde entier.

