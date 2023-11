Les dernières informations sur la répression des bloqueurs de publicités sur YouTube : les utilisateurs recherchent de meilleures solutions

Si vous avez suivi nos dernières mises à jour sur les efforts de YouTube pour bloquer les bloqueurs de publicités, vous savez probablement déjà que la plateforme a pris cette question très au sérieux. Cette répression des bloqueurs de publicités a commencé comme une petite expérience, mais elle a rapidement été adoptée à l’échelle mondiale.

À ce stade, vous ne pouvez pas regarder de contenu sur YouTube si vous utilisez certaines des solutions populaires de blocage des publicités disponibles. En d’autres termes, la répression des bloqueurs de publicités de YouTube a connu un certain succès. Selon les rapports de divers développeurs proposant des bloqueurs de publicités, la plupart des solutions ont connu une baisse du nombre d’utilisateurs.

Mais l’inverse s’est également produit. Beaucoup d’utilisateurs qui utilisaient régulièrement des bloqueurs de publicités pour regarder des vidéos sur YouTube se sont tournés vers de meilleurs bloqueurs de publicités.

Les conséquences de la répression des bloqueurs de publicités de YouTube

Comme mentionné précédemment, des centaines de milliers d’utilisateurs ont désinstallé des bloqueurs de publicités de leurs appareils le mois dernier. Et la principale raison derrière cela est l’élargissement des efforts de répression de YouTube. Dans le même temps, les données montrent un nombre d’installations record pour des alternatives qui ne figurent pas encore sur la liste de la plateforme de streaming.

Parmi les options populaires, il y a le Krzysztof Modras de Ghostery. Il est disponible dans le Chrome Web Store et il a vu 3 à 5 fois plus d’installations et de désinstallations au cours du mois d’octobre. Plus de 90% des utilisateurs qui ont désinstallé le bloqueur de publicités ont cité le fait que l’extension ne bloquait pas les publicités de YouTube.

Mais la même extension note une augmentation de 30% des installations sur Microsoft Edge. Cela laisse entendre que les utilisateurs cherchaient des navigateurs alternatifs pour continuer à bénéficier d’une expérience gratuite et sans publicité sur YouTube.

Un autre bloqueur de publicités appelé AdGuard a déclaré voir environ 6000 désinstallations quotidiennes sur Chrome. Mais le nombre de désinstallations est passé à 1100 par jour entre la deuxième semaine d’octobre et la fin du mois. AdGuard a déclaré que le nombre de désinstallations a atteint son apogée à 52 000 le 18 octobre. C’est à ce moment-là que YouTube a commencé à mettre en place ses efforts de blocage des publicités à plein régime.

De manière intéressante, la version premium du logiciel de blocage des publicités est immune aux efforts de YouTube. AdGuard rapporte que les utilisateurs l’ont réalisé et que la société a constaté une augmentation du nombre d’utilisateurs de la version premium. Pour être précis, la version payante a atteint 60 000 installations entre le 18 octobre et le 27 octobre.

Et les autres options ?

En ce moment, il semble que les efforts de répression des bloqueurs de publicités ont poussé les utilisateurs à chercher de meilleures alternatives. Certains utilisateurs se tournent même vers des solutions comme Newpipe. Il s’agit d’une plateforme similaire à YouTube qui propose des vidéos sans publicité. Et cela n’est pas surprenant.

Les experts de l’industrie ont déjà averti YouTube de ses efforts pour bloquer les bloqueurs de publicités. Par exemple, Modras a déclaré que cet effort pourrait entraîner des tactiques de blocage plus complexes. Et ces tactiques complexes pourraient créer des failles de sécurité involontaires.

Mais si vous cherchez des alternatives, Origin sur Firefox fonctionne toujours sur YouTube. Adblock Plus a également trouvé une solution pour contourner le mur anti-blocage des publicités de la plateforme.

Si vous ne voulez pas utiliser un bloqueur de publicités, il est préférable de souscrire à YouTube Premium. Cela offre non seulement une expérience sans publicité, mais vous bénéficiez également du téléchargement hors ligne, d’une meilleure expérience de streaming et de nombreuses fonctionnalités pratiques. Plus important encore, avec l’abonnement, vous aidez la plateforme et les créateurs à améliorer votre expérience.

Personnellement, YouTube pourrait faciliter l’obtention d’un abonnement en baissant légèrement le prix. Mais à en juger par les annonces précédentes faites par la plateforme, cela est peu probable. Nous vous tiendrons informé dès qu’il y aura de nouveaux rapports à ce sujet.