La fonction de partage de fichiers est très importante, quelle que soit la device que vous utilisez, elle va vous être utile. Il existe de nombreux outils de partage de fichiers qui varient en fonction de la device. L’un des outils de partage populaires est Quick Share de Samsung. Si vous possédez un Samsung Galaxy, ce guide est pour vous. Ici, je vais vous montrer comment utiliser Quick Share sur les téléphones Samsung Galaxy et tout ce que vous devez savoir à son sujet.

Qu’est-ce que Quick Share ?

Il s’agit d’un service de partage de fichiers de Samsung disponible sur les appareils Galaxy et également sur les PC Windows, mais sous forme d’application. Le service permet aux utilisateurs de partager des fichiers sans fil entre plusieurs appareils. Il fonctionne comme Nearby Share, mais il est optimisé pour les appareils Samsung et offre davantage d’options. Avec Quick Share, les utilisateurs peuvent également créer des liens pour partager des fichiers avec d’autres personnes éloignées.

Samsung a considérablement amélioré Quick Share depuis son lancement en 2020. Il est très utile pour ceux qui possèdent un appareil Samsung, car il rend le processus de partage très facile. Vous pouvez partager presque tous les fichiers disponibles sur votre appareil, y compris les images, les documents, les vidéos, etc.

Quick Share est-il rapide ?

Oui, il est assez rapide. J’ai testé Nearby Share et Quick Share, et les résultats n’étaient pas les mêmes à chaque fois. Parfois, Quick Share prend la tête et parfois Nearby Share prend la tête. Vous pouvez donc dire que Quick Share est équivalent à Nearby Share en termes de vitesse. La vitesse peut dépendre des appareils et du trafic.

Comment activer Quick Share

Pour envoyer ou recevoir des fichiers via Quick Share, vous devez vous assurer qu’il est activé. Cela ne prend que quelques secondes pour l’activer.

Étape 1 : Sur votre téléphone, faites glisser deux fois vers le bas pour afficher le Quick Panel. Si vous avez mis à jour vers One UI 6, faites glisser une seule fois depuis le coin supérieur droit.

Étape 2 : Faites maintenant glisser vers la gauche pour voir plus d’options rapides. Si elles se trouvent sur la première page, il n’est pas nécessaire de faire glisser.

Étape 3 : Appuyez sur l’icône Quick Share et choisissez entre les contacts uniquement ou Tous à proximité en fonction de vos besoins.

C’est tout. Vous pouvez suivre le même processus pour désactiver Quick Share. Maintenant, vous pouvez partager et recevoir des fichiers avec Quick Share. Voyons comment cela fonctionne.

Remarque : La première méthode consiste à partager des fichiers entre deux téléphones Samsung. Pour partager des fichiers entre un téléphone Samsung et un iPhone ou d’autres téléphones Android, vous pouvez suivre les méthodes trois et quatre. Pour l’utiliser sur un PC, consultez ce guide.

Comment envoyer des fichiers avec Quick Share

Le destinataire doit activer Quick Share en utilisant les étapes ci-dessus.

Étape 1 : Ouvrez le fichier que vous souhaitez partager dans le Gestionnaire de fichiers ou la Galerie.

Étape 2 : Maintenant, appuyez longuement sur le fichier pour le sélectionner et afficher les actions que vous pouvez effectuer. Si vous souhaitez partager plusieurs fichiers, sélectionnez-les tous.

Étape 3 : Ensuite, appuyez sur l’option Partager. Elle vous donnera diverses options disponibles pour le partage, choisissez Quick Share.

Étape 4 : Il recherchera des appareils à proximité ayant Quick Share activé. Choisissez l’appareil vers lequel vous souhaitez envoyer les fichiers.

Étape 5 : Le destinataire recevra une notification. Dès qu’il l’accepte, le partage de fichiers commencera. Cela peut prendre un certain temps en fonction de la taille des fichiers.

Voilà comment partager des fichiers avec Quick Share sur un téléphone. Si vous souhaitez partager des fichiers entre un PC Windows et un téléphone avec Quick Share, j’ai partagé un guide séparé que vous devriez consulter.

Si vos contacts ont un téléphone Galaxy et qu’ils sont éloignés, vous pouvez utiliser cette méthode ou les deux suivantes. Cependant, celle-ci est plus facile que les deux autres. Pour utiliser cette méthode, assurez-vous que vous et votre contact avez accès à Internet.

Étape 1 : Ouvrez la Galerie ou le Gestionnaire de fichiers sur votre téléphone.

Étape 2 : Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez envoyer, puis choisissez l’option Partager.

Étape 3 : Sélectionnez maintenant Quick Share.

