OnePlus Nord N30 SE Arrive en tant que Nord 30 Recarrossé

Les fans de OnePlus, ainsi que les fans de smartphones en général, attendent avec impatience la sortie du OnePlus 12. Le nouveau fleuron promet un hardware puissant, des appareils photo améliorés et bien plus encore. Pendant que nous n’obtenons pas ce téléphone, OnePlus travaille sur un nouvel téléphone de milieu de gamme pour la série Nord. En réalité, cet appareil n’est pas tout à fait « nouveau », mais porte un « nouveau » nom. La société adopte la stratégie de rebranding de ses propres sorties et relancera le OnePlus Nord 30 sous le nom de OnePlus Nord N30 SE.

Le OnePlus Nord N30 SE a obtenu sa certification de la TDRA aux Emirats Arabes Unis. La certification confirme le nom du téléphone et nous donne également son numéro de modèle: CPH2605. À première vue, il n’y a pas de problème, mais à y regarder de plus près, nous remarquons la familiarité. C’est le même numéro de modèle pour le OnePlus Nord N30 lancé en Amérique du Nord et le Nord CE 3 Lite. Donc, comme nous pouvons le conclure, le OnePlus Nord N30 SE est une autre déclinaison du même smartphone. Le mème de Spider-Man correspond bien ici.

À propos de la certification de la TDRA :

Tout appareil de télécommunications aux Émirats arabes unis (EAU) qui se connecte directement à un réseau de télécommunications public et/ou qui possède un émetteur intentionnel d’ondes radio est soumis aux exigences d’approbation de type de la Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA). Une fois qu’un téléphone obtient cette certification, il est prêt et autorisé à être lancé dans la région.

Le même OnePlus Nord 30 sous un nouveau déguisement

Les Nord 30 et Nord CE 3 Lite sont des appareils identiques vendus sous des noms différents dans différents marchés. Il semble que deux n’étaient pas suffisants pour OnePlus, et trois ne seront pas trop nombreux. La société ajoutera un troisième nom à la liste avec le OnePlus Nord N30 SE. Actuellement, nous pouvons confirmer que cette déclinaison arrive aux Émirats arabes unis. La certification de la TDRA ne couvre que cette région particulière. Pour l’instant, il n’y a pas de confirmation quant à savoir si cela sera exclusif aux Émirats arabes unis ou non. Si OnePlus prévoit de le sortir dans d’autres pays, nous le saurons bientôt.

Malheureusement, cette sortie rend les choses confuses. Au lieu de lancer le même appareil sur différents marchés, la société opte pour différentes marques. Quel est l’intérêt de l’appeler « SE » ou « CE ». Bien sûr, c’est quelque chose que d’autres marques ont tendance à faire. Vivo en est un bon exemple, qui a récemment lancé le Vivo T2 en Russie et qui ressemble beaucoup au Vivo V27e. La seule conclusion que nous avons est qu’un nouveau nom rend la sortie plus intéressante. Les utilisateurs savent déjà ce que le Nord 30 a, mais un Nord N30 SE donnera l’impression de quelque chose de complètement nouveau et attirera plus d’attention.

Caractéristiques du OnePlus Nord N30 SE

Nous nous attendons à ce que OnePlus éclaircisse les choses bientôt, bien que la sortie de ce téléphone ne devrait pas être la plus remarquée. Le OnePlus Nord N30 SE, comme ses frères, aura un écran de 6,72 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels. Sous le capot, le téléphone embarquera le Qualcomm Snapdragon 695 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible.

Il y aura également un système de triple caméra avec un appareil photo principal de 108 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Un appareil photo selfie de 16 MP gérera les selfies et les appels vidéo. Enfin, nous avons une batterie de 5 000 mAh pour alimenter le téléphone. Le téléphone fonctionnera sous Android 13 avec OxygenOS 13. Les détails tels que le prix et la date de sortie ne sont pas encore disponibles.

Notre avis

Comme nous l’avons appris dans cet article, OnePlus va bientôt présenter un nouvel appareil aux Émirats arabes unis sous le nom de OnePlus Nord N30 SE. En raison de son numéro de modèle, le téléphone est identique au OnePlus Nord N30 (États-Unis) et au OnePlus Nord CE 3 Lite (Inde). Les raisons exactes de cette nouvelle sortie ne sont pas claires, mais il semble que OnePlus cherche simplement à générer de l’excitation pour un nouveau smartphone aux Émirats arabes unis. Il s’agira d’un lancement dédié sans grand tapage.

Pour l’instant, l’entreprise se concentre réellement sur le prochain OnePlus 12 qui promet d’impressionner avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et d’autres caractéristiques attrayantes.