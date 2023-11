Samsung One UI 6 présente la fonction de blocage automatique

Samsung continue d’être le plus rapide des OEM Android à déployer des mises à jour (à l’exception de Google lui-même). La société a déployé des versions stables de One UI 6 basées sur Android 14 pour la série Samsung Galaxy S23. Avec cette version, de nombreuses nouvelles fonctionnalités sont mises en œuvre. Parmi les nouvelles fonctionnalités de One UI 6, nous avons une nouvelle fonctionnalité qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour les utilisateurs. La fonctionnalité Auto Blocker est une fonctionnalité facultative qui protège votre appareil Galaxy contre divers risques de sécurité.

La fonctionnalité Auto Blocker de Samsung arrive avec One UI 6

Lorsqu’il est activé, l’Auto Blocker peut protéger votre appareil contre le sideloading. Il vise à bloquer l’installation à partir de sources non autorisées. La fonctionnalité Auto Blocker bloquera également les applications provenant de stores non autorisés. Ces fonctionnalités rendront votre expérience plus sécurisée, vous protégeant ainsi contre l’installation accidentelle de traqueurs ou d’applications malveillantes lors de la navigation dans l’application.

À propos du sideloading d’applications sur Android:

Le sideloading d’applications sur les appareils Android est également relativement simple. L’utilisateur télécharge d’abord le fichier de l’application sur l’appareil. L’utilisateur clique ensuite sur le fichier pour l’installer, moment où l’utilisateur est invité à faire confiance à la source de l’application. Une fois que la source a été approuvée, le processus d’installation de l’application se poursuit.

Parfois, vous pouvez vouloir installer une application en la sideloading. Cependant, certaines applications malveillantes essaient de tromper les utilisateurs. Certaines applications malveillantes sont cachées et si vous ne faites pas attention, vous les installerez pour découvrir plus tard que quelque chose ne va pas sur votre appareil. Il existe des applications malveillantes qui continuent d’afficher des publicités sur votre écran, et d’autres qui parviennent à accéder à votre téléphone uniquement pour suivre vos données. La nouvelle fonctionnalité de Samsung vise à bloquer ces applications, rendant ainsi votre navigation plus sécurisée.

La seule chose que vous devez savoir est que l’Auto Blocker doit être activé spécifiquement. La fonctionnalité exécutera également des vérifications de sécurité des applications, détectant les logiciels malveillants potentiels et empêchant les commandes nuisibles. Elle protégera également contre les installations nuisibles via l’USB, ce qui est particulièrement important si vous utilisez un câble USB public pour recharger votre téléphone. L’Auto Blocker met également à jour le Message Guard – le service qui atténue les attaques Zero Click ou les messages d’image directe contenant du code malveillant.

L’Auto Blocker fait partie de One UI 6 et pour l’activer, vous devez simplement le rechercher dans les paramètres.

Comment activer l’Auto Blocker sur One UI 6

Une fois que vous avez mis à jour votre smartphone vers One UI 6 et que vous souhaitez profiter de la nouvelle fonctionnalité Auto Blocker. Le processus pour l’activer est simple. Ouvrez l’application Paramètres et cliquez sur la barre de recherche.

Tapez Auto Blocker et l’option apparaîtra rapidement sur votre écran.

Cliquez sur le bouton bascule pour activer l’Auto Blocker.

La protection de l’application de messagerie et le blocage des installations de logiciels via USB sont deux paramètres facultatifs. Vous pouvez facilement les désactiver si vous ne voulez pas que l’Auto Blocker dépasse son principe de base. Cependant, en fonction de votre utilisation, nous vous recommandons de laisser ces fonctionnalités de sécurité activées.

En parlant de la nouvelle fonctionnalité, le Dr Seungwon Shin, vice-président exécutif et responsable de l’équipe de sécurité chez Mobile eXperience Business, déclare :

« Chez Samsung, nous nous efforçons constamment de protéger nos utilisateurs contre les attaques de sécurité. Avec l’introduction de l’Auto Blocker, les utilisateurs peuvent continuer à profiter des avantages de notre écosystème ouvert, en sachant que leur expérience mobile est sécurisée. Nous cherchons toujours à donner à nos utilisateurs le choix de ce qui convient le mieux à leurs besoins, plutôt que de décider à leur place. L’Auto Blocker ne fait pas exception à cette règle. »

Notre avis

Le nouveau Auto Blocker montre les efforts de Samsung pour rendre One UI plus sûr pour ses utilisateurs. Il peut protéger ses utilisateurs contre les attaques malveillantes visant à envahir leurs smartphones. Si vous ne prévoyez pas d’installer des applications en sideloading, nous vous recommandons vivement de laisser cette fonctionnalité activée.