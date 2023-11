ESA: la viande cultivée comme aliment spatial pour les astronautes est « prometteuse »

La culture de viande dans l’espace pourrait aider à augmenter la durée et l’autosuffisance des missions. Lorsque les astronautes passent des mois ou des années à bord de vaisseaux spatiaux, voire d’une base lunaire, il sera nécessaire d’avoir de nouveaux types d’aliments. L’ESA voit d’un bon œil la viande qui… se cultive !

La viande cultivée pourrait être la solution pour les missions spatiales

Le développement de la viande cultivée, c’est-à-dire de la vraie viande animale cultivée dans des bioréacteurs à partir de cellules souches, gagne en importance ces dernières années. Cela peut constituer une alternative plus durable et éthique qui réduit non seulement l’abattage des animaux, mais qui utilise également beaucoup moins de ressources naturelles que l’élevage traditionnel. Notamment, cela montre également un potentiel pour soutenir la vie dans l’espace.

Au cours de l’année écoulée, l’Agence spatiale européenne (ESA) a exploré la possibilité que la viande cultivée puisse être une option alimentaire viable dans l’espace, utilisée comme source de protéines pouvant être produite sur place.

L’objectif est de fournir aux astronautes des aliments nutritifs lors de missions de longue durée loin de la Terre, dépassant la durée de conservation de deux ans des produits emballés traditionnels. Étant donné les ressources limitées dans l’espace, la culture d’aliments frais sur place serait nécessaire pour accroître la résilience et l’autonomie d’une mission et pourrait également fournir un support psychologique à l’équipage.

a expliqué Paolo Corradi, ingénieur de l’ESA.

Pour tester l’alternative de production de viande, l’ESA a financé deux projets de recherche indépendants – l’un dirigé par la société allemande de biotechnologie spatiale Yuri et l’université de Reutlingen ; et l’autre mené par un trio d’entreprises britanniques, Kayser Space, Cellular Agriculture et Campden BRI.

Les deux équipes ont comparé la valeur nutritionnelle de la viande cultivée avec les sources actuelles de protéines étudiées dans l’espace, y compris les plantes et les algues. Elles ont proposé différentes méthodes de production de viande et de technologies de bioréacteurs.

Leurs résultats, publiés lundi, montrent que la technologie est prometteuse, bien que des recherches et des travaux supplémentaires soient encore nécessaires avant que la viande cultivée dans l’espace ne puisse être appréciée par les astronautes.

À cette fin, l’ESA a proposé une feuille de route qui définit les technologies nécessaires et les lacunes de connaissances, telles que la compréhension de la manière dont les cellules s’adaptent aux changements de gravité et de radiation. L’ESA lancera également des expériences dans ses installations.

L’agence spatiale espère que le développement de la viande cultivée accélérera son adoption également sur Terre.

L’idée est que nous sommes au début d’un processus qui pourrait transformer l’industrie, rendant obsolète le modèle de production de viande conventionnel. Les pays développés ont l’opportunité historique de se détourner de l’élevage et de l’abattage d’animaux, un processus très inefficace pour produire de la nourriture, insoutenable pour la planète, dangereux pour notre santé et de plus en plus préoccupant du point de vue éthique pour la population.

a déclaré Paolo Corradi.

Pour mettre cela en perspective, le cabinet de recherche CE Delft estime que la viande cultivée pourrait réduire de 92 % les émissions de gaz à effet de serre et de 93 % la pollution atmosphérique, tout en utilisant simultanément 95 % de terres et 78 % d’eau en moins.

L’Europe compte déjà un nombre significatif de startups travaillant sur cette technologie, notamment Meatable, 3D Bio-Tissues et Uncommon. Les Pays-Bas sont le premier (et pour l’instant le seul) pays de la région à approuver la dégustation de viande cultivée en laboratoire, suivant l’exemple de Singapour et des États-Unis.