Étape 4 : Sur la page Quick Share, appuyez sur Afficher les contacts ou Tous les contacts et choisissez ensuite le contact avec lequel vous souhaitez partager les fichiers.

Étape 5 : Vous recevrez une notification lorsque vous aurez envoyé les fichiers. Le destinataire recevra également une notification indiquant qu’il peut ouvrir et télécharger les fichiers partagés.

Les deux prochaines solutions que je vais partager fonctionneront également si l’expéditeur et le destinataire sont éloignés. Et les deux solutions fonctionnent entre les appareils Galaxy et non-Galaxy.

Comment utiliser Quick Share de Samsung vers iPhone

Devinez quoi ? Vous pouvez utiliser Quick Share pour transférer des fichiers de votre téléphone vers un iPhone. Mais il y a une condition, l’expéditeur et le destinataire doivent avoir une connexion Internet active. Et les données Internet s’appliqueront pour télécharger les fichiers sur l’iPhone. L’expéditeur doit être connecté à un appareil Galaxy avec un compte Samsung.

Cela fonctionne également entre les appareils Galaxy et les autres appareils non-Galaxy.

Étape 1 : Ouvrez le Gestionnaire de fichiers ou la Galerie et sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager.

Étape 2 : Vous verrez diverses actions, appuyez sur l’icône Partager et choisissez ensuite Quick Share.

Étape 3 : Sur la page suivante, appuyez sur l’icône QR code.

Étape 4 : Il affichera un code QR. L’utilisateur de l’iPhone ou d’un autre appareil non-Galaxy peut scanner le code QR et il pourra télécharger ces fichiers sur son appareil. Si le destinataire est loin, vous pouvez lui envoyer le code QR.

Comment créer des liens Quick Share pour le partage

Contrairement à d’autres services de partage de fichiers, celui-ci vous permet de créer des liens temporaires à partager sur Internet ou avec plusieurs utilisateurs. Comme il s’agit de liens temporaires, ces liens expireront au bout de quelques jours.

Il y a une limite quotidienne de 5 Go pour le partage de fichiers via des liens. Ainsi, en une journée, vous pouvez créer des liens incluant un maximum de 5 Go.

Il est assez facile de créer des liens avec Quick Share, et cela ne diffère pas beaucoup de la méthode mentionnée ci-dessus pour envoyer des fichiers.

Étape 1 : Assurez-vous d’être connecté avec votre compte Samsung sur votre appareil. Et l’expéditeur et le destinataire doivent avoir accès à Internet.

Étape 2 : Ouvrez l’application Gestionnaire de fichiers ou Galerie sur votre téléphone Samsung. Allez dans le fichier que vous souhaitez partager avec un lien.

Étape 3 : Appuyez longuement sur le fichier et un ensemble d’options apparaîtront. Choisissez tous les fichiers que vous souhaitez partager.

Étape 4 : Maintenant, à partir des options, appuyez sur l’icône Partager, suivie de Quick Share.

Étape 5 : Il commencera à rechercher des appareils, ignorez-le et appuyez sur l’icône QR code.

Étape 6 : Cela ouvrira un code QR accompagné d’un lien que vous pouvez partager avec d’autres.

En utilisant ce lien, les utilisateurs pourront télécharger les fichiers que vous avez partagés. Et ils n’ont pas besoin d’être à proximité de l’expéditeur, et ils n’ont pas besoin de posséder un téléphone Galaxy. N’importe qui peut télécharger des fichiers partagés tant qu’ils ont le lien.

Où trouver les fichiers reçus via Quick Share

Alors, où sont enregistrés les fichiers partagés ? Après le transfert, vous avez l’option de les ouvrir, mais que faire si vous souhaitez les ouvrir plus tard et pas immédiatement après les avoir reçus ? De plus, il peut être difficile de trouver des fichiers dans le gestionnaire de fichiers si vous ne connaissez pas leur emplacement, et cela peut également prendre du temps.

/Stockage interne/Téléchargement/Quick Share

Les fichiers partagés via Quick Share sont enregistrés dans le dossier Quick Share sous le dossier Téléchargement. S’il s’agit de fichiers multimédias, vous pouvez également y accéder depuis la Galerie. Il vous suffit donc de naviguer vers le dossier Quick Share dans le gestionnaire de fichiers. Les fichiers peuvent être enfouis au bas de la liste si vous en avez téléchargé de nombreux après avoir reçu ces fichiers.

Voilà, c’est le guide complet sur Quick Share de Samsung et comment l’utiliser efficacement. Utilisez-vous Quick Share sur votre téléphone ? Ou utilisez-vous une méthode différente pour partager des fichiers ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires.