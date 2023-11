10 Astuces Ubuntu Cool Que les Utilisateurs Devraient Connaître

Although Windows and Mac are still the most popular platforms for PC users, the Linux distros are growing in popularity recently. With the surge of coding, many users started to dive into this new ecosystem due to its versatility and the many tools it offers for this category. There are also some users trying Linux just to break ties with Windows and experience the Open Source community. Regardless of the reasons, it’s easy to get lost with so many Linux distributions available. Among them, Ubuntu will always shine as un of the favorite choices of many users, newcomers and experts. Through this article, we will teach some neat tips and tricks you should know in Ubuntu. (Source).

10 Astuces Ubuntu que les utilisateurs doivent connaître

Ci-dessous, vous trouverez 10 astuces qui devraient améliorer votre expérience avec le système d’exploitation. Ces astuces peuvent améliorer votre utilisation et vous aider à augmenter votre productivité dans Ubuntu. Si vous êtes le genre d’utilisateur qui aime apprendre de nouvelles choses, ce guide est également une bonne lecture. Alors, sans plus tarder, plongeons dans les 10 astuces Ubuntu astucieuses !

À propos d’Ubuntu :

Pour ceux qui ne le savent pas, Ubuntu (/ʊˈbʊntuː/ uu-BUUN-too) est une distribution Linux basée sur Debian et composée principalement de logiciels libres et open-source. Ubuntu est officiellement publié dans plusieurs éditions : bureau, serveur et Core pour les appareils de l’Internet des objets et les robots. Toutes les éditions peuvent fonctionner seules sur un ordinateur, ou dans une machine virtuelle.

1 – Ouvrir une boîte de dialogue d’exécution de programmes en superutilisateur

Lorsque vous appuyez sur Alt + F2 sous Linux, cela ouvre la boîte de dialogue « Exécuter des programmes ». Ici, vous pouvez taper n’importe quel nom de programme pour l’exécuter. Il est possible d’exécuter des programmes tels que gconf-editor, qui n’a pas d’entrée de menu. Cependant, si vous tapez gksu dans une fenêtre de terminal, une boîte de dialogue similaire apparaît. Cette fois, elle vous permettra d’exécuter le programme en tant que root (ou tout autre utilisateur de votre système). Il est également possible de lier la commande gksu à un raccourci clavier en utilisant Système, Préférences, Raccourcis clavier, pour produire efficacement une boîte de dialogue « Exécuter des programmes » en superutilisateur.

2 – Installer rapidement des packages avec GDebi

Si vous n’avez jamais prêté beaucoup d’attention au programme GDebi, il est temps d’y réfléchir. C’est une application GUI qui permet l’installation de packages que vous avez téléchargés manuellement. Il tente de résoudre les dépendances en utilisant les dépôts, ce qui est une fonctionnalité utile. Cependant, la commande dpkg reste l’un des choix les plus populaires pour certains utilisateurs. Il est à noter que GDebi peut également être exécuté via la commande sudo gdebi package.deb. Il a la capacité de résoudre les dépendances et peut être plus conventionnel pour les utilisateurs familiers avec le terminal.

3 – Astuces avec la commande CD

Il existe deux astuces intéressantes avec la commande CD (change directory) dont vous devez être conscient. Taper CD seul vous ramènera à votre répertoire /home. Taper cd – vous ramènera au dernier répertoire que vous parcouriez avant de basculer vers le répertoire actuel. Pour certains, cela peut sembler trivial, mais c’est vraiment rafraîchissant pour ceux qui ne connaissaient pas cette astuce.

4 – Ajouter des répertoires à la pile de répertoires avec PUSHD

La pile de répertoires est une liste de répertoires stockée par bash. Le répertoire actuellement parcouru occupe toujours le sommet de la liste, mais celle-ci est sinon vide jusqu’à ce que vous ajoutiez un nouveau répertoire, ce que vous pouvez faire en utilisant la commande pushd. Par exemple, pushd /usr/bin ajoutera /usr/bin. Il vous basculera également dans ce répertoire, vous permettant de l’utiliser au lieu de taper cd pour naviguer. La commande dirs affichera la liste des répertoires. La commande popd supprime l’entrée supérieure de la liste et vous bascule vers l’entrée suivante dans la liste. Vous pouvez essayer la liste des répertoires. Elle peut être vraiment utile si vous administrez un système et devez passer rapidement d’un répertoire à un autre, et avez tendance à oublier où sont stockées les choses importantes.

5 – Tuer rapidement des processus avec PKILL

Pour tuer un processus rapidement, vous pouvez utiliser les commandes PKILL, KILL ou KILLALL en combinaison avec la commande ps | aux pour découvrir les numéros/noms des processus. Cependant, la commande PKILL reste le meilleur choix. Vous pouvez taper, par exemple, pkill firefox, et cela recherchera dans la liste des processus tout ce qui correspond à firefox, puis le tuera. pstree est également une commande intéressante, qui affiche tous les processus dans une arborescence, organisée par leurs propriétaires.

6 – Personnaliser Gnome avec Gnome Control Center

Certains utilisateurs ont encore des problèmes avec Ubuntu lorsqu’ils essaient de s’adapter après avoir été des utilisateurs de Windows pendant longtemps. Gnome peut ne pas être l’interface utilisateur la plus conviviale pour certains utilisateurs de Windows, mais il est toujours possible de le personnaliser. Si vous souhaitez une expérience similaire à celle du Panneau de configuration, vous pouvez utiliser gnome-control-center pour vos besoins de configuration système. Vous pouvez même ajouter un raccourci sur le bureau vers ce programme, ce qui peut aider même les nouveaux venus à se familiariser avec Ubuntu.

7 – Lancer rapidement OpenOffice.org

Les utilisateurs de OpenOffice.org peuvent se plaindre du temps nécessaire pour le démarrer. Cependant, il est possible de contourner ce problème. Vous pouvez ouvrir le programme Sessions (appelé Gestionnaire de démarrage dans Jaunty) et y ajouter une nouvelle entrée. Dans le champ Commande, tapez openoffice -nodefault -nologo. Ensuite, redémarrez. OpenOffice.org sera mis en cache au démarrage du bureau Gnome. Ainsi, le démarrage de n’importe quelle application OpenOffice.org se fera en une seconde. Vous déplacez efficacement le retard de démarrage d’OpenOffice.org vers le processus de démarrage initial. Cependant, en fonction de votre hardware, vous ne le remarquerez probablement plus jamais.

8 – Nettoyer rapidement l’encombrement du disque

Si vous manquez d’espace de stockage, vous pouvez essayer quelques raccourcis pour nettoyer un peu l’espace. Tapez la commande sudo apt-get autoremove, puis la commande sudo apt-get clean dans une fenêtre de terminal. La première commande supprime les dépendances inutilisées (redondantes) du système. La deuxième supprime tous les fichiers de package en cache. Les deux sont sans danger. Sur un système bien utilisé qui a été mis à jour plusieurs fois, vous pourriez récupérer jusqu’à 1 Go d’espace en utilisant ces méthodes.

9 – Trouver les extensions de fichier manquantes

Vous avez reçu un fichier avec une extension inconnue par e-mail ? Essayez la commande file. Spécifiez ensuite le nom du fichier. Essayez également la commande strings. Cela affichera toutes les « chaînes imprimables » dans un fichier binaire. Le type de fichier est généralement indiqué en haut, il est donc conseillé de rediriger la sortie de strings vers head. (strings nom_fichier | head).

10 – N’oubliez pas les pages de manuel

Consultez les pages de manuel intéressantes mais peu lues. Intro – C’est un guide du débutant pour la ligne de commande ; hier – un aperçu de la hiérarchie du système de fichiers ; builtins – de mini pages de manuel pour des commandes diverses qui n’ont pas leurs propres pages de manuel. Cela inclut pushd, popd et dirs.

Notre avis

Le parcours avec Linux et Ubuntu peut être déroutant pour les utilisateurs, en particulier ceux qui viennent de Windows. Cependant, avec la pratique, vous vous familiariserez avec le logiciel. Une fois que vous commencerez à maîtriser les commandes dans Ubuntu, il est bon d’avoir toutes ces commandes en tête afin de tirer le meilleur parti du système d’exploitation. À travers cet article, nous espérons vous apprendre quelques astuces intéressantes qui peuvent vous être utiles dans votre parcours d’apprentissage de l’OS. Quelle que soit la raison de votre migration, vous découvrirez bientôt qu’Ubuntu est un système d’exploitation puissant qui vous fournira les outils nécessaires pour répondre aux demandes les plus variées.