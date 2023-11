Oppo A2 Arrive avec Dimensity 6020 et un appareil photo de 50 MP

Le nouveau smartphone de la série A d’Oppo a été annoncé sur le marché chinois. Appelé Oppo A2, l’appareil nouvellement dévoilé est sorti seulement deux semaines après le lancement de l’Oppo A2X par la marque. Et pour ceux qui l’auraient manqué, Oppo a également dévoilé l’A79 la semaine dernière en Inde.

Comme vous pouvez vous y attendre avec des appareils qui ont été lancés si près les uns des autres, l’Oppo A2 partage la plupart des caractéristiques clés avec l’Oppo A79 2023. Cela comprend le SoC, l’appareil photo, l’écran et d’autres fonctionnalités.

Principales caractéristiques de l’Oppo A2

À l’avant, l’Oppo A2 dispose d’un écran IPS LCD de 6,72 pouces avec une résolution FHD+. Il prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz et présente une découpe de caméra en forme de trou sur le haut de l’écran. Cette découpe abrite une caméra frontale améliorée de 8 MP qui offre des selfies nets et détaillés.

À l’arrière, l’Oppo A2 dispose d’une configuration de caméra double. Parmi elles, il y a un capteur principal de 50 MP et une lentille ultra grand-angle de 8 MP. Sous le capot, le smartphone est équipé de la puce MediaTek Dimensity 6020. Il s’agit d’une SoC milieu de gamme décente qui offre de bonnes performances globales pour le prix.

En termes de stockage et de RAM, l’Oppo A2 est disponible avec 12 Go de RAM et deux options de stockage : 256 Go et 512 Go. Ainsi, il peut gérer la plupart des applications qui nécessitent beaucoup de mémoire sans difficulté. Du point de vue logiciel, le smartphone fonctionne sous ColorOS 13.1, qui est basé sur Android 13. En ce qui concerne la batterie, l’appareil est équipé d’une batterie de 5000 mAh qui prend en charge la charge rapide de 33 watts. Il est également doté d’une certification IP54.

L’Oppo A2 est disponible en vert, violet et noir. En ce qui concerne les informations sur les prix, le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est vendu à CNY1699, soit environ 232 dollars américains. La déclinaison avec 512 Go de stockage est proposée à CNY1799, soit environ 246 dollars américains. Les ventes ouvertes de l’appareil sont prévues pour le 6 novembre sur le marché chinois